Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

In der 2. Bundesliga spielen Erzgebirge Aue und der HSV (Hamburger SV) gegeneinander. Goal begleitet die Partie heute hier im LIVE-TICKER.

In der 2. Bundesliga möchte der Hamburger SV am Freitag seine Serie von neun ungeschlagenen Spielen in Folge fortsetzen und mit einem weiteren Erfolg bei Erzgebirge Aue die Tabellenführung im deutschen Unterhaus festigen. Anstoß der Begegnung ist um 18.30 Uhr im Erzgebirgsstadion in Aue.

Kann der HSV im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga sein Polster auf die Rivalen VfL Bochum und Holstein Kiel ausbauen? Goal begleitet das Duell mit Aue im LIVE-TICKER. Hier erfahrt Ihr außerdem, wo Ihr die Begegnung heute in voller Länge im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Erzgebirge Aue empfängt den Hamburger SV (HSV) Anstoß: 18.30 Uhr Tore - Aufstellung von Erzgebirge Aue Männel - Gonther, Samson, S. Breitkreuz - Fandrich, Gnjatic - Strauß, Hochscheidt, Zolinski, Krüger - Testroet Aufstellung des Hamburger SV (HSV) Ulreich - Gyamerah, Heyer, Ambrosius, Leibold - Kinsombi, Jung, Dudziak - Jatta, Terodde, Kittel Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

vor Beginn | Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Florian Badstübner.

vor Beginn | Im Vergleich zur Niederlage in Fürth nimmt Trainer Schuster nur wenige Veränderungen vor. Breitkreuz und Hochscheidt rücken für Ballas und Rizzuto ins Team. HSV-Coach Thioune bietet Jung statt Leistner in der heutigen Startelf auf.

vor Beginn | Das Hinrunden-Duell zwischen dem HSV und Aue war eine klare Sache für die Gastgeber. Treffer von Wintzheimer, Kittel und Narey bescherten der Elf von Trainer Thioune am 3. Spieltag einen souveränen 3:0-Sieg.

vor Beginn | Deutlich besser lief es für den HSV. Der einstige Bundesliga-Dino gewann zuhause gegen Paderborn mit 3:1. Dabei traf Kittel zwei Mal für die Gastgeber, zudem sorgte Heyer für die frühe 1:0-Führung der Hamburger.

vor Beginn | Am zurückliegenden Spieltag musste Aue in der 2. Bundesliga eine ganz klare Niederlage hinnehmen. Die Schuster-Elf verlor auswärts in Fürth mit 0:3.

vor Beginn | Der Hamburger SV peilt hingegen ganz klar den Wiederaufstieg in die Bundesliga an. Die Hanseaten haben 40 Punkte auf dem Konto und sind damit Tabellenführer der 2. Bundesliga.

vor Beginn | Aue holte bislang 28 Punkte aus 19 Begegnungen. Damit liegt die Elf von Coach Schuster auf Rang 8 der Zweitliga-Tabelle.

vor Beginn | In der Tabelle der 2. Bundesliga liegen derzeit zwölf Punkte zwischen den heutigen Kontrahenten Erzgebirge Aue und Hamburger SV.

vor Beginn | Der HSV spielt in folgender Formation: Ulreich - Gyamerah, Heyer, Ambrosius, Leibold - Kinsombi, Jung, Dudziak - Jatta, Terodde, Kittel.

vor Beginn | Erzgebirge Aue läuft mit folgender Elf auf: Männel - Gonther, Samson, Breitkreuz - Strauß, Fandrich, Gnjatic, Hochscheidt - Zolinski - Krüger, Testroet.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 20. Spieltages zwischen Erzgebirge Aue und dem Hamburger SV.

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live: Die Aufstellung in der 2. Bundesliga

Das ist die Aufstellung von Erzgebirge Aue:

Männel - Gonther, Samson, S. Breitkreuz - Fandrich, Gnjatic - Strauß, Hochscheidt, Zolinski, Krüger - Testroet

Der Hamburger SV setzt auf folgende Aufstellung:

Ulreich - Gyamerah, Heyer, Ambrosius, Leibold - Kinsombi, Jung, Dudziak - Jatta, Terodde, Kittel

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live: Die beiden Vereine im direkten Vergleich

ERZGEBIRGE AUE INSGESAMT SECHS SPIELE HAMBURGER SV 1 Siege 4 1 Unentschieden 1 4 Niederlagen 1

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Übertragung

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live ... im TV ... Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz) und Sky Sport Bundesliga 2 im LIVE-STREAM ... Sky Go LIVE-TICKER ... Goal

In der 2. Bundesliga wird am Montag (18.30 Uhr im LIVE-TICKER ) der 20. Spieltag ausgetragen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo die Begegnung zwischen Erzgebirge Aue und dem Hamburger SV heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Bild: Getty Images

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live: Toni Leistner fehlt wochenlang

Tabellenführer Hamburger SV muss im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga wochenlang ohne Abwehrchef Toni Leistner auskommen. Der 30-Jährige hat sich im Heimspiel gegen den SC Paderborn am vergangenen Samstag (3:1) einen Muskelbündelriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Das gab der HSV am Dienstag bekannt.

Leistner wurde wegen der Verletzung bereits in der 16. Minute ausgewechselt. Der Innenverteidiger war im Sommer von den Queen Park Rangers nach Hamburg gekommen und hat in dieser Saison bislang 15 Pflichtspiele absolviert.

Quelle: SID

Erzgebirge Aue vs. HSV (Hamburger SV) live: Das Duell in der 2. Bundesliga im Überblick