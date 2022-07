Erling Haaland hat angeblich zwei Ausstiegsklauseln in Vertrag bei Manchester City

Erling Haaland ist per Ausstiegsklausel vom BVB zu Man City gegangen - und auch in England soll er zwei Ausstiegsklauseln haben.

Erling Haaland hat sich angeblich zwei Ausstiegsklauseln in seinen neuen Vertrag bei Manchester City einbauen lassen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Marca. Haaland war erst in diesem Sommer von Borussia Dortmund per Ausstiegsklausel zu den Citizens gewechselt.

Auch Real Madrid war am Norweger interessiert, zog dann aber im Rennen mit Man City den Kürzeren. Ein zukünftiger Wechsel zu den Königlichen ist aber deshalb nicht ausgeschlossen, denn Real könnte in den kommenden Jahren eine der beiden Klauseln ziehen.

Real hat Haaland angeblich weiter als Benzema-Nachfolger im Blick

So kann Haaland dem Bericht zufolge City im Sommer 2024 für 200 Millionen Euro verlassen, ein Jahr später beträgt die Fixsumme der Marca zufolge 175 Millionen Euro.

Bei den Madrilenen ist die Frage nach dem Nachfolger für Karim Benzema nach wie vor unbeantwortet. Sollte der 34-Jährige in naher Zukunft aufhören, gilt Haaland, neben Kylian Mbappe von PSG, als heißeste Option für Real.