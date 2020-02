Europa League, Auslosung im LIVE-TICKER: Die Ziehung zum Achtelfinale

Die Spannung steigt, in der Europa League wird das Achtelfinale ausgelost. Hier bekommt Ihr die ganze Ziehung für die nächste Runde im LIVE-TICKER.

In der ist die Zwischenrunde gespielt, nun steht die Auslosung zum Achtelfinale an. Mit dem und sind zwei deutsche Teilnehmer noch sicher im Rennen.

Ob auch Eintracht Frankfurt in die Runde der letzten 16 einzieht, wird sich erst am Freitagabend entscheiden, da das Rückspiel gegen Red Bull Salzburg verlegt werden musste. Die Chancen für die SGE stehen allerdings gut, das Hinspiel am Main konnte das Team von Trainer Adi Hütter mit 4:1 für sich entscheiden. Hier gibt's die Ziehung im LIVE-TICKER.

Die Auslosung zum Achtelfinale der Europa League beginnt um 13 Uhr.

Mit Wolfsburg und Leverkusen sind zwei deutsche Teams sicher dabei. kann am Freitagabend nachziehen.

Das Achtelfinale wird am 12. und 19. März gespielt.

12.08 Uhr | Herzlich willkommen in Nyon zur Auslosung für das Achtelfinale der Europa League.

Europa League, Auslosung: Diese Teams nehmen an der Auslosung teil

11.46 Uhr | Einen Lostopf oder dergleichen wird es bei der Auslosung zum Achtelfinale der Europa League nicht geben. Jedes Team kann auf jeden Gegner treffen. Restriktionen wie noch in der Zwischenrunde gibt es nicht mehr. Hier kommen alle bei der Auslosung teilnehmenden Teams sortiert nach ihrer UEFA-Positionierung

TEAM LAND Manchester United Bayer Leverkusen RB Salzburg / Eintracht Frankfurt Österreich / Deutschland VfL Wolfsburg Deutschland Italien Istanbul England Glasgow Rangers Piräus LASK Österreich Spanien

Auslosung der Europa League: So funktioniert die Ziehung zum Achtelfinale

Es gibt keine Setzliste und keinen Länderschutz, d.h. Teams können auf Gegner aus dem gleichen Verband treffen.

Die 16 Kugeln werden in einen Lostopf gegeben und gemischt. Das erste gezogene Team spielt das Hinspiel zuhause gegen das zweite gezogene Team. Dies wird für die anderen Begegnungen wiederholt.

Europa League, Auslosung: Der Weg ins Finale - alle Termine

Achtelfinale

Hinspiele: 12. März 2020

Rückspiele: 19. März 2020

Viertelfinale

Hinspiele: 9. April 2020

Rückspiele: 16. April 2020

Halbfinale

Hinspiele: 30. April 2020

Halbfinale, Rückspiele: 7. Mai 2020

Finale:

27. Mai 2020 in Danzig

Europa League: So lief die Zwischenrunde - Bayer und Wolfsburg mühelos in EL-Achtelfinale - Frankfurt braucht Geduld

Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg waren in Torlaune, Eintracht Frankfurt hingegen braucht Geduld: Während die Werkself durch das 3:1 (1:0) beim und die Niedersachsen dank des 3:0 (1:0) bei Malmö FF souverän ins Achtelfinale der Europa League stürmten, hatten die Hessen unfreiwillig spielfrei. Das Zwischenrunden-Rückspiel bei RB Salzburg wurde wegen einer Orkanwarnung auf Freitagabend verschoben.

Für Leverkusen bereitete in Porto der bärenstarke Kai Havertz die Treffer von Lucas Alario (11.) und Kerem Demirbay (50.) vor, ehe er selbst seinen ersten Saisontreffer im Europapokal beisteuerte (57.). Moussa Marega (65.) gelang nur Ergebniskorrektur. Tiquinho Soares sah wegen eines Ellbogenschlags ins Gesicht von Bayer-Verteidiger Jonathan Tah die Rote Karte (85.).

"Das war unser Ziel. Wir wussten, dass es ein hitziges Spiel werden würde", sagte der 20 Jahre alte Havertz: "Wir haben von Anfang an dagegengehalten."

Für Wolfsburg stellte Josip Brekalo (42.) im Hexenkessel in Malmö mit seinem sehenswerten Treffer von der Strafraumgrenze kurz vor der Halbzeit die Weichen auf Weiterkommen, Yannick Gerhardt (65.) und Joao Victor (69.) machten dann endgültig alles klar. Schon weit vor dem Ende der Partie sangen die mitgereisten Wolfsburg-Fans: "Oh, wie ist das schön!" Das Hinspiel vor einer Woche hatte der Werksklub 2:1 gewonnen.

Gegen wen die Wölfe und Leverkusen nun um den Einzug ins Viertelfinale spielen, entscheidet sich bei der Auslosung am Freitagmittag in Nyon. Frankfurt kann dann am Abend ebenfalls in die Runde der letzten 16 vorstoßen, die Chancen nach dem 4:1 im Hinspiel stehen sehr gut.

Gleich beim ersten schnell vorgetragenen Leverkusener Angriff über Demirbay und Havertz ließ Alario seinem Nationalmannschaftskollegen Agustin Marchesin im Tor der Gastgeber keine Chance erstickte den anfänglichen Angriffswirbel des 28-maligen portugiesischen Meisters früh.

Leverkusen kontrollierte die Partie, ohne allergrößtes Risiko zu gehen. Mit ihren wenigen Nadelstichen blieb die ohne ihren langzeitverletzten Toptorjäger Kevin Volland angetretene Bosz-Elf allerdings gefährlicher als die ideenlosen Portugiesen. Nadiem Amiri (15.) zielte aus der Distanz knapp vorbei, Alario (27.) blieb per Kopf im nächsten Duell mit seinem Landsmann zweiter Sieger. Für die "Drachen" vergab Paulo Otavio (35.) per Kopf die beste Gelegenheit.

Nach dem Wechsel versuchte der FCP hoch zu pressen, wurde dabei aber ein ums andere Mal ausgekontert. Alario (49.) und Diaby (50.) vergaben zunächst noch zwei Hochkaräter, ehe Demirbay mit seinem ersten Pflichtspieltor für Leverkusen sowie Havertz schnelle Gegenstöße vollendeten.

Im Malmö ließen die Gäste sich auch von den lautstarken Fans der Hausherren in der engen Arena nicht beeindrucken und setzte seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Das Team von Oliver Glasner agierte konzentriert, reif - und feierte verdient den vierten Sieg in Serie.

Weil Wolfsburg nicht so richtig wollte und Malmö nicht so richtig konnte, blieben echte Torchancen erst einmal aus. Doch dann nutzte Brekalo die erste echte Möglichkeit geschickt aus. Nach einigen bangen Sekunden und der Überprüfung durch den Videoassistenten wegen einer vermeintlichen Abseitsposition konnte der Kroate dann über sein drittes Tor in den letzten drei Spielen jubeln.

Kurz nach der Pause hatte schon Xaver Schlager (50.) die große Chance, das Spiel zu entscheiden. Doch der Österreicher traf aus wenigen Metern das Tor nicht. Auch Maximilian Arnold (61.) zielte knapp daneben. Kurz danach machte es Gerhardt dann besser und schob mit links und viel Übersicht ein, ehe auch noch Joao Victor traf.

Am Mittwoch und Donnerstag (26. und 27. Februar) standen bzw. stehen die Rückspiele in der Zwischenrunde der Europa League auf dem Programm. Alle Begegnungen und Ergebnisse im Überblick:

Braga - GLASGOW RANGERS (Hinspiel 2:3)....... 0:1 (0:0)

Barcelona - WOLVERHAMPTON WANDERERS (0:4) ... 3:2 (1:1)

ISTANBUL BASAKSEHIR - Sporting Lissabon (1:3) ........ 4:1 (3:1, 2:0) n.V.

FC Porto - BAYER LEVERKUSEN (1:2) .................... 1:3 (0:1)

FC BASEL - APOEL Nikosia (3:0) ....................... 1:0 (1:0)

LINZER ASK - (1:1) ........................ 2:0 (1:0)

Malmö FF - VFL WOLFSBURG (1:2) ....................... 0:3 (0:1)

- AS ROM (0:1) .............................. 1:1 (1:1)

Amsterdam - FC GETAFE (0:2) ..................... 2:1 (1:1)

Glasgow - FC KOPENHAGEN (1:1) ................. 1:3 (0:0)

FC SEVILLA - CFR Cluj (1:1) .......................... 0:0

- OLYMPIAKOS PIRÄUS (1:0) ................. 1:2 (0:1, 0:0) n.V.

MANCHESTER UNITED - (1:1) .................. 5:0 (3:0)

INTER MAILAND - Ludogorez Rasgrad (2:0) .............. 2:1 (2:1)

RB Salzburg - Eintracht Frankfurt (1:4) .............. (verlegt auf Freitag, 18 Uhr)

Lissabon - SCHACHTJOR DONEZK (1:2) ........... 3:3 (2:1)

Quelle: SID