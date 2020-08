Europa-League-Finale live: FC Sevilla vs. Inter Mailand heute im LIVE-TICKER

Am Freitagabend kommt es in der Europa League zum Finale zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand. Hier gibt's das Endspiel kostenlos im LIVE-TICKER.

gegen - so lautet die Paarung heute im Europa-League-Finale. Anpfiff der Partie aus dem Kölner RheinEnergieSTADION ist um 21 Uhr. Hier gibt's das Duell komplett im LIVE-TICKER.

Wer das Spiel lieber live im TV oder im LIVE-STREAM sehen will, kann das natürlich auch heute ohne weiteres tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr alle Informationen zur Übertragung des Europa-League-Finals.

FC Sevilla - Inter Mailand | Anpfiff: 21 Uhr Tore - Aufstellung Sevilla Bono - J. Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon - Fernando, Jordan, Banega - Ocampos, De Jong, Suso Aufstellung Inter Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozo, Gagliardini, Young - Lukaku, L. Martinez Gelbe Karten

+++ LIVE-TICKER AKTUALISIEREN +++

20.54 Uhr | Aber halt, aber halt. So einfach ist es dann doch nicht. Man darf nicht vergessen, Sevilla FC lebt für diesen Wettbewerb. Königsklasse, schön und gut, ist die Haltung des Clubs. Aber die werden wir nie gewinnen. Die CL ist für die ganz großen Clubs, doch in der Europa-League, da haben Teams wie das aus Sevilla realistische Chancen, und gerne werden die Trophäen der letzten Triumphe präsentiert. Sevilla, das IST . Und einer der aktuellen Spieler bei den Andalusiern war stand auch bei den letzten beiden Europa-League-Erfolgen bereits im Kader, dies wird allerdings seine letzte Saison sein, die Rede ist natürlich von Benaga, der in den arabischen Raum abwandert.

20.48 Uhr | Apropos Treffer. Wird es ein Highscore-Game? Betrachtet man die letzten Ergebnisse beider Teams, ist das wohl eher nicht zu erwarten. Ein Gegentor gab es für Sevilla in den letzten sechs Spielen, ein Gegentor gab es für Inter, sogar in den letzten sieben Partien. Die Geschichte hat natürlich zwei Seiten, acht Tore erzielte Sevilla dabei, Inter sogar 16, sechs davon kamen übrigens von Lukaku. Wer rechnen kann, ist klar im Vorteil, Inter gewinnt also 2:1.

20.41 Uhr | Das erste Finale, dass er bewusst verfolgt habe, erklärte Romelu Lukaku im italienischen Fernsehen, sei die Partie zwischen Inter und Lazio 1998 gewesen, als Inter den Titel zum letzten Mal gewann. Um das das mal einzuordnen, für die spielten damals u.a. , der und der KSC im UEFA-Pokal (NICHT 1898, tatsächlich 1998!)! SO lange ist das schon her. Und er, Lukaku, sei ein großer Fan von Ronaldo gewesen, der damals in seiner Debütsaison für die Nerazzurri stürmte. Auf 34 Treffer kam der Brasilianer in jener Spielzeit. Dazu fehlt Lukaku nur noch ein Tor.

20.34 Uhr | Was unterscheidet die beiden Teams, (wieder) rein historisch gesehen? Ganz einfach, wenn Sevilla das Finale bestreitet, gewinnen die Andalusier das auch. Das sieht bei der Mannschaft aus der Lombardie ähnlich, aber nicht ganz so erfolgreich aus. In vier Anläufen holte Inter dreimal den Titel, einen Fehlversuch gab es gegen die königsblauen Eurofighter. Lange, lange ist das her. Ja, S04 hat auch schon mal Europapokal gespielt.

20.26 Uhr | Edel ist das EL-Finale besetzt, rein historisch gesehen. Kein Duell könnte mehr EL-Pokal-Sieger (unter der Voraussetzung, dass wir den alten Uefa-Pokal dazurechen, das war natürlich alles vor der Kommerzialisierung des Fußballs) auf sich vereinen als dieses. Der FC Sevilla ist nämlich der Rekordsieger mit fünf Titeln (2005/06, 06/07, 131/4 14/15 16/17), der letzte liegt aber immerhin auch schon vier Spielzeiten zurück. Inter sicherte sich den Titel dreimal (1990/91, 93/94 und 97/97), ein Kunststück, das allerdings auch ein paar anderen Teams schon gelungen ist.

20.22 Uhr | Das heißt, die Mannschaften laufen weitgehend mit den Formationen aus den Halbfinalbegegnungen auf. Antonio Conte setzt auf dieselbe Startelf, Julen Lopetegui wechselt immerhin einen Spieler, Siegtorschütze Luuk de Jong wird für seine Großtat belohnt, dafür nimmt Youssef En-Nesyri zunächst auf der Bank Platz.

20.19 Uhr | Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen. So läuft Sevilla auf: Bounou - Navas, Kounce, Diego Carlos, Reguilon - Jordan, Fernando, Banega - Ocampos, de Jong, Suso.

20.16 Uhr | Die letzten europäischen Finals ganz ohne Beteiligung von englischen oder spanischen Teams liegen sogar noch weiter zurück. 2002/03 hieß das Finale in der CL Milan vs. Juve, in der EL maßen sich der und . Wir leben also in besonderen Zeiten.

20.07 Uhr | Schon lange war der Europa-Pokal nicht mehr so europäisch wie in dieser Saison. Zwei Finals, und vier verschiedene Nationen sind vertreten. Zuletzt gabs das in der Saison 2009/10. Damals hieß das finale Duell in der Europa League Atletico vs. Fulham, in der CL trafen die Bayern und Inter aufeinander. Zwei dieser Teams sind also auch in diesem Jahr beteiligt.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Finale in der Europa League zwischen dem FC Sevilla und Inter Mailand

Europa-League-Finale live: Die Aufstellung von Sevilla und Inter Mailand

Das ist die Aufstellung des FC Sevilla:

Bono - J. Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon - Fernando, Jordan, Banega - Ocampos, De Jong, Suso

Bank: Vaclik, Javi Diaz, Gomez, Munir, Gudelj, Escudero, Oiver, Vazquez, Lara, Genaro, Pablo Perez, En-Nesyri

Inter Mailand setzt auf folgende Aufstellung:

Handanovic - Godin, De Vrij, Bastoni - D'Ambrosio, Barella, Brozo, Gagliardini, Young - Lukaku, L. Martinez

Bank: Padelli, Sanchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Valero, Eriksen, Esposito, Pirola, Biraghi, Skriniar, Candreva

Europa-League-Finale im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute zwischen Sevilla und Inter Mailand

Der FC Sevilla und Inter Mailand treffen zum ersten Mal überhaupt in einem europäischen Wettbewerb aufeinander. Es ist das sechste Mal in elf Spielzeiten der UEFA Europa League, dass die beiden Mannschaften im Finale zum ersten Mal in einem europäischen Wettbewerb aufeinander treffen, zuletzt im Finale 2016, als Sevilla Liverpool mit 3-1 schlug.

Der FC Sevilla ist die erfolgreichste Mannschaft in der Geschichte des UEFA-Pokals/Europa League. Sie erreichte das Finale (sechs Mal, einschließlich 2020) und gewann den Wettbewerb (fünf Mal) – häufiger als jede andere Mannschaft.

Inter Mailand steht zum zehnten Mal in einem Europapokal-Finale – erstmals seit 2010. Damals gewann Inter das Champions-League-Finale gegen den mit 2-0. Inter ist der neunte Verein der 10 Europapokal-Finalteilnahmen vorweisen kann und der dritte italienische Verein nach dem AC Milan und (beide 14 Endspiele).

Der FC Sevilla gewann jedes der bisherigen fünf Europapokalfinale. Nur der (6 Siege zwischen 1973 und 1984) und (9 Siege zwischen 1985 und 2018) gewann mehr Finalspiele in Folge.

Inter Mailand gewann 5 Europa-League-Spiele in Folge. 6 Europapokal-Siege in Folge gelangen den Nerazzurri, in einem Hauptbewerb, zuvor nur von Dezember 2009 bis April 2010 – damals in der .

Der FC Sevilla hat in der Geschichte des UEFA-Pokals/Europa League (6 Siege, 2 Remis) jedes K.o.-Duell gewonnen, wenn dieses in nur einem Spiel ausgetragen wurde – sechs Mal in der Reguären Spielzeit und zwei Mal im Efmeterschießen.

Antonio Conte und Julen Lopetegui stehen erstmals als Trainer in einem Europapokalfinale. Sie sind zwei von sechs Trainern, die mindestens zehn Spiele in der UEFA Europa League mit einer Siegquote von 70 % oder mehr absolviert haben - Conte ist der zweitbeste (13 Spiele – Siegquote: 77 %) und Lopetegui der viertbeste (11 Spiele – Siegquote: 73 %).

Der FC Sevilla ist seit 20 Pflichtspielen ungeschlagen (11 Siege, 9 Remis) – erstmals so lange in der Vereinsgeschichte der Andalusier. Nur Real Madrid blieb von allen -Teams in dieser Saison länger ungeschlagen (21 von Oktober 2019 bis Februar 2020).

Romelu Lukaku traf in 10 Europa-League-Spielen in Folge – als erster Spieler in der Europa League bzw. dem UEFA-Cup. Lukaku erzielte in dieser Saison 33 Pflichtspieltore. Der letzte Spieler der Nerazzurri, der dies schaffte, war Samuel Eto’o, dem 2010/11 sogar 37 Tore gelungen waren.

Im Halbfinale wurden Suso und Luuk de Jong der 10. und 11. verschiedene Torschütze für Sevilla in dieser Saison der UEFA Europa League. Ohne Eigentorschützen hat nur (12) mehr verschiedene Torschützen in dieser EL-Saison.

Wer zeigt / überträgt Europa-League-Finale heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Europa-League-Finale heute ... im TV DAZN via Smart TV / RTL im LIVE-STREAM DAZN / RTL LIVE-TICKER Goal

In der Europa League wird heute das Finale gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Sevilla und Inter Mailand heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Europa-League-Finale im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Inter fordert Sevillas Europa-League-Spezialisten: "Angst gibt es nicht"

Der FC Sevilla will seinen Siegeszug in der Europa League fortsetzen. Doch das wiedererstarkte Inter Mailand rüttelt mit seinem gefürchteten Sturmduo Romelu Lukaku und Lautaro Martinez am Thron der Spanier.

Fünf Siege bei fünf Finalteilnahmen, 25 Siege in den letzten 26 K.o.-Duellen und dazu die größte Erfolgsserie der Vereinsgeschichte: Faktisch spricht auch in Köln nur wenig für ein Ende der Liebesbeziehung des FC Sevilla zur Europa League. Und dennoch: Der Rekordsieger geht trotz aller Meriten als Außenseiter ins Finale in der Domstadt.

Mit Inter Mailand wartet am Freitag (21.00 Uhr im LIVE-STREAM auf DAZN) ein wiedererstarktes europäisches Schwergewicht, das im Turnierverlauf schon einige Topteams das Fürchten lehrte. "Es wird das bisher härteste Spiel sein", prophezeite Sevilla-Coach Julen Lopetegui: "Inter wird uns zu einem außergewöhnlichen Spiel zwingen. Sie sind auf einem großartigen Niveau, eine Mannschaft, die für die Champions League geschaffen ist."

Das bewiesen die Italiener gleich mehrfach eindrucksvoll. Die Nerazzurri räumten im Viertelfinale mit (2:1) mühelos den letzten Bundesliga-Vertreter aus dem Weg, im Halbfinale zeigten sie beim 5:0 gegen eine Galavorstellung. Kein Wunder, dass die Spieler vor Selbstvertrauen fast platzen. "Wir haben bewiesen, dass Inter bereit ist für große Dinge und für das Finale", sagte Angreifer Lautaro Martinez.

Der technisch versierte Argentinier bildet mit dem bulligen Romelu Lukaku eines der gefährlichsten Sturmduos Europas. "Die Mannschaft versetzt sie derzeit in die Lage, sich auf eine Weise auszudrücken, wie sie es in der Vergangenheit noch nie getan haben", lobte Inter-Trainer Antonio Conte. Auf dem Weg zum ersten europäischen Titel seit dem Champions-League-Triumph 2010 gegen Bayern München waren die beiden Hochgeschwindigkeitsspieler an fünf der letzten sechs Treffer direkt beteiligt.

Neben den beiden "Rohdiamanten" (Conte) im Angriff kann Inter auch auf ein äußerst stabiles Abwehrbollwerk vertrauen. In den letzten sieben Pflichtspielen gelang nur Leverkusens Kai Havertz ein Treffer gegen den italienischen Vizemeister. Conte ist überzeugt von seinem Team: "Das Wort Angst gibt es weder bei meinen Spielern noch bei mir", betonte der ehemalige italienische Nationaltrainer: "Sevilla ist ein zäher Gegner mit viel Erfahrung. Aber wir werden mit Mut und Enthusiasmus antreten."

Das ist allerdings auch der Plan des fünfmaligen Titelträgers. Sevilla ist seit Februar ungeschlagen, mit 20 Spielen ohne Niederlage stellten die Andalusier einen Vereinsrekord auf. Und dass sie im Europacup auch als Außenseiter gegen Mannschaften mit vermeintlich stärkeren Einzelspielern glänzen können, bewiesen sie nicht zuletzt beim 2:1 im Halbfinale gegen Manchester United.

"Das Wort Team hat bei uns eine ganz große Bedeutung", beschrieb Lopetegui das Erfolgsgeheimnis: "Harte Arbeit, Solidarität und ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl helfen uns, auch große Herausforderungen zu überwinden" - und so vielleicht die Liebesbeziehung zur Europa League auch am Freitag am köcheln zu halten.

Europa-League-Finale im LIVE-TICKER: Das Endspiel im Überblick