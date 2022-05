Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers? Das Finale der Europa League im TV und LIVE-STREAM

Finale! Die Eintracht aus Frankfurt hat es tatsächlich geschafft und steht im Endspiel um die Europa League, Gegner sind die Glasgow Rangers. Anstoß in Sevilla im Ramon Sanchez Pizjuan ist am Mittwoch um 21 Uhr.

Barcelona, West Ham United, Fenerbahce, Olympiakos, Real Betis , Royal Antwerpen - sie alle konnten die Eintracht nicht vom großen Triumphzug abhalten, der nun sein Ende in Sevilla findet. Wie schon vor drei Jahren verzaubert die Eintracht ganz Fußball-Deutschland international - dieses Mal sogar mit Finalteilnahme.

Mehr als 100.000 Anhänger:innen der Adler von Main wollen mit nach Sevilla, uns erwartet ein Fußballfest gigantischen Ausmaßes. Doch auf die Rangers sollte man sich gefasst machen: Mit RB Leipzig und dem BVB (Borussia Dortmund) sind zwei weitere Teams aus der Bundesliga gegen die Schotten aus dem Turnier geflogen!

Mittwoch, 21 Uhr - alles ist angerichtet für ein episches Finale. GOAL erklärt, wer das Finale am Mittwoch live im TV und LIVE-STREAM überträgt!

Eintracht Frankfurt im Finale der Europa League: Das Top-Spiel gegen die Glasgow Rangers im Überblick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers Wettbewerb Europa League | Finale Datum Mittwoch | 18. Mai 2022 Anpfiff 21 Uhr MESZ Ort Ramon Sanchez Pizjuan | Sevilla | Spanien Bilanz (Zwei Spiele in der Champions League) Zwei Siege Eintracht Frankfurt Schiedsrichter Slavko Vincic | Slowenien

Wer zeigt / überträgt das Finale der Europa League? Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers im TV und LIVE-STREAM sehen

Der Sieg in Barcelona vor einer Heimkulisse, die unglaubliche Stimmung zuhause gegen West Ham inklusive Platzsturm, der Fakt, dass die Eintracht kein einziges Spiel in dieser EL-Saison verloren hat: Viele Aspekte zeugen von dieser besonderen Saison der Frankfurter Eintracht.

Am Mittwoch soll diese mit dem Titelgewinn in der Europa League gekrönt werden - kein Wunder also, dass viele Fans im ganzen Land das Spiel verfolgen wollen. Doch wer zeigt / überträgt am Mittwoch das Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers?

Wer zeigt die Europa League? So wird das Eintracht-Finale gegen Glasgow am Mittwoch live übertragen

Viele Anhänger:innen sind sich einig: Chaos ist das Wort, was am besten beschreibt, was uns Woche für Woche erwartet! Über die Übertragungsmethoden eines jeden Wettbewerbs könnte man eine Doktorarbeit schreiben, teilweise sind die Spiele aus ein und demselben Wettbewerb bei drei unterschiedlichen Anbietern zu sehen – wer behält hier noch den Überblick?!

Bei der Europa League ist es zum Glück nicht so schlimm wie bei Länderspielen oder der Bundesliga, hier ist es um einiges übersichtlicher: Ein einziger Sender überträgt in dieser Saison die Europa League, da sich nur ein Sender die Übertragungslizenzen sichern konnte: RTL.

Fußball LIVE im TV! So wird das Finale von Eintracht Frankfurt am Mittwoch übertragen

RTL überträgt Frankfurt gegen Glasgow LIVE aus Sevilla! Anpfiff ist bekanntlich um 21 Uhr, die RTL-Übertragung beginnt schon um 20.15 Uhr. Laura Papendiek und Kalle Riedle führen gemeinsam durch die Vorberichterstattung, zum Anpfiff übernehmen dann Marco Hagemann und Steffen Freund auf den Kommentatorenplätzen.

Das Tolle an RTL: Der Sender finanziert sich im linearen TV über Werbung und ist daher kostenlos zu sehen! Ihr wisst nicht, wie ihr RTL empfangt? Dann solltet ihr euch die Senderdetails auf dieser Seite anschauen!

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers in Sevilla: So überträgt RTL die Europa League

Begegnung : Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers

: Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers Anpfiff : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Sender : RTL

: RTL Kommentatoren :

: Marco Hagemann



Steffen Freund

Reporterin : Laura Papendieck

: Laura Papendieck Experte: Karl-Heinz "Kalle" Riedle

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers im LIVE-STREAM: Wer zeigt das Finale der Europa League am Mittwoch im Internet?

RTL zeigt das heißersehnte Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers am Mittwoch im Free-TV - richtig tolle Nachrichten für alle Anhänger:innen, die das Spiel vor dem Flachbildschirm verfolgen wollen! Euch ist nicht bewusst, wie der werbefinanzierte Privatsender auf eurem Fernseher eingerichtet werden kann? Schaut mal hier vorbei!

Das Problem ist nun aber, dass viele Fans heutzutage gar kein TV-Gerät mehr zuhause haben, viele Menschen genießen ihre Unterhaltung nämlich lieber im Internet. Besonders beliebt sind dabei LIVE-STREAMS, das sind Online-Übertragungen in Echtzeit. Und tatsächlich: Auch der private Fernsehsender RTL zeigt das Finale der Europa League im LIVE-STREAM. Das Ganze läuft über die Mediathek RTL+, vielen Menschen ist sie noch als TVNOW bekannt.

RTL+ im Premium Abonnement: Die Europa League und Europa Conference League heute im LIVE-STREAM sehen

Auch das Finale der neuen UEFA Conference League (AS Rom vs. Feyenoord Rotterdam) ist nächste Woche hier zu sehen. Allerdings: Um die Europa League und die UEFA Conference League bei RTL+ zu sehen, müsst ihr bezahlen! Hierfür bucht ihr das "Premium-Abonnement", das kostet 3,99 Euro pro Monat.

Immerhin könnt ihr dieses Premium-Abonnement monatlich kündigen, was ihr bei manchen konkurrierenden Anbietern nicht tun könnt. Zusätzlich könnt ihr die bessere Version des Abos buchen, RTL+ Premium Duo: Hiermit könnt ihr auf weitere Vorteile rund um das Streamingportal zugreifen, hier sind diese aufgelistet.

Eintracht Frankfurt gegen Glasgow Rangers am Mittwoch kostenlos im LIVE-STREAM sehen? So günstig sind RTL und RTL+

RTL+ Premium: 3,99 Euro pro Monat | Ein Gerät | Ein Werbespot pro Stream

RTL+ Premium Duo: 7,99 Euro pro Monat | Zwei Geräte | Keine Werbung

Sky, Sport1, RTL, DAZN und die kostenlosen Apps: Die wichtigen Links, um in Deutschland heute und immer Fußball zu streamen

Die Aufstellungen der Eintracht und von den Glasgow Rangers: So gehen die Teams ins Finale der Europa League

Viele Fans wollen natürlich früh wissen, wer für die Eintracht und die Rangers beginnt. Wir tragen die Aufstellungen hier etwa eine Stunde vor Anpfiff ein. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Eintracht Frankfurt gegen die Glasgow Rangers: Die Übertragung der Europa League im Free-TV

TV RTL LIVE-STREAM RTL+ Konferenz: RTL+ LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube