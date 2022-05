Europa League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) 2022 statt? Alle Infos zu Ort, Termin und Stadion

Wer beerbt den FC Villarreal als Gewinner der UEFA Europa League in der Saison 2021/22 und sichert sich zudem einen Startplatz für die Champions League in der kommenden Spielzeit?

Doch wo und wann wird das Finale gespielt? GOAL hat die wichtigsten Infos zu Ort, Termin und Stadion in den folgenden Abschnitten zusammengefasst.

Ort, Termin und Stadion des Europa-League-Endspiels sind bereits seit längerem fix - und GOAL hat die Infos dazu.

Europa League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) 2022 statt? An diesem Datum wird gespielt

Das Finale wird wie schon die Halbfinals auch um 21 Uhr angepfiffen. Es findet allerdings nicht wie gewohnt an einem Donnerstag, sondern an einem Mittwoch statt.

Der Termin für das Endspiel ist der 18. Mai 2022. Zehn Tage später, am 28. Mai 2022, wird schließlich auch der neue Sieger der Champions League ermittelt, was gleichbedeutend mit dem Saisonabschluss ist.

Europa League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Infos zu Ort und Stadion

Erstmals seit der Einführung der Europa League zur Saison 2008/09 wird das Endspiel auf spanischem Boden ausgetragen. Erfahrung haben Teams von der iberischen Halbinsel vor allem mit dem Gewinn des Pokals: In acht von zwölf Endspielen siegten spanische Klubs, allein viermal ging der FC Sevilla als Gewinner vom Platz.

Und in dessen Stadion wird auch das Finale 2022 ausgetragen. Das Estadio Ramon Sanchez Pizjuan sollte ursprünglich bereits in der vergangenen Saison als Arena dienen, das Finale wurde aufgrund der Corona-Pandemie jedoch ins polnische Danzig verlegt. Nun ist aber Sevilla an der Reihe.

Europa League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Die Partie im Überblick

Begegnung: Leipzig/Glasgow vs. West Ham/Frankfurt

Wettbewerb: Europa League, Finale

Datum: 18. Mai 2022, 21.00 Uhr

Stadion: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan

Austragungsort: Sevilla, Spanien

Europa League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? RTL überträgt die Partie live im TV

Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Das Europa-League-Finale der Saison 2021/22 wird live im Free-TV gezeigt. Rechteinhaber ist RTL, dort läuft die Partie kostenfrei im frei empfangbaren Fernsehen.

Zudem bietet RTL auch einen LIVE-STREAM im Internet bei RTL+ an, dieser ist jedoch kostenpflichtig. Ihr könnt das Angebot dank eines Gratismonats zunächst testen, im Anschluss werden pro Monat 4,99 Euro (Premium Paket) bzw. 7,99 Euro (Premium Duo Paket) fällig. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Europa League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Zeigt DAZN oder Sky das Spiel live?

Anders als bei der Champions League ist der Streamingdienst DAZN nicht in die Übertragung eingebunden. Die Rechte an der Europa League liegen ausschließlich bei RTL.

Selbiges gilt übrigens auch für den Pay-TV-Anbieter Sky. Dort läuft weder die Königsklasse noch die Europa League, weshalb Euch diese Abos nicht viel bringen werden, solltet Ihr am 18. Mai um 21.00 Uhr das EL-Finale sehen wollen.

Europa League: Wann und wo findet das Finale (Endspiel) statt? Infos zur Übertragung