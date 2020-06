FC Barcelona vs. CD Leganes: TV, LIVE-STREAM und Co. - LaLiga heute live sehen

Am Dienstagabend empfängt der FC Barcelona in LaLiga den CD Leganes. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Englische Woche in : Am 29. Spieltag empfängt der den . Um 22 Uhr ist Anstoß im leeren Camp Nou.

Tabellenführer Barca startete standesgemäß in die letzten elf LaLiga-Duelle. Beim Restart auf Mallorca feierten die Katalanen einen 4:0-Erfolg. Dabei stellte Lionel Messi erneut einen Rekord auf.

Für Leganes war das erste Spiel seit über drei Monaten derweil nicht von Erfolg gekrönt. Gegen reichte es nur für eine 1:2-Niederlage, wodurch der Klub aus der Madrider Vorstadt weiterhin auf einem Abstiegsplatz steht.

Mehr Teams

Barca geht wie gewohnt als Favorit in die Partie. Leganes konnte jedoch bereits im Hinspiel beweisen, dass sie die Blaugrana vor Probleme stellen können. So gingen die Pepineros bereits nach 12 Minuten in Führung, mussten sich aber durch Treffer von Suarez und Vidal letztlich doch geschlagen geben

Goal liefert Euch alles Wissenswerte zu LaLiga und zum heutigen Spiel zwischen dem FC Barcelona und dem CD Leganes. Kurz vor Anpfiff der Partie liefern wir Euch zudem noch die Aufstellungen der beiden Teams.

FC Barcelona vs. CD Leganes: Die Daten zu LaLiga im Überblick

Wettbewerb: LaLiga

LaLiga Partie: FC Barcelona - CD Leganes

FC Barcelona - CD Leganes Anstoß: 22 Uhr, 16. Juni 2020

22 Uhr, 16. Juni 2020 Stadion: Camp Nou (Barcelona, )

FC Barcelona vs. CD Leganes: Wird das Spiel live im TV übertragen?

Für alle TV-Zuschauer erstmal die schlechte Nachricht: Kein Free- oder Pay-TV-Sender konnte sich die Übertragungsrechte für LaLiga sichern. Das Spiel wird somit nicht im klassischen TV übertragen.

Ein Problem ist das aber keineswegs, kommt die Partie doch in voller Länge beim Streamingdienst DAZN. Mehr Informationen zur DAZN-Übertragung erhaltet Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Barcelona vs. CD Leganes heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Der Streamingdienst DAZN konnte sich in dieser Saison die exklusiven Übertragungsechte für alle Partien der Primera Division sichern. Ab 21.45 Uhr könnt ihr Barcelona vs. Leganes im LIVE-STREAM verfolgen.

Zur Vorberichterstattung meldet sich Moderator Lukas Schönmüller mit Experte Jonas Hummels aus dem Studio in Ismaning. Während den 90 Minuten begleitet Kommentator Marco Hagemann zusammen mit Hummels das Spielgeschehen.

Um LaLiga oder alle anderen Streams von DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. DAZN bietet Euch einen kostenlosen Probemonat an, um zunächst in die Möglichkeiten der Sportwelt von DAZN hereinzuschnuppern.

Nach Ablauf des Probemonats kostet das Abo 11,99 Euro monatlich. Wenn Ihr Euch langzeitig binden lohnt werdet Ihr belohnt: Einfach ein Jahresabo für einmalig 119,99 Euro buchen und somit umgerechnet nur knapp einen Zehner pro Monat bezahlen.

Im Abo enthalten ist nicht nur LaLiga: DAZN bietet Euch das größte Angebot an Live-Sport und hat neben der spanischen Liga auch die Freitagsspiele der , die , die und die im Programm. Auch Kampfsport, Football, Basketball, Tennis, Motorsport, Darts und viele weitere Spitzensport-Highlights hast das Portal im Programm.

DAZN könnt ihr auf Eurem Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV verfolgen. Die wichtigsten Links zum Download findet Ihr hier:

FC Barcelona vs. CD Leganes heute live: Die Aufstellungen

Kurz vor Spielbeginn findet Ihr die Aufstellungen beider Teams hier.

FC Barcelona vs. CD Leganes: LaLiga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt die Partie nicht auf DAZN verfolgen? Dann lässt Euch Goal nicht im Regen stehen. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf Ballhöhe.

Bereits ab 20 Minuten vor Spielbeginn begrüßt Euch unsere Tickerer zur Vorberichterstattung. Anschließend verpasst Ihr kein Tor und keine strittige Szene.

Den LIVE-TICKER findet Ihr gratis auf unserer Website oder in der Goal-App für Android und iOS.

FC Barcelona vs. CD Leganes: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt die Partie verpasst oder wollt Euch die wichtigsten Szenen noch einmal ansehen? Bereits kurz nach Abpfiff stehen Euch auf DAZN die Highlights auf Abruf zur Verfügung.

Sollte Euch die Zusammenfassung nicht reichen, seid Ihr gut versorgt. Dank der Relive-Funktion könnt Ihr Euch die gesamte Übertragung auch nach Spielende ansehen.

FC Barcelona vs. CD Leganes: Die Bilanz

FC Barcelona (8 Duelle) CD Leganes 7 Siege 1 0 Remis 0 1 Niederlagen 7 24 Remis 7

FC Barcelona vs. CD Leganes: Die Übertragung von LaLiga heute