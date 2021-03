Manchester City - Pep Guardiola bedauert Spielerabgang: "Er ist wie ein Sohn für mich"

In der Vorsaison war er noch Manchester Citys "bester Innenverteidiger", nun ist Eric Garcia nur noch Edelreservist und wird im Sommer wechseln.

Trainer Pep Guardiola bedauert die Entscheidung von Abwehrspieler Eric Garcia, Manchester City im kommenden Sommer zu verlassen. "Eric Garcia ist wie ein Sohn für mich. Letzte Saison war er nach dem Lockdown unser bester Innenverteidiger", sagte der Katalane und schob nach: "Er hat nie einen Fehler gemacht und im Viertelfinale der Champions League gespielt."

Guardiola bestätigte zudem, dass Garcia künftig "in Barcelona spielen wird. Er ist kein Durchschnittsspieler, sondern ein Topspieler".

Manchester City: Eric Garcia 2020/21 meistens außen vor

Trotz Guardiolas Aussagen kommt der 20-jährige Spanier in dieser Saison nur auf neun Einsätze. In der Premier League stehen lediglich 200 Einsatzminuten zu Buche, zuletzt fehlte er sogar zweimal hintereinander im Kader. "Er wurde nicht berufen und es hat mir das Herz gebrochen", erklärte der Trainer. "Diese Entscheidungen sind so schwer für Trainer, das können sich Außenstehende nicht immer vorstellen."

Ruben Dias, John Stones und Aymeric Laporte stehen in Guardiolas Hackordnung für die Innenverteidigung aktuell vor Garcia.