FC Barcelona bereitet offenbar hochdotiertes Angebot für Lionel Messi vor - müssen mehrere Barça-Stars gehen?

Der FC Barcelona versucht offenbar alles, um Lionel Messi im Sommer wieder in seinen Kader zu holen. Ein Mega-Angebot wird wohl vorbereitet.

WAS IST PASSIERT? Der FC Barcelona hat für Lionel Messi offenbar ein hochdotiertes Angebot vorbereitet. Wie L'Équipe berichtet, fällt dieses deutlich höher aus, als aufgrund der angespannten Finanzsituation zu vermuten war.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach will das hochveschuldete Barça dem Argentinier die Rückkehr mit einem Jahresgehalt in Höhe von 23 Millionen Euro schmackhaft machen. Im Gegenzug müsste allerdings ordentlich Platz auf der Gehaltsliste geschaffen werden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht zufolge sollen Ansu Fati (Vertrag bis 2027 mit Option auf zwei weitere Jahre), Franck Kessié (Vertrag bis 2026), Raphinha (Vertrag bis 2027) und der an Atlético Madrid verliehene Antoine Griezmann (Vertrag bis 2024) für das Messi-Comeback abgegeben werden. Zudem müsste Jordi Alba einem Gehaltsverzicht zustimmen.

Immerhin: Durch den Abschied von Legende Sergio Busquets im Sommer werden die Gehälter der Katalanen bereits ein bisschen entlastet.

Zuletzt war bereits von einer Einigung berichtet worden, Messis Vater Jorge dementierte dies jedoch wenig später. "Es gibt absolut gar nichts mit irgendeinem Klub für die nächste Saison. Die Entscheidung wir niemals getroffen, bevor Lionel mit PSG die Liga beendet hat", schrieb er in einem Statement.

Das deckt sich auch mit den Informationen von GOAL und SPOX, wonach die Zukunft des 35-Jährigen noch offen ist. Neben Al-Hilal und Barça bemüht sich auch MLS-Klub Inter Miami um Messis Dienste.