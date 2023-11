Cristiano Ronaldo hat genug! CR7 will Schiedsrichter nach Roter Karte gegen Al Nassr auswechseln

Anderson Talisca flog und CR7 war bedient. Bei Al-Nassrs Auftritt im King Cup of Champions gegen Al-Ettifaq ging es zeitweise hoch her.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo war beim Spiel zwischen Al-Nassr und Al-Ettifaq (1:0 n.V.) im Achtelfinale des King Cup of Champions streckenweise bedient. Der portugiesische Superstar war so sauer wegen der Leistung des Schiedsrichtergespanns, dass er in der 53. Minute kurzerhand per Geste mehrfach die Auswechslung des Unparteiischen Piero Maza Gome forderte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Unmut Ronaldos rührte aus mehreren umstrittenen Entscheidungen. So zählte ein Treffer von Anderson Talisca nach einer Flanke von Alex Telles nicht, weil Ronaldo dabei im Abseits gestanden haben soll. Wenig später flog Talisca nach Intervention des VAR vom Platz.

Al-Nassr, das zuletzt in glänzender Form war, spielte fast eine Halbzeit in Unterzahl, dann sah kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit auch Al-Ettifaqs Ali Hazazi die Rote Karte. In der Verlängerung gelang Ex-Bayern-Star Sadio Mané in der 107. Minute der Siegtreffer für Al-Nassr.

WIE GEHT ES WEITER? Al Samstag geht es für Ronaldo, Mané und Al-Nassr in der Saudi Pro League weiter. Dann heißt der Gegner des Vizemeisters Al-Khaleej.