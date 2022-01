FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Wir erleben den 19. Spieltag in der Bundesliga. Im Zuge dessen kommt es heute um 15.30 Uhr zur Partie FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt. Die Fuggerstädter und die Adler holten 18 und 27 Punkte. Das erste Saisonduell endete torlos.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der FC Augsburg gewann lediglich eines seiner letzten sechs Meisterschaftsspiele. Nach einem Dreier in Köln endete die Hinrunde für die Mannschaft von Markus Weinzierl mit Unentschieden gegen RB Leipzig sowie bei Greuther Fürth. Am 8. Januar unterlagen die Fuggerstädter bei Hoffenheim.

Klasse Treffer zum 1:0 durch Gregerl, leider hat's am Ende nicht für Punkte gereicht. 😬 Weiter hart arbeiten! 👊🏻 #TSGFCA pic.twitter.com/1GoIiTh51v — FC Augsburg (@FCAugsburg) January 9, 2022

Die Gäste mussten sich am selben Tag daheim gegen Borussia Dortmund geschlagen geben. Damit endete eine Erfolgsserie für Eintracht Frankfurt mit drei Siegen. Hierbei setzte sich das Team von Oliver Glasner gegen Leverkusen, in Mönchengladbach und gegen Mainz 05 durch.

Heute findet in der Bundesliga das Duell FC Augsburg – Eintracht Frankfurt statt. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt Datum: Sonntag, 16. Januar 2022 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: WWK Arena (Augsburg)

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

SAT.1 hält die Senderechte an drei Begegnungen der regulären Saison in der Bundesliga. Diese könnt Ihr folgerichtig im Free-TV mitverfolgen. Dazu kommen die Relegation und der Supercup. Doch wie sieht die Rechtelage für die Übertragung des Kräftemessens Augsburg gegen Eintracht Frankfurt aus?

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL hat diesbezüglich keine erfreulichen Nachrichten für Euch. Denn: Das Match zwischen den Fuggerstädtern und den Adlern findet am 19. Spieltag statt. Und SAT.1 darf Euch in der regulären Saison lediglich die Freitagspartien der 1., der 17. und der 18. Runde zeigen. Und nachdem heute Sonntag ist, zeichnet sich DAZN für die Übertragung des Duells FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt verantwortlich.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV bei DAZN

Wenn Ihr Euch dennoch das Kräftemessen Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV anschauen möchtet, müsst vorher ein Abo abschließen. Hierbei könnt Ihr Euch beim Streaming-Anbieter zwischen einem Jahres- und einem Monatsdeal entscheiden. Dafür müsst Ihr 149,99 Euro oder 14,99 Euro auf den Tisch legen. Somit spart Ihr mit einem Jahresabo 30 Euro. Hier liefert Euch GOAL zahlreiche Infos zu den Verträgen bei DAZN.

Die Anmeldung ist binnen weniger Augenblicke erledigt und dasselbe trifft auf den darauffolgenden Schritt zu. Eigentümer von Smart-TVs müssen die Gratis-App installieren. Für alle anderen gilt es, den Fernseher mittels HDMI-Kabels mit dem PC oder dem Notebook zu verbinden.

Fußball-Liebhaber kommen beim Bezahlanbieter mit Sicherheit auf ihre Kosten. Ihr bekommt folgerichtig die Sonntagspartien der Bundesliga ins Haus geliefert. Dazu kommen jene am Freitag und am Samstag ab 17.30 Uhr die Highlight Show. Zusätzlich könnt Ihr die Champions League, LaLiga, die Ligue 1, die italienische Serie A und etliche Länderspiele mitverfolgen. Außerdem umfasst die Palette Alpinski, Skispringen, Biathlon, die NBA sowie die NFL, Handball, Darts, die MMA und Boxen. Aber notiert Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung des Spiels Augsburg – Eintracht Frankfurt:

Übertragungsbeginn: 14.30 Uhr

14.30 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sascha Mölders

Sascha Mölders Reporter vor Ort: Tom Kirsten

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also ein klassisches Fernsehgerät mithilfe eines PCs oder Notebooks sowie eines HDMI-Kabels zu einem günstigeren Smart-TV umgestalten. Und das ist zudem dank der LIVE-STREAMS, die DAZN zu allen Sportevents bereitstellt, umsetzbar. Außerdem könnt Ihr Euch das Spiel zwischen Augsburg und Eintracht Frankfurt grundsätzlich von überall aus ansehen. Hierbei könnt Ihr genauso gut auf ein Tablet oder auf ein Smartphone zurückgreifen. Es versteht sich jedoch von selbst, dass eine passende Internetverbindung unabdingbar ist.

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Wenn es am Internet, an der Zeit oder auch an den Kosten hapert, hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER weiter. Damit wisst Ihr laufend über Schlüsselmomente des Spiels FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt Bescheid. Hierbei bekommt Ihr auch Push-Nachrichten.

Trotz des 2:3 gegen Dortmund sehen Krösche, Glasner, @Sebastianrode20, Chandler und @RafaelBorre_ positive Aspekte, bekräftigen aber auch, woran sie arbeiten müssen. Die Stimmen zu #SGEBVB 🗣️👇#SGEhttps://t.co/e1xVfmHFCu — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 8, 2022

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt

Außerdem bietet Euch die Sportschau einen kostenfreien Service an. Und zwar lädt sie in der Nacht auf Montag die besten Szenen aller Begegnungen des 19. Spieltags auf ihren YouTube-Kanal hoch. Das trifft folgerichtig auch auf jene der Partie Augsburg – Eintracht Frankfurt zu.

FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ihr erfahrt die Aufstellungen rund eine Stunde vor dem Anpfiff.