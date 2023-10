Erstes Treffen mit Klub-Boss David Beckham: Luka Modric soll wohl Lionel Messi bei Inter Miami unterstützen

Lionel Messi will angeblich, dass Luka Modric zu ihm zu Inter Miami kommt. Ein erstes Verhandlungstreffen soll bereits stattgefunden haben.

WAS IST PASSIERT? Luka Modric von Real Madrid hat sich angeblich mit David Beckham, Klub-Besitzer von Inter Miami und ehemaliger Spieler der Madrilenen, getroffen, um über einen möglichen Wechsel in die MLS nach der laufenden Saison zu verhandeln. Das erzählte Ex-Real-Star Predrag Mijatovic Cadena SER.

WAS WURDE GESAGT? Mijatovic sagte über Modric: "Er hat Angebote aus den USA, von vielen Teams und diesem speziellen. Messi persönlich liegt viel an der Möglichkeit, mit ihm zusammenzuspielen. In Kroatien hat sich Modric vor ein paar Tagen mit Beckham zum Essen getroffen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Inter Miami verpflichtete im Sommer Lionel Messi, dessen Vertrag bei Paris Saint-Germain ausgelaufen war.

Das Arbeitspapier des 38-jährigen Modric in Madrid läuft ebenfalls im kommenden Sommer aus, sodass er die Königlichen ablösefrei verlassen könnte.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Modric gehört bei Real nicht mehr unbedingt zu den Stammspielern. In der aktuellen Saison kommt er bislang nur auf insgesamt 205 Minuten in LaLiga.