Ersatz für den schwer verletzten Gavi beim FC Barcelona: Xavis Wunschkandidat soll in der Premier League spielen

Giovani Lo Celso soll nach dem Willen Xavis den Ausfall von Gavi kompensieren. Barça war schon einmal an dem Argentinier interessiert.

WAS IST PASSIERT? Beim FC Barcelona könnte der argentinische Nationalspieler Giovani Lo Celso als Ersatz für den schwer am Knie verletzten Gavi verpflichtet werden. Sport schreibt, der Mittelfeldmann von Tottenham Hotspur stehe in der Gunst von Trainer Xavi weit oben und ein Transfer im Januar sei möglich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gavi zog sich in Diensten der spanischen Nationalmannschaft am Sonntagabend einen Kreuzbandriss zu und fällt für den Rest der Saison aus. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass die Blaugrana auf den Ausfall des 19-Jährigen im Januar mit einer Neuverpflichtung reagieren. Wie dieser Ersatz aussehen könnte, sei am Dienstag nach dem Training Gegenstand eines Gesprächs zwischen Xavi und Sportdirektor Deco gewesen.

Lo Celso sei dabei die bevorzugte Lösung des Barça-Trainers gewesen, weil er ins Anforderungsprofil passt. Er kann im Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden und ist bei den Spurs aktuell nicht glücklich. Bereits im Sommer sei er ein Kandidat für einen Transfer auf Leihbasis gewesen, nachdem die angestrebte Verpflichtung von Bernardo Silva (Manchester City) gescheitert war.

Neben Lo Celso gelten in Barcelona

Guido Rodriguez von Betis und Liverpools Thiago Alcántara als Kandidaten. Ihre Verträge laufen jeweils im Sommer aus.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Lo Celso kennt sich in LaLiga bereits gut aus, er spielte dort bereits für Betis und den FC Villarreal. Bei Tottenham, das ihn 2020 für 32 Millionen Euro Ablöse aus Sevilla holte, steht der amtierende Copa-América-Sieger noch bis 2025 unter Vertrag.



DIE BILDER ZUR NEWS:



EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lo Celso kommt bei den Spurs unter Teammanager Ange Postecoglu kaum zum Zug. In dieser Saison absolvierte er vier Kurzzeiteinsätze, in denen der 27-Jährige magere 83 Einsatzminuten sammelte und ohne Torbeteiligung blieb. Wegen einer Oberschenkelverletzung fiel er im September zudem mehrere Wochen aus.