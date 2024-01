"Ich weiß gar nicht, wer das immer erzählt": BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sieht ein angebliches Problem bei Jadon Sancho nicht

In der öffentlichen Wahrnehmung gilt Jadon Sancho mitunter als anfällig für Disziplinlosigkeiten. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke widerspricht dem.

WAS IST PASSIERT? Hans-Joachim Watzke, Geschäftsführungsvorsitzender von Borussia Dortmund, hat betont, dass er in Rückkehrer Jadon Sancho keineswegs einen disziplinlosen Profi sieht.

WAS WURDE GESAGT? "Jadon hat überhaupt kein Disziplinproblem. Ich weiß gar nicht, wer das immer erzählt", sagte Watzke vor dem Bundesligaspiel bei Darmstadt 98 am Samstagabend bei Sky.

Sancho, der bis Saisonende von Manchester United ausgeliehen wurde, habe "nur das Problem, dass er ab und zu mal zu spät kommt. Seine innere Uhr ist nicht so stark ausgeprägt. [...] Damit muss man dann umgehen. Aber wofür geht man denn ins Stadion? Wir wollen doch nicht sehen, dass jeder immer pünktlich ist, sondern ich will sehen, wie er den Ball annimmt. Und der Ball ist immer noch sein Freund."

WAS IST DER HINTERGRUND? Zudem habe der Offensivspieler, der den BVB 2021 in Richtung Manchester United verließ, "nie schlechte Stimmung gemacht, wir haben uns im Guten getrennt. Und wir hatten auch immer Kontakt, er ist ein ganz lieber Junge."

Sancho, von 2017 bis 2021 schon einmal im BVB-Trikot aktiv, steht in Manchester noch bis 2026 unter Vertrag, eine Kaufoption hat Dortmund nicht. Dennoch betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zuletzt bei 19:09 – der schwarzgelbe Talk, dass ein Verbleib des 23-jährigen Engländers über den Sommer hinaus nicht ausgeschlossen sei.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

GOAL

Getty Images

WAS WURDE SONST NOCH GESAGT? Derweil äußerte sich Watzke auch zu einer These von Sky-Experte Lothar Matthäus, wonach kein Spieler aus dem aktuellen Dortmunder Kader eine Verstärkung für den FC Bayern wäre. "Das kann man so sehen", sagte Watzke und führte aus: "Als Momentaufnahme würde ich dem nicht widersprechen. Aber es kann auch mal wieder anders kommen."

Fakt sei auch, so Watzke weiter, dass "90 Prozent unseres jetzigen Kaders auch letzte Saison schon da waren. Und wir wissen ja alle, wie haarscharf es da am Ende war." Vergangene Spielzeit ging der BVB als Tabellenführer in den letzten Spieltag, verspielte durch ein 2:2 gegen Mainz dann aber doch noch den ersten Meistertitel seit 2012.