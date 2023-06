"Esel sind unglaubliche Tiere" - Fohlen wird nach Kai Havertz benannt

Chelsea-Star Kai Havertz war "begeistert", als er erfuhr, dass ein neugeborener Esel nach ihm benannt wurde.

WAS IST GESCHEHEN? Kai Havertz wuchs mit geretteten Eseln in einem Tierheim in der Nähe seiner Heimatstadt Aachen in Deutschland auf. Seine Mannschaftskameraden beim FC Chelsea gaben ihm den Spitznamen "Esel", weil er die Tiere liebt und sie intelligente Wesen sind. Nun hat das Esel-Schutzgebiet in Sidmouth, Devon, ein Fohlen nach dem 24-Jährigen benannt, der demnächst wohl bei Arsenal unterschreiben wird.

WAS WURDE GESAGT? Havertz sagte der gemeinnützigen Betreiberorganisation Donkey Sanctuary: "Ich verfolge die Arbeit von The Donkey Sanctuary schon seit einiger Zeit, und als sie mir mitteilten, dass sie ein Fohlen nach mir benennen wollen, war ich sehr erfreut."

"Esel sind unglaubliche Tiere, und ich freue mich sehr, meinen Namen zu geben, damit dieser kleine Esel dazu beitragen kann, das Bewusstsein für die Bedeutung des Wohlergehens von Eseln zu schärfen, hier und auf der ganzen Welt."

Marianne Steele, Geschäftsführerin von The Donkey Sanctuary, fügte hinzu: "Kai hat sich in jeder Hinsicht als echter Champion für Esel erwiesen. Wir freuen uns sehr, dass wir unser neues Fohlen nach ihm benennen können und hoffen, dass er die Menschen weiterhin dazu inspirieren wird, anders über Esel zu denken."

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der deutsche Nationalspieler, der 2020 von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea wechselte, steht kurz vor einem Wechsel zu den Gunners für 75 Millionen Euro. Der offensive Mittelfeldspieler und Stürmer, der in der vergangenen Saison in 47 Spielen neun Tore für die Westlondoner erzielte, war auch für den Siegtreffer im Champions-League-Finale 2021 gegen Manchester City verantwortlich.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Nach einer durchwachsenen Reise zum DFB-Team befindet sich Havertz momentan im Sommerurlaub, soll jedoch in den kommenden Tagen den Vertrag bei den Gunners unterzeichnen. Arsenal könnte er auf gleich mehreren Positionen weiterhelfen.