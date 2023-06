Einigung erzielt: Kai Havertz wohl unmittelbar vor Wechsel vom FC Chelsea zu Arsenal

Kai Havertz steht offenbar unmittelbar vor einem Vereinswechsel.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer von Kai Havertz zum FC Arsenal steht offenbar unmittelbar vor dem Abschluss. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hätten die Gunners mit dem FC Chelsea eine Einigung über einen Wechsel des deutschen Nationalstürmers erzielt. Arsenal zahlt als Entschädigung eine Ablösesumme in Höhe von knapp 76 Millionen Euro an die Blues.

Beide Klubs würden lediglich noch über die genaue Struktur des Transfers inklusive möglicher Ratenzahlungen und Zusatzleistungen verhandeln. Zwischen Arsenal und Havertz gibt es indes offenbar bereits eine Einigung, eine erste medizinische Untersuchung ist ebenso in Planung.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Havertz war im Sommer 2020 für eine Ablösesumme von 80 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen zum FC Chelsea gewechselt. Beim Klub aus London absolvierte er in drei Jahren 139 Einsätze, in denen er 32 Tore erzielte und 15 Assists gab.

Außerdem gewann er mit den Blues 2021 die Champions League sowie 2022 die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft sowie die UEFA-Supercup.