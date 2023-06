"Ich bin ein Europapokalsieger, weil ein Spieler drei Meter vor dem Torwart versagt hat" – Pep Guardiola stichelt gegen Romelu Lukaku

Der Belgier ließ im CL-Finale eine dicke Gelegenheit liegen. Eine Szene, die auch Pep Guardiola noch nicht vergessen hat.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Trainer Pep Guardiola hat gegen Inter Mailands Stürmer Romelu Lukaku wegen dessen vergebener Großchance im Champions-League-Finale vor eineinhalb Wochen gestichelt.

WAS WURDE GESAGT? Guardiola wurde in einem Interview mit der Marca zur Situation bei seinem Ex-Klub FC Barcelona gefragt. Dazu meinte er: "Sie haben die Liga gewonnen, und der Klub weiß, was nun zu tun ist. Xavi und Mateu Alemany (Barcas Sportdirektor, Anm. d. Red.) brauchen keine Ratschläge von mir. Was weiß ich schon? Ich bin Europokalsieger, weil ein Spieler drei Meter vor dem Torwart versagt hat."

WAS IST DER HINTERGRUND? Lukaku hatten im Endspiel von Istanbul in der Schlussphase die Nerven einen Streich gespielt. Freistehend vor dem City-Kasten scheiterte er aus kurzer Distanz per Kopfball an Ederson. So blieb es dank Rodris Treffer beim 1:0 für die Engländer, die erstmals in ihrer Klubgeschichte die Königsklasse gewannen.

Lukaku war anschließend in den Sozialen Netzwerken die Häme sicher. Er wurde auch rassistisch beleidigt und konstatierte, dass er sich wegen seiner verpassten Möglichkeit "beschissen" fühle.

