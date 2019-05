Superstar Eden Hazard vom hat im Europa-League-Finale gegen den (4:1) durch seinen Doppelpack etwas geschafft, das zuvor 28 Jahre lang keinem englischen Klubspieler auf europäischer Bühne gelungen war.

Der Belgier ist seit Mark Hughes (1991 für gegen den ) der erste Spieler, der in einem Endspiel eines großen europäischen Wettbewerbs doppelt getroffen hat.

2 - Eden Hazard is the first player to score a brace in the final of a major UEFA competition for an English club since Mark Hughes for Manchester United against Barcelona in the 1991 Cup Winners' Cup final. Spark. #UELfinal #CHEARS pic.twitter.com/G5b90HMjzL