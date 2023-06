Lionel Messi: Wechsel zu Inter Miami sorgt für Mega-Hype! Ticketpreise und Follower-Zahlen explodieren

Messis Wechsel sorgen traditionell für Hype. Das bekommt nun auch Inter Miami zu spüren - aber auch die Fans.

WAS IST PASSIERT? Der Wechsel von Lionel Messi zu Inter Miami hat einen regelrechten Hype ausgelöst. Dieser wirkt sich nicht nur auf die Follower-Zahlen des Klubs, sondern auch auf die Ticketpreise aus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut The Spectator Index hatte sich die Anzahl der Abonnenten nur zehn Minuten nach Bekanntgabe des Wechsels auf dem offiziellen Instagram-Kanal von Inter Miami verdoppelt: aus einer Million wurden zwei.

Am Donnerstag-Nachmittag waren es bereits rund fünf Millionen Follower. Messis Ex-Klub PSG verlor bei der Verkündung des Abschieds hingegen hunderttausende Fans.

Allerdings hat der Wechsel auch negative Auswirkungen für die Fans von Inter Miami. Oder besser gesagt auf den Geldbeutel der Anhänger des MLS-Klubs. Das zeigt das Ligapokal-Spiel gegen Cruz Azul aus Mexiko-Stadt eindrucksvoll.

Ein Ticket für die Partie am 21. Juli, in der Messi sein Debüt für Miami feiern könnte, kostete ursprünglich rund 27 Euro. Mit der Verkündung des Deals schnellte der Preis für eine Karte auf rund 444 Euro hoch. Das entspricht einem Anstieg von über 1.000 Prozent.

Das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtete von weiteren Preiserhöhungen. Die Ticketpreise für das erste Heimspiel der Saison gegen die New York Bulls am 26. August stiegen demnach von 28 Euro auf 477 Euro. Gegen Meister Los Angeles am 3. September müssen sogar 558 Euro für die billigste Karte auf den Tisch gelegt werden.

WIE GEHT ES WEITER? Noch ist nicht offiziell bekannt, wie lange Messis Vertrag in den USA laufen wird. Der Vertrag muss noch ausgehandelt werden.

Das Gehalt des Argentiniers wird zur Hälfte von Inter Miami und von der MLS selbst bezahlt. Über die genaue Höhe gibt es ebenfalls noch keine Angaben. Allerdings soll er sein Salär mit zahlreichen Bonis aufhübschen können.