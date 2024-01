"Erik ten Hag will mit dir reden": Fan provoziert Jadon Sancho bei BVB-Comeback in Darmstadt

Sancho ist zurück in der Bundesliga und lieferte gleich mal eine Vorlage für den BVB. Ein Zuschauer war aber wohl nicht sein Fan.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmunds Offensivspieler Jadon Sancho ist bei seiner Rückkehr in die Bundesliga am Samstagabend in Darmstadt von einem Zuschauer provoziert worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sancho, der zunächst auf der Bank saß, befand sich wie die anderen Spieler kurz nach dem Halbzeitpfiff gerade auf dem Weg in die Kabine, als ein Zuschauer von der Tribüne aus in seine Richtung rief.

Die Mikrofone fingen die Ausrufe des Fans nicht ganz genau hörbar ein, scheinbar brüllt er aber an Sancho adressiert: "Erik ten Hag (Trainer von Manchester United, d. Red.) will mit dir reden. Du fauler Sack."

Sanchos Gesicht war zwar bis zur Nase in einen Schal gehüllt, dennoch konnte man an seinen Augen ablesen, dass er die Rufe des Zuschauers wohl gehört hat. Dabei schien der BVB-Star die Provokation mit einem Lächeln hinzunehmen.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Nachdem Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag Sancho wegen schlechter Trainingsleistungen Anfang September 2023 für das Premier-League-Spiel gegen Arsenal nicht in seinen Kader berufen hatte, entstand ein öffentlicher Streit zwischen Sancho und dem Coach.

Der 23-jährige Superdribbler wurde daraufhin von ten Hag suspendiert und hatte seither kein einziges Spiel mehr für United absolviert. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2026, bis Saisonende ist Sancho aber nun an den BVB verliehen. Am Donnerstag wurde die Leihe zu seinem alten, neuen Klub, für den er schon von 2017 bis 2021 spielte, perfekt gemacht.

Wie es über das Saisonende hinaus mit Sancho weitergeht, ist offen. Eine Kaufoption hat Dortmund jedenfalls nicht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Am Samstag in Darmstadt war Sancho in der 55. Minute eingewechselt worden und feierte ein ordentliches Comeback in der Bundesliga. Dabei legte der Engländer beim 3:0-Sieg des BVB den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 für Marco Reus auf.