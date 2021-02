HSV (Hamburger SV) bei Erzgebirge Aue heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der 2. Bundesliga

Kann der HSV seine Serie gegen Aue fortsetzen und die Tabellenführung festigen? So seht Ihr die 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM.

Seit neun Spielen ist der Hamburger SV nun ungeschlagen. Nach der Krise im November und Dezember vergangenen Jahres mit drei Niederlagen in Folge hat sich der HSV gefangen und seither nicht mehr verloren. Damit sind die Rothosen an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Am Freitagabend können die Hamburger diese gegen Erzgebirge Aue mit einem weiteren Sieg festigen.

Die Auer haben nach zwei Siegen gegen den VfL Osnabrück und die Würzburger Kickers eine herbe Klatsche gegen Greuther Fürth einstecken müssen. Im Spiel beim fränkischen Aufstiegsaspiranten konnten die Sachsen nur in der ersten Viertelstunde mithalten, danach aber wurden die Fehler in der Verteidigung eiskalt bestraft. Mit dem Hamburger SV ist am Freitagabend ein weiterer Aufstiegskandidat Gegner der Veilchen. Anstoß im Erzgebirgsstadion ist um 18.30 Uhr.

Der FC Erzgebirge Aue gegen den Hamburger SV am Freitagabend live im TV und LIVE-STREAM. Goal erklärt Euch, wie Ihr die 2. Bundesliga heute live sehen könnt.

HSV (Hamburger SV) vs. Aue heute live sehen: Das Spiel der 2. Bundesliga im Überblick

Wettbewerb 2. Bundesliga, 20. Spieltag Begegnung FC Erzgebirge Aue (8. Platz) - Hamburger SV (1. Platz) Ort Erzgebirgsstadion, Aue Anpfiff Freitag, 05.02.2012, 18.30 Uhr

HSV (Hamburger SV) vs. Aue heute live: Die 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Die 2. Bundesliga ist auch in der Rückrunde 20/21 nicht live im Free-TV zu empfangen. In der ARD Sportschau sind am Samstagabend ausgewählte Partien in der Zusammenfassung zu sehen. Wir Ihr das Spiel in voller Länge sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

HSV (Hamburger SV) vs. Aue: Das Spiel der 2. Bundesliga heute live im TV bei Sky

Um das Spiel live sehen zu können, ist ein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky unumgänglich. Derzeit bietet Sky sein Bundesliga Paket für 25 Euro pro Monat für Neukunden im Jahresabo als Angebot an. Nach Ablauf der Jahresfrist erhöht sich der Preis des Abos auf 30 Euro monatlich. Als Sky-Kunde erhält man einen Receiver, den man an seinen TV anschließt und so die 2. Bundesliga als Einzelspiel und in der Konferenz sehen kann,

HSV (Hamburger SV) vs. Aue: Das Spiel der 2. Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Go

Natürlich kann man das Spiel als Kunde des Bezahlsenders auch auf seinem mobilen Endgerät streamen. Mit Sky Go bekommt man vier Zugänge für sein Tablet, Smartphone oder den Laptop und kann als regulärer Sky-Kunde das Programm des Senders streamen. Neben einem gültigen Abo und einer stabilen Internet-Verbindung ist auch die Sky-Go-App nötig, um das Angebot nutzen zu können. Die Downlads findet Ihr hier auf der Seite von Sky.

HSV (Hamburger SV) vs. Aue: Das Spiel der 2. Bundesliga heute live im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Möchtet Ihr Euch nicht für ein ganzes Jahr an den Anbieter binden? Sky bietet eine Möglichkeit, das Spiel zu sehen, ohne einen Vertrag über zwölf Monate abschließen zu müssen. Mit Sky Ticket könnt Ihr die 2. Bundesliga in der Konferenz und als Einzelspiel mit dem Supersport Monat anschauen. Der Tarif kostet 29,99 Euro und ist monatlich kündbar. Ihr könnt Aue gegen den HSV auch als Einzelticket buchen, dafür ist aber auch die Buchung eines weiteren Sky-Ticket-Vertrags wie beispielsweise der Sport Monat erforderlich. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

HSV (Hamburger SV) vs. Aue: Das Spiel heute live bei Sky im Überblick

Beginn der Übertragung: 18 Uhr

Moderation: Hartmut von Kameke

Kommentar: Jürgen Schmitz

HSV (Hamburger SV) vs. Aue heute live im TV und STREAM: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des HSV (Hamburger SV):

Ulreich - Gyamerah, Jung, Ambrosius, Leibold - Heyer, Kinsombi, Dudziak - Jatta, Kittel, Terodde

Beim HSV gibt es nur eine personelle Veränderung im Vergleich zum starken Auftritt beim 3:1-Sieg gegen Paderborn letzte Woche. Leistner fällt verletzt aus, für ihn rückt Jung in die Innenverteidigung.

Aue setzt auf folgende Aufstellung:

Männel - Strauß, Samson, Gonther, Breitkreuz - Fandrich, Gnjatic - Hochscheidt, Zolinski - Testroet, Krüger

Aue nimmt heute zwei personelle Wechsel vor gegenüber dem 0:3 in Fürth letzten Freitag. Anstelle von Ballas und Rizzuto dürfen Hochscheidt und Breitkreuz von Beginn an ran.

HSV (Hamburger SV) bei Erzgebirge Aue: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen? Kein Problem! Mit dem LIVE-TICKER von Goal werdet Ihr aktuell über jedes Tor und jede spielentscheidende Szene informiert. Klickt Euch mal rein!

HSV bei Erzgebirge Aue heute live: Leistner fehlt Hamburg wochenlang

Tabellenführer Hamburger SV muss im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga wochenlang ohne Abwehrchef Toni Leistner auskommen. Der 30-Jährige hat sich im Heimspiel gegen den SC Paderborn am vergangenen Samstag (3:1) einen Muskelbündelriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Das gab der HSV am Dienstag bekannt.

Leistner wurde wegen der Verletzung bereits in der 16. Minute ausgewechselt. Der Innenverteidiger war im Sommer von den Queen Park Rangers nach Hamburg gekommen und hat in dieser Saison bislang 15 Pflichtspiele absolviert.

