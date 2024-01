Falls er im Winter beim VfB Stuttgart bleibt: Serhou Guirassy soll auf Kandidatenliste des FC Bayern München stehen

Mit Harry Kane hat der FC Bayern München den derzeit treffsichersten Stürmer der Bundesliga unter Vetrrag. Holt der FCB auch den Zweitbesten?

WAS IST PASSIERT? Die annähernd 100 Millionen Euro teure Verpflichtung von Harry Kane im Sommer 2023 hat sich für den FC Bayern München bisher voll ausgezahlt. Mit 21 Toren führt der Engländer die Torschützenliste an. Einziger Stürmer, der ihm in der Bundesliga annähernd das Wasser reichen kann, ist Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart, der bisher 17-mal netzte. Nun soll der 27-Jährige ebenfalls ins Visier er Bayern geraten sein. Wie die Sport-Bild berichtet, soll Guiirassy auf der Kandidatenliste der Bayern stehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Guirassy wechselte, nachdem er in der vergangenen Saison bereits an den VfB ausgeliehen war, im Sommer 2023 für eine Ablösesumme von 9 Millionen Euro fest nach Stuttgart. Einen Haken hatte der recht günstige Transfer jedoch für den VfB - Guirassy besitzt eine Ausstiegsklausel über angeblich 17,5 Millionen Euro für diesen Winter.

Zahlreiche Klubs aus der Premier League, unter anderem auch Manchester United, sollen interessiert sein, immerhin soll Guirassys Marktwert mittlerweile nach der starken Hinrunde rund 40 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) betragen. Dass Guirassy aber in den kommenden Wochen mit seinem Heimatland Guinea beim Afrika-Cup spielen wird (13. Januar bis 11. Februar), könnte jedoch einige Interessenten abschrecken.

Sollte Guirassy auch in der Rückrunde noch beim VfB Stuttgart spielen, könnte im Sommer dann der FC Bayern ins Spiel kommen, so die Informationen des Transferexperten Christian Falk. Guirassy sollte dann demnach für 20 Millionen Euro zu haben sein.

