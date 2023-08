"Er hat das Handtuch geworfen": Ex-Barça-Stürmer kritisiert Neymar nach Wechsel von PSG zu Al-Hilal

Neymar verabschiedet sich mit 31 nach Saudi-Arabien. Jonathan Soriano ist wenig beeindruckt von diesem Schritt.

WAS IST PASSIERT? Ex-Barcelona-Stürmer Jonathan Soriano hat den Transfer von Superstar Neymar zu Al-Hilal in die Saudi Pro League mit deutlichen Worten kritisiert. Der Spanier, der einst ebenfalls für den Klub aus Riad auf Torejagd gegangen war, warf dem ehemaligen PSG-Angreifer vor, keinen Ehrgeiz mehr zu haben.

WAS WURDE GESAGT? Soriano meinte bei DAZN: "Neymar verfügt über genug Qualität, um eine Mannschaft anzuführen, welche die Champions League gewinnen kann. Ich finde, er hat das Handtuch geworfen."

Weiter erklärte der 37-Jährige, der bei Barca 2010 im Kader stand, als der Verein die Klub-WM gewann: "Es gibt hier keinen Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi mehr, er hätte die Fußballwelt gemeinsam mit Erling Haaland und Kylian Mbappé anführen können. Stattdessen hat er sich dazu entschieden, noch mehr Geld zu verdienen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Am Dienstag verkündeten Al-Hilal und PSG den Transfer Neymars. Die Ablöse für den 31-Jährigen beträgt 90 Millionen Euro, Neymar soll in den kommenden beiden Jahren laut übereinstimmender Medienberichte 200 Millionen Euro verdienen.

Gemäß eines Berichts der britischen Online-Zeitung Independent versuchte Neymar vor seinem Abgang nach Saudi-Arabien vergeblich, bei einem europäischen Spitzenverein unterzukommen. Gleich fünf namhafte Klubs, darunter der FC Bayern, sollen ihm abgesagt haben. Der interessierte FC Barcelona sei derweil nicht in der Lage gewesen, einen Transfer zu stemmen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Soriano, ehemaliger spanischer Junioren-Nationalspieler, spielte von 2009 bis 2012 beim FC Barcelona, schaffte dort den Durchbruch aber nicht. Er erlebte anschließend fünf erfolgreiche Jahre bei Red Bull Salzburg. Dort wurde er unter anderem fünfmal österreichischer Meister und dreimal Torschützenkönig der Bundesliga.

Später in seiner Laufbahn spielte er in Chinafür BJ Goan. 2019, im Alter von 34 Jahren, kickte er ein halbes Jahr lang für Al-Hilal. Seine Karriere hat er mittlerweile beendet.