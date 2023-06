Real Madrid: Auch Luka Modric verlängert Vertrag bis 2024

Er hat noch nicht genug: Nach Toni Kroos verlängert auch Luka Modric seinen Vertrag bei den Königlichen.

WAS IST PASSIERT? Nach Mittelfeld-Partner Toni Kroos hat auch Altmeister Luka Modric (37) seinen Vertrag beim spanischen Rekordmeister Real Madrid verlängert. Das gaben die Königlichen am Montag bekannt. Der Kroate unterschrieb ein bis zum 30. Juni 2024 gültiges Arbeitspapier, Rio-Weltmeister Kroos hatte seinen neuen Vertrag erst in der vergangenen Woche unterzeichnet.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Modric war 2012 vom Premier-League-Klub Tottenham Hotspur nach Spanien gewechselt. Seitdem lief er in 488 Spielen für die Madrilenen auf und gewann insgesamt 23 Titel, darunter fünfmal die Champions League und dreimal die spanische Meisterschaft. Der Kroate wurde zudem 2018 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet und im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer gekürt.

WIE GEHT ES WEITER? Der Konkurrenzkampf im Mittelfeld der Königlichen verschärft sich damit vor dem Start der neuen Saison weiter. Neben den jeweiligen Vertragsverlängerungen von Modric und Kroos wechselte Jude Bellingham für 103 Millionen Euro vom Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund zu Real. Der Kader ist zudem mit den Franzosen Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni sowie Federico Valverde (Uruguay) prominent besetzt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images