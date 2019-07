ESL One Cologne 2019: LIVE-STREAM, Teams, Format und mehr - das CS:GO-Turnier live verfolgen

Einmal mehr messen sich die besten Teams des eSport-Spiels Counter Strike (CS: GO) an der ESL One Cologne. Goal weiß alles zum Turnier im LIVE-STREAM.

Die weltbesten Counter-Strike-Spieler kehren zurück in die Lanxess Arena in Köln, die "Cathedral of Counter Strike". Vom Dienstag 2. bis Sonntag 7. Juli wird gezockt, ab dem Freitag 5. Juli werden 15.000 Zuschauer die Playoffs des Events live erleben.

Schon seit der ersten Ausgabe im Jahr 2014 hat sich die ESL One Cologne einen Platz als eines der prestigeträchtigsten Turniere im eSports-Kalender gesichert. Im Jahr 2019 könnte das Turnier dabei so spannend werden wie nie zuvor. Australis aus und Team Liquid aus den USA sind die zwei großen Favoriten und werden sich bestimmt einen spannenden Titelkampf liefern. Dazu kommen 14 weitere Teams, die den Favortien gerne die Suppe versalzen würden - darunter vier ehemalige Cologne-Sieger und das deutsch-türkische Team von BIG.

We'll be welcoming 15.000 fans to the LANXESS Arena this week😍 #ESLOne Cologne 2019 is officially SOLD OUT for the FOURTH YEAR IN A ROW 🙌 pic.twitter.com/TKAQVQ2qm0 — ESL Counter-Strike (@ESLCS) 3. Juli 2019

Wer gewinnt 2019 die ESL One Cologne? Wer sichert sich den prestigeträchtigen Titel und die 300.000 Dollar Preisgeld? Können die dänischen Giganten von Astralis zurückschlagen, kann Team Liquid seinen Status als das zurzeit beste Team der Welt behaupten oder kann BIG das Sommermärchen aus dem letzten Jahr wiederholen? Goal hat alle Infos zum Turnier für dich.

ESL One Cologne 2019: Das CS:GO-Turnier im Detail

Turnier ESL One Cologne Datum Dienstag 2. Juli - Sonntag 7. Juli Ort Lanxess Arena, Köln Zuschauer 15.000 Plätze Preisgeld 266.000 Euro

ESL One Cologne 2019: Das sind die Teams des CS:GO-Turniers

Insgesamt 16 Teams werden an der ESL One Cologne um den Titel spielen. Die zwei klaren Favoriten auf den Titel sind die Nordamerikaner von Team Liquid und die Dänen von Astralis. Auch die anderen Sieger der vergangenen Jahre, Natus Vincere, MIBR und die Ninjas in Pyjamas werden das Feld einmalmehr aufmischen. Das einzige deutsche Team, BIG, ist natürlich auch mit dabei und darf nach dem Finaleinzug im vergangenen Jahr auch nicht unterschätzt werden. Folgende elf Teams wurden zur Teilnahme am Turnier eingeladen:

Astralis (Dänemark) - Team: device, dupreeh, Xyp9x, gla1ve, Magisk

- Team: device, dupreeh, Xyp9x, gla1ve, Magisk BIG ( ) - Team: gob b, tabseN, tiziaN, XANTARES, denis

- Team: gob b, tabseN, tiziaN, XANTARES, denis ENCE ( ) - Team: allu, Aleksib, sergej, Aerial, xseveN

- Team: allu, Aleksib, sergej, Aerial, xseveN FaZe (Europa) - Team: rain, NiKo, GuardiaN, olofmeister, NEO

- Team: rain, NiKo, GuardiaN, olofmeister, NEO Fnatic ( ) - Team: KRiMZ, JW, Xizt, twist, Brollan

- Team: KRiMZ, JW, Xizt, twist, Brollan MIBR ( ) - Team: FalleN, fer, coldzera, TACO, LUCAS1

- Team: FalleN, fer, coldzera, TACO, LUCAS1 Mousesports (Europa) - Team: ChrisJ, ropz, karrigan, woxic, frozen

- Team: ChrisJ, ropz, karrigan, woxic, frozen Natus Vincere ( ) - Team: s1mple, electronic, flamie, Zeus, Boombl4

- Team: s1mple, electronic, flamie, Zeus, Boombl4 Ninjas in Pyjamas (Schweden) - Team: f0rest, GeT_RiGhT, REZ, Lekr0, Plopski

- Team: f0rest, GeT_RiGhT, REZ, Lekr0, Plopski NRG Esports (USA) - Team: Brehze, CeRq, Ethan, tarik, stanislaw

- Team: Brehze, CeRq, Ethan, tarik, stanislaw Renegades ( ) - Team: AZR, jks, jkaem, Liazz, Gratisfaction

Folgende fünf Teams haben sich zudem über die regionalen Qualifikationsturniere für die Teilnahme an der ESL One Cologne qualifiziert:

Team Liquid (USA) - Team: nitr0, EliGE, Twistzz, NAF, Stewie2K

- Team: nitr0, EliGE, Twistzz, NAF, Stewie2K Team Vitality ( ) - Team: NBK-, apEX, RpK, ZywOo, ALEX

- Team: NBK-, apEX, RpK, ZywOo, ALEX Heroic (Dänemark) - Team: es3tag, friberg, blameF, stavn, NaToSaphiX

- Team: es3tag, friberg, blameF, stavn, NaToSaphiX FURIA Esports (Brasilien) - Team: yuurih, arT, VINI, KSCERATO, ablej

- Team: yuurih, arT, VINI, KSCERATO, ablej MVP PK (Korea) - Team: zeff, XigN, xeta, stax, KSK

They proved themselves to the world at #ESLOne Cologne 2018, they're back to do it again in 2019.



It's @gobelante on a mission with @BIGCLANgg . pic.twitter.com/Tlp0S6YYBQ — ESL Counter-Strike (@ESLCS) 3. Juli 2019

ESL One Cologne 2019: Das Format des eSports-Krachers

Die ESL One Cologne ist 2019 in zwei Turnierteile unterteilt. Von Dienstag 2. Juli bis am Donnerstag 4. Juli findet die Gruppenphase statt. Diese wird in einem "Double-elimination"-Modus gespielt. Ein Team kann also erst nach zwei Niederlagen ausscheiden.

Jeweils acht Teams werden zu Beginn in eine Gruppe gesetzt. Die Erstrundenspiele jedes Teams finden auf nur einer Karte statt, sie sind also Best-of-1. Danach folgende Spiele können bereits über Ausscheiden oder Weiterkommen entscheiden und werden im Best-of-3 auf zwei Gewinnkarten gezockt.

2019. When you will be closer to the players, the fans and the game. Learn more about our all new #ESLOne look and feel:



👉 https://t.co/FDKSFvJ1ME pic.twitter.com/VoYIMjKZHm — ESL Counter-Strike (@ESLCS) 1. Juli 2019

Die besten drei Teams beider Gruppen qualifizieren sich für die K.o.-Phase, der Sieger der Gruppe kommt direkt in die Halbfinals, drei jeweils Zweit- und Drittplatzierte duellieren sich in den Viertelfinals. Die K.o.-Phase läuft danach im gewohnten Format mit Best-of-Three-Spielen ab, das Finale (Sonntag 7.7. um 16 Uhr live bei DAZN) wird dann über bis zu fünf Maps entschieden. Der Gewinner erhält dann die Trophäe des Siegers an der ESL One und den Löwenanteil des Preisgeldes von 266.000 Euro. Falls das Team Liquid gewinnt, würde sie damit sogar noch den Intel Grand Slam, eine Turnierserie mit einer Million Euro Preisgeld, für sich entscheiden.

Die ESL One Cologne 2019 im LIVE-STREAM sehen - so funktionierts!

Du willst dir die Action direkt aus der Lanxess Arena nach Hause auf den Bildschirm holen? Kein Problem! Neben den im eSport üblichen Online-Streams auf Twitch und Youtube kannst du die ESL One Cologne nämlich zum ersten Mal live und in voller Länge auf DAZN verfolgen.

Wie sehe ich die ESL One Cologne bei DAZN?

Der Streamingdienst zeigt dir alle Spiele der Playoffs live. Verpasse keine Aktion, wenn es darum geht, sich den Titel in der Kathedrale des Counter Strike zu sichern. Folgende sind die die Playoff-Spiel der ESL One Cologne, die dir DAZN alle live überträgt:

1. Viertelfinale: Freitag, 15 Uhr, 2. Viertelfinale: Freitag, 18.50 Uhr, 1. Halbfinale: Samstag, 15 Uhr, 2. Halbfinale: Samstag, 18.50 Uhr , Finale: Sonntag, 16 Uhr

Der LIVE-STREAM auf DAZN beginnt jeweils bereits 35 Minuten vor dem Start der Partien, damit du keine relevanten Informationen zu den Begegnungen verpasst.

Um DAZN zu nutzen und dort die ESL ONE Cologne zu sehen, kannst du dir den Gratismonat sichern und das komplette Programm von DAZN für vier Wochen kostenfrei testen. Hier bekommst du eine Übersicht über das komplette Programm auf DAZN , Falls dir das Angebot gefällt, kostet ein Abo beim Streamingdienst ab der fünften Woche nur 9,99 Euro monatlich . DAZN findest du im Webbroswer unter www.dazn.com . Unter diesen Links kannst du die jeweils passende DAZN-App für dein Mobilgerät downloaden:

