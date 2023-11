"Fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass Inter Miami Lionel Messi in seinen Reihen hat": David Beckham schwärmt von seinem Superstar

Becks lotste Lionel Messi im Sommer über den großen Teich. Er ist nach wie vor begeistert von dem Transfer.

WAS IST PASSIERT? Die englische Fußballikone David Beckham betrachtet die Verpflichtung von Lionel Messi durch seinen Verein Inter Miami als "Geschenk an Amerika und die MLS". Es falle ihm "immer noch schwer zu glauben, wenn sich jemand zu mir umdreht und sagt, dass Inter Miami Lionel Messi in seinen Reihen hat", sagte der Klub-Miteigentümer im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

WAS WURDE GESAGT? Messi - Weltfußballer, Weltmeister und Idol ganzer Generationen - "verändert das Spiel", führte der UNICEF-Botschafter Beckham (48) am Rande eines Indien-Besuchs aus: "Natürlich wollen wir Meisterschaften gewinnen. Natürlich wollen wir die beste Mannschaft der Liga sein. Aber einer der Gründe, warum wir ihn gekauft haben, war auch, die nächste Generation von Fußballspielern in Amerika zu inspirieren."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Argentinier Messi (36) hatte sich nach zwei insgesamt unglücklichen Jahren bei PSG für den Wechsel in die Major League Soccer entschieden und im Land des kommenden WM-Gastgebers einen Hype ausgelöst. Der Angreifer entschied sich dabei, anders als sein ewiger Rivale Cristiano Ronaldo oder der Brasilianer Neymar, gegen ein noch höher dotiertes Engagement in Saudi-Arabien zum Ende der Karriere.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Messi erzielte für Miami in seinen ersten 14 Spielen elf Tore und gewann den Leagues Cup, der Klub verpasste aber die Play-offs in der MLS.