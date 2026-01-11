In der spanischen Supercopa steigt am Sonntag (11. Januar) das Finale zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Das King Abdullah Sports City Stadium fungiert als Kulisse. Und der Anstoß in Dschidda erfolgt um 20.00 Uhr.

Die Kontrahenten im Clasico zwischen den Blaugrana und den Königlichen halten bei 49 und 45 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr FC Barcelona vs. Real Madrid heute live im TV und im Stream sehen könnt.

FC Barcelona (Barca) vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt den Clasico im Finale der Supercopa?

Im Finale der Supercopa stehen sich der FC Barcelona und Real Madrid gegenüber. Ihr könnt das Endspiel ab 20.00 Uhr live bei DAZN verfolgen. Dafür benötigt Ihr das Super Sports Paket, das derzeit für 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Buchung angeboten wird. Alternativ habt Ihr Zugriff über das Unlimited-Paket, das mit 34,99 Euro im Jahresabo beziehungsweise 44,99 Euro pro Monat veranschlagt ist.

Auch MagentaSport zählt zu den Übertragungsoptionen. Die Vorberichte beginnen dort bereits um 19.30 Uhr. Als MagentaTV-Bestandskunden zahlt Ihr für das Zusatzpaket 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag liegen die Kosten bei 14,95 Euro pro Jahr oder 19,95 Euro im Monatsabo.

Zusätzlich wird das Aufeinandertreffen im King Abdullah Sports City Stadium bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream gezeigt. Auch hier startet die Vorberichterstattung um 19.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anstoß um 20.00 Uhr. Für den Stream stehen mehrere Optionen zur Auswahl: ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro. Ergänzend ist ausnahmsweise auch BILDPlus verfügbar, das monatlich 1,99 Euro kostet.

Spiel FC Barcelona - Real Madrid Wettbewerb Supercopa, Finale Datum Sonntag, 11. Januar 2026 Uhrzeit 20.00 Uhr Ort King Abdullah Sports City Stadium (Dschidda)

Anstoßzeit FC Barcelona vs. Real Madrid

FC Barcelona vs. Real Madrid: Aufstellungen

News über Barca

Der FC Barcelona bezwang am Mittwoch im Halbfinale Athletic Bilbao mit 5:0. Zuvor gelang den Blaugrana am 3. Januar mit einem 2:0 im Derby gegen Espanyol der neunte Liga-Dreier am Stück.

Getty

News über Real Madrid

Real Madrid startete am 4. Januar mit einem 5:1 gegen Betis, dem vierten Sieg in fünf Meisterschaftsspielen, ins neue Jahr. Am Donnerstag folgte im Halbfinale der Supercopa ein 2:1 gegen Atletico Madrid.

Form

Bilanz direkte Duelle

FC Barcelona vs. Real Madrid: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin etwa das Finale der Supercopa sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

FC Barcelona vs. Real Madrid (Supercopa) live anschauen: Nützliche Links