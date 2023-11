Fans provozieren Cristiano Ronaldo mit Messi-Rufen, Al-Nassrs Superstar reagiert eindeutig

Mal wieder rufen Fans den Namen von Cristiano Ronaldos Dauerrivale. Ganz unberührt bleibt der Torjäger davon offensichtlich nicht.

WAS IST PASSIERT? Gegnerische Fans haben Superstar Cristiano Ronaldo (38) von Al-Nassr während des Achtelfinalspiels im King Cup of Champions am Dienstag gegen Al-Ettifaq mit Sprechchören für seinen Dauerrivalen Lionel Messi (36, Inter Miami) provoziert.

DIE REAKTION: Als CR7 zum Ausführen eines Einwurfs an der Seitenlinie des AL-AWWAL PARK Stadiums stand, riefen die Anhänger mehrfach lautstark Messis Namen. Ronaldo reagierte darauf, indem er zunächst den Finger auf die Lippen legte und den Fans dann per ausgestrecktem Arm signalisierte, sie sollten doch gehen.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Provokationen dieser Art sind für Ronaldo eigentlich nichts Neues. Bereits mehrfach versuchten gegnerische Fans, den portugiesischen Stürmer auf diese Art aus dem Konzept zu bringen, seit er im Januar zu Al-Nassr gewechselt war.

CR7 und Messi sind seit zwei Jahrzehnten die dominierenden Spieler des Planeten. Vor allem während ihrer gemeinsamen Zeit in Spanien pflegten sie eine elektrisierende Rivalität.

Messi wurde am Montagabend in Paris mit seinem achten Ballon d'Or ausgezeichnet. Ronaldo gewann den Award fünfmal, in diesem Jahr war er zum ersten Mal seit 2003 Jahren nicht unter den 30 Nominierten.

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Al Samstag geht es für Ronaldo, Mané und Al-Nassr in der Saudi Pro League weiter. Dann heißt der Gegner des Vizemeisters Al-Khaleej.