Bericht: FC Chelsea nimmt 130-Millionen-Euro-Offerte von Real Madrid an, Eden Hazard bestätigt Wechselwunsch

Der FC Chelsea holt die Europa-League-Trophäe. Für Eden Hazard war es wohl das letzte Spiel für die Blues - der Wechsel nach Madrid soll durch sein.

Europa-League-Sieger und der spanische Spitzenklub haben sich hinsichtlich des Transfers von Eden Hazard wohl geeinigt. Der britischen Sun zufolge überweisen die Königlichen 130 Millionen Euro Ablöse an die Stamford Bridge.

Demnach wäre der belgische Superstar der Blues, die am Mittwochabend den mit 4:1 niederrangen, der viertteuerste Transfer der Geschichte und der Rekordtransfer der Blancos.

Real Madrid: Eden Hazard soll 23 Millionen Euro pro Jahr verdienen

Nach seiner Gala gegen die Gunners, inklusive eines Doppelpacks, bestätigte Hazard bei BT Sport seinen Wechselwunsch offiziell, indem er erklärte, er suche "eine neue Herausforderung".

Er habe seine Entscheidung vor zwei Wochen getroffen und jetzt liege es an den Vereinen, so der Angreifer: "Nun warte ich, in ein paar Tagen werdet ihr es wissen."

Schenkt man dem Sun -Bericht Glauben, dann hat der 28-Jährige bereits einen Vertrag unterzeichnet, der ihm ein Jahresgehalt von 23,4 Millionen Euro einbringt - dies entspricht 450.000 Euro pro Woche.

Gareth Bale war im Jahr 2013 für 101 Millionen Euro aus Tottenham nach Madrid gewechselt, nun ist Hazard wohl der neue Spitzenreiter in Sachen Ablösesumme.