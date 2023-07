FC Arsenal: Top-Verdiener! So viel soll Kai Havertz bei den Gunners kassieren

Für Kai Havertz soll sich der Sommerwechsel innerhalb Londons von Chelsea zu Arsenal finanziell richtig lohnen.

WAS IST PASSIERT? Kai Havertz ist nach seinem Wechsel vom FC Chelsea zum FC Arsenal der Top-Verdiener bei den Gunners. Das berichtet die Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach erhält der 24-jährige deutsche Nationalspieler in den kommenden fünf Jahren 20 Millionen Euro pro Saison und damit insgesamt 100 Millionen Euro vom Premier-League-Klub aus London.

Die Summe kann sich offenbar durch Titelprämien sogar noch erhöhen. 20 Millionen Euro soll Havertz zuletzt auch bei Chelsea pro Jahr kassiert haben.

Arsenal, schreibt die Bild weiter, habe zuletzt Gehälter in derartigen Sphären lediglich an Pierre-Emerick Aubemeyang und Mesut Özil ausbezahlt. In der vergangenen Saison soll Thomas Partey mit zwölf Millionen Euro der Top-Verdiener gewesen sein.

Sollte sich auch Declan Rice wie erwartet Arsenal anschließen, würde laut Sport Bild auch dessen Gehalt bei rund 20 Millionen Euro jährlich liegen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Havertz wechselte 2020 von Bayer Leverkusen nach England zu Chelsea. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer in 47 Pflichtspielen neun Tore für die Blues.