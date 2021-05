Europa League, Finale live: FC Villarreal vs. Manchester United jetzt im LIVE-TICKER

Im Finale der Europa League treffen heute der FC Villarreal und Manchester United aufeinander. Goal begleitet das Spiel hier und jetzt im LIVE-TICKER.

Bühne frei für das ganz große Finale! Im Endspiel der Europa League treffen Villarreal und Manchester United aufeinander. Anpfiff der Partie ist heute um 21 Uhr. Hier gibt's die kompletten 90 Minuten im LIVE-TICKER.

Wer das Duell um den Gewinn der Europa League nicht hier im TICKER, sondern lieber live im TV und LIVE-STREAM verfolgen will, kann das auch heute problemlos tun. In einem extra Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Villarreal und Manchester United.

FC Villarreal - Manchester United | Anpfiff: 21.00 Uhr Tore - Aufstellung VIL Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza - Pino, Capoue, Parejo, Trigueros - Gerard Moreno, Bacca Aufstellung MCU De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw - McTominay, Pogba, Fernandes - Greenwood, Cavani, Rashford Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Bei den Briten lässt Ole Gunnar Solskjaer nach dem letzten Premier-League-Spiel nahezu komplett durchrotieren. Einzig Eric Bailly verbleibt in Manchesters Anfangsformation. Somit stehen zehn ausgeruhte Kräfte bereit, die allesamt am Sonntag gar nicht zum Einsatz kamen, also nicht einmal eingewechselt wurden.

vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Punktspiel in der Primera Division nimmt Unai Emery auf Seiten der Spanier eine Veränderung vorn. Anstelle von Mario Gaspar, der heute auf der Bank Platz nehmen wird, rückt Juan Foyth in Villarreals Startelf.

vor Beginn | Dem stellt sich Manchester United in folgender Besetzung entgegen: de Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw - McTominay, Pogba, Rashford, Fernandes, Greenwood - Cavani.

vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Abends und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Der FC Villarreal geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Rulli - Albiol, Foyth, Pau, Pedraza - Pino, Capoue, Parejo, Trigueros - Bacca, Gerard.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Europa League zum Finale zwischen dem FC Villarreal und Manchester United.

Europa League, Finale: FC Villarreal vs. Manchester United im LIVE-TICKER - die Aufstellung

Aufstellung FC Villarreal:

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau Torres, Pedraza - Pino, Capoue, Parejo, Trigueros - Gerard Moreno, Bacca

Nur eine Änderung bei Villarreal nach dem 1:2 bei Real Madrid: Juan Foyth ersetzt Mario Gaspar.

Paco Alcacer sitzt nur auf der Bank.

¡Y estos son los once groguets que tratarán de hacer historia hoy en Gdansk 🇵🇱!



¡𝕍𝔸𝔸𝔸𝔸𝔸𝔸𝕄𝕆𝕆𝕆𝕆𝕊 💪!#UELFinal#EsNuestroMomento pic.twitter.com/OPXLHXgqYn — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021

Aufstellung Manchester United:

De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Shaw - McTominay, Pogba, Fernandes - Greenwood, Cavani, Rashford

Bei ManUnited stand am vergangenen Wochenende beim 2:1 bei den Wolverhampton Wanderers nur Eric Bailly bereits auf dem Platz.

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Presenting our final starting line-up of the season ⬇#MUFC | #UELfinal — Manchester United (@ManUtd) May 26, 2021

Europa League, Finale: FC Villarreal vs. Manchester United im LIVE-TICKER - die Opta-Fakten vor der Partie heute

Villarreal und Manchester United sind im Europapokal bisher 4-mal aufeinandergetroffen, alle 4 Partien fanden zwischen 2005-06 und 2008-09 in der UEFA Champions League statt und endeten 0-0. Gegen keinen Gegner hat Manchester United in seiner Klubgeschichte so viele Spiele bestritten, ohne dabei auch nur ein Tor zu erzielen.

Für Manchester United ist es das 8. große Finale, von allen englischen Klubs stand nur Liverpool (14) öfter in einem Europapokal-Endspiel. In 5 der vorherigen 7 Endspiele triumphierte United. Niederlagen gab es nur gegen Barcelona in der UEFA Champions League (2008-09 und 2010-11).

Villarreal steht erstmals in seiner Klubgeschichte in einem Europapokal-Endspiel und ist damit der 11. spanische Verein, dem dies gelungen ist. Die letzten 2 spanischen Klubs, die erstmals ein Europapokal-Finale erreicht haben, trafen dort ebenfalls auf Gegner aus England (Alavés gegen Liverpool: 4-5 im UEFA-Pokal 2000-01, und Sevilla gegen Middlesbrough: 4-0, im UEFA-Pokal 2005-06).

Die letzten 9 Male, die ein spanischer Klub in einem Europapokal-Finale (inklusive Super-Pokal) auf ein Team aus England getroffen ist, hat am Ende die spanische Mannschaft den Titel geholt. Der letzte Verlierer aus Spanien war Alavés, das 2000-01 im UEFA-Pokal-Finale gegen Liverpool den Kürzeren zog.

Manchester United könnte als 9. Mannschaft in den letzten 22 Jahren den UEFA-Pokal/Europa League gewinnen, nachdem man zuvor als Gruppendritter aus der UEFA Champions League abgestiegen ist (seit Einführung dieser Methode in der Saison 1999-2000). Letzter Gewinner, der zuvor aus der Königsklasse abgestiegen ist, war Atlético de Madrid in der Saison 2017-18. Als bislang einzige englische Mannschaft schaffte dies Chelsea in der Saison 2012-13.

Villarreal ist diese Saison im Europapokal ungeschlagen, die Spanier gewannen 12 ihrer Spiele (inklusive einem 3-0 am grünen Tisch gegen FK Qarabag) und spielten 2-mal unentschieden. Sie könnten nun als 7. Mannschaft in der Geschichte des UEFA-Pokals oder der UEFA Europa League diesen Titel ohne Niederlage holen. Dies schafften bisher Tottenham Hotspur 1971-72, Borussia Mönchengladbach 1978-79, IFK Göteborg 1981-82 und 1986-87, Ajax 1991-92 und Chelsea 2018-19.

Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjær steht zum 2. Mal in seiner Karriere in einem Endspiel: 2013 gewann er mit Molde den norwegischen Pokal. Solskjær wäre der erste norwegische Trainer, der einen großen internationalen Pokal gewänne.

Villarreal-Trainer Unai Emery hat die UEFA Europa League bisher 3-mal gewonnen (2013-14, 2014-15, 2015-16) und könnte nun als 1. Coach den UEFA-Pokal/UEFA Europa League zum 4. Mal gewinnen und damit Giovanni Trapattoni überholen.

Mit 19 Jahren und 237 Tagen (am Finaltag) könnte Manchester Uniteds Mason Greenwood als 2. englischer Teenager in einem großen Europapokalfinale treffen. Dies gelang bisher nur Brian Kidd, der 1968 an seinem 19. Geburtstag im Finale des Landesmeisterpokals für Manchester United gegen Benfica erfolgreich war.

Villarreals Carlos Bacca gelang 2014-15 im Endspiel der UEFA Europa League ein Doppelpack für Sevilla; er könnte nun als 1. Spieler seit Hernán Crespo (1998-99 im UEFA-Pokal mit Parma und 2004-05 in der Champions League mit Milan) für 2 verschiedene Teams aus einem Land in Europapokal-Endspielen treffen. Bacca wäre der 1., dem dies für 2 spanische Mannschaften geglückt ist.

Manchester Uniteds Edinson Cavani hat in nur 247 Einsatzminuten in der diesjährigen UEFA Europa League 5 Tore erzielt und 2 vorbereitet, also im Schnitt alle 35 Minuten eine Torbeteiligung verbucht. Das ist die beste Quote eines Spielers, der in dieser Europa-League-Saison mindestens 200 Minuten Einsatzzeit hatte. Cavani könnte als 3. Spieler mit 34 Jahren oder älter in einem Europapokal-Finale für ein englisches Team treffen, dies schafften bisher nur Gary McAllister (36) für Liverpool im UEFA-Pokal-Finale gegen Alavés (2000-01) und Didier Drogba (34) für Chelsea im Finale der UEFA Champions League gegen Bayern München (2011-12).

Europa League, Finale: FC Villarreal vs. Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC Villarreal vs. Manchester United heute ... im TV DAZN / RTL Nitro im LIVE-STREAM DAZN / tvnow LIVE-TICKER Goal

In der Europa League wird heute das Finale gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Villarreal und Manchester United heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Europa League, Finale: FC Villarreal vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Zurück zu Glanz und Gloria: Manchester United will den "Hunger" wieder wecken

Manchester United will wieder an ruhmreiche Zeiten anknüpfen, der Titel in der Europa League soll der Startschuss einer neuen Ära sein. Doch der Finalgegner FC Villarreal brennt auf eine historische Chance.

Kaum ein Name ist so eng mit den glorreichen Tagen Manchester Uniteds verknüpft wie der von Ole Gunnar Solskjaer. Schließlich sammelte der Norweger als Spieler Titel en masse, er fügte dem FC Bayern im Champions-League-Finale 1999 auch die "Mutter aller Niederlagen" zu. Doch seit Solskjaer die Red Devils 2018 als Teammanager übernahm, herrscht Ebbe im Trophäenschrank des stolzen Weltklubs - das soll sich im Finale der Europa League endlich wieder ändern.

Dabei geht es für United am Mittwoch (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) gegen den Außenseiter FC Villarreal nicht "nur" um einen Titel. Nein, Solskjaer will direkt den Beginn einer neuen Ära voll Glanz und Gloria einläuten. "Es ist ein Schritt auf dem Weg, unser ManUnited zurückzubringen", sagte der 48-Jährige.

Dieses ManUnited, auf das Solskjaer anspielt, war in den 90er- und 00er-Jahren unter Sir Alex Ferguson als unersättlicher Titelsammler berüchtigt. Vor bis zu 9500 Zuschauern in Danzig soll der erste Schritt zurück zu diesem Selbstverständnis gelingen. "Eine Trophäe zu gewinnen, kann dir den Glauben schenken, und es kann dich auch hungrig nach mehr machen", sagte Solskjaer: "Wenn man etwas gewinnt, will man einfach mehr gewinnen, man will immer wieder das Gefühl haben, eine Trophäe zu gewinnen."

Dieses Gefühl ist den Red Devils abhanden gekommen. Die bislang letzten Trophäen sammelte 2017 Jose Mourinho mit dem Gewinn der Europa League und des Ligapokals. Seither herrscht eine Durststrecke, wie sie der verwöhnte Klub seit Ende der 80er-Jahre nicht mehr erlebt hat.

Auch Marcus Rashford weiß daher um die besondere Bedeutung dieses Finals. "Dieses Spiel ist für uns wichtig. Wir sind so nahe daran, als Team in jeder Saison wieder Titel gewinnen zu können", sagte der englische Nationalstürmer: "Vielleicht gibt uns die Europa League den Push, den wir noch brauchen."

Der Trend zeigt schon deutlich nach oben. Nach einem krassen Fehlstart in der Premier League und dem Aus in der Gruppenphase der Champions League fing sich Manchester wieder, blieb in der Liga auswärts die gesamte Saison ungeschlagen und landete auf dem zweiten Platz hinter dem Stadtrivalen City. Aber ein Titel fehlt eben noch.

Doch so sehr Villarreal auf dem Papier Underdog sein mag - United sollte gewarnt sein. Denn nicht nur schalteten die Spanier im Halbfinale den FC Arsenal aus und verhinderten, dass neben dem Champions-League-Finale am Samstag zwischen Manchester City und dem FC Chelsea auch die Europa League eine rein englische Angelegenheit wird. Villarreal hat auch den Europa-League-Experten schlechthin in seinen Reihen.

Schließlich hat Trainer Unai Emery diesen 15 kg schweren Pokal mit dem FC Sevilla schon dreimal gewonnen, insgesamt bestreitet der 49-Jährige schon sein fünftes Endspiel der Europa League. Und Emery kann ein besonders heißes Team ins Rennen schicken - schließlich brennt Villarreal auf den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte überhaupt.

"Villarreal ist so oft im Halbfinale ausgeschieden, aber jetzt haben wir es endlich geschafft", sagte Verteidiger Pau Torres: "Es ist eine historische Chance für uns."

Quelle: SID

Europa League, Finale - FC Villarreal vs. Manchester United im LIVE-TICKER: Das Duell im Überblick