Real Madrid: Erling Haaland dank Ausstiegsklausel wohl 2024 ein Transferkandidat

Real Madrid lässt bei Erling Haaland nicht locker. In zwei Jahren soll der Norweger Manchester City wegen einer Ausstiegsklausel verlassen können.

Wird das doch noch etwas mit Real Madrid und Erling Haaland? Nach Informationen der in Madrid beheimateten Sportzeitung AS planen die Königlichen, den Norweger 2024 von Manchester City zu verpflichten.

In diesem Sommer war der Champions-League-Sieger im Werben um den 21 Jahre alten Stürmer leer ausgegangen - Haaland wechselte für 60 Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Skyblues.

Der Vertrag soll eine 2024 greifende Ausstiegsklausel in Höhe von 150 Millionen Euro beinhalten - und genau das macht Real Madrid Hoffnung, Haaland in zwei Jahren für die festgeschriebene Summe verpflichten zu können. Offiziell wurde nie über eine Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag bei City gesprochen.

Haaland als Ersatz für Benzema?

Laut AS wollte Haaland die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben, da er sich die Möglichkeit offen halten will, irgendwann in seiner Karriere für Real Madrid zu spielen. Madrids Präsident Florentino Perez hatte in dieser Woche in der spanischen Fernsehsendung El Chiringuito erklärt, dass es Reals Ziel war, Haaland frühestens 2023 zu verpflichten und sie ihn deshalb gebeten hätten, noch ein weiteres Jahr beim BVB zu spielen. Daraus wurde bekanntlich nichts.

Da sich Karim Benzema trotz seiner inzwischen 34 Jahre immer noch in Top-Form befindet, haben die Königlichen bei Haaland keine Eile. In zwei Jahren könnte die Zeit von Benzema aber abgelaufen sein. Der Franzose hat noch Vertrag bis 2023, den Real aber um ein Jahr verlängern will - dann könnte Haaland als sein Ersatz kommen.