Erling Haaland ist Europas Fußballer des Jahres der Saison 2022/23

Im Rahmen der CL-Auslosung wurde am Donnerstag auch Europas Fußballer des Jahres gekürt. Dabei fiel die Wahl auf Haaland.

WAS IST PASSIERT? Erling Haaland von Manchester City ist zu Europas Fußballer des Jahres in der Saison 2022/23 gewählt worden. Er erhielt den Preis am Donnerstagabend in Monaco im Rahmen der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase.

WAS IST DER HINTERGRUND? Neben Haaland hatten es bei der Wahl auch Lionel Messi und Kevin de Bruyne in die Top-3 geschafft.

Haaland gewann mit City vergangene Saison das Triple aus englischer Meisterschaft, Champions League und FA Cup. In seinem ersten Jahr bei den Skyblues waren dem früheren BVB-Stürmer wettbewerbsübergreifend 52 Tore gelungen.

WIE GEHT ES WEITER? Auch in der neuen Spielzeit hat Haaland in bisher fünf Einsätzen schon dreimal getroffen. Weiter geht es für ihn und City am Samstag (2. September, 16 Uhr), wenn man in der Premier League zuhause auf den FC Fulham trifft.