Erling Haaland will am Samstag mit Manchester City das Triple perfekt machen. Hat sein Vater auch für die Skyblues gespielt?

Erling Haaland ist längst einer der besten Fußballer der Welt und vielleicht auch der aktuell beste Mittelstürmer überhaupt.

Seit vergangenen Sommer spielt der Ex-Dortmunder für Manchester City. Sollten Haaland und Co. am Samstag das Champions-League-Finale in Istanbul gegen Inter Mailand gewinnen, würde der 22-Jährige gleich in seiner ersten Saison bei den Engländern das Triple gewinnen.

Die Tatsache, dass auch Haalands Vater einst für City spielte, würde diesen Erfolg sogar noch etwas besonderer machen als ohnehin schon ...

Hat der Vater von Erling Haaland auch bei Manchester City gespielt?

Ja, das ist so. Haalands Vater heißt Alf-Inge und ist mittlerweile 50 Jahre alt.

Er war selbst einst auch Fußball-Profi und norwegischer Nationalspieler. Und er verbrachte einen Teil seiner Karriere bei Manchester City, wo sein Sohn vergangenen Sommer von Borussia Dortmund hin wechselte.

Wann und wie lange hat Haalands Vater für City gespielt?

Alf-Inge Haaland wechselte im Sommer 2000, also rund um Erlings Geburt, mit damals 27 Jahren von Leeds United zu Manchester City.

Die Skyblues waren seinerzeit noch weit davon entfernt, ein Top-Team der Premier League zu sein. 35-mal lief Haaland senior in seiner ersten Saison in Manchester für City in der Liga auf, der defensive Mittelfeldspieler erzielte dabei drei Tore. Dass sein Team am Saisonende abstieg, konnte aber auch er nicht verhindern.

In der folgenden Spielzeit gelang aber der sofortige Wiederaufstieg, in der Saison 2002/03 spielte City also wieder in der Premier League. Und dort erreichte man unter Trainer Kevin Keegan einen respektablen neunten Tabellenplatz.

Im Sommer 2003 verließ Alf-Inge Haaland City schließlich, er blieb also drei Jahre im Verein. Insgesamt absolvierte er dabei 45 Pflichtspiele für den Klub, bei dem nun sein Sohn für Furore sorgt.

Vater von Erling Haaland bei Manchester City: Die wichtigsten Daten