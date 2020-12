Wie lange fällt Erling Haaland beim BVB (Borussia Dortmund) aus?

Schock in Dortmund: Erling Haaland ist verletzt. Wie lange fehlt der BVB-Star seinem Team? Goal erklärt alles rund um die Verletzung des Angreifers.

Es war der Schock für alle BVB-Fans am Mittwoch: Starstürmer Erling Haaland fällt verletzt für einen längeren Zeitraum aus! In diesem Artikel klärt Goal alle wichtigen Fragen rund um seine Verletzung.

Trotz der bitteren Überraschung konnten die Schwarz-Gelben das erste Spiel ohne Haaland mehr oder weniger erfolgreich gestalten: Mit dem 1:1-Unentschieden gegen kann man den Dortmundern das Weiterkommen ins Achtelfinale der nicht mehr nehmen.

Den Gruppensieg hat der BVB aber noch nicht sicher: Mit zehn Punkten hat die Mannschaft von Lucien Favre nur einen Punkte Vorsprung auf Lazio, welches den BVB am letzten Spieltag überholen könnte.

Mit einem Sieg am Mittwoch gegen die Römer wäre das zwar nicht mehr möglich gewesen, allerdings wurden die Dortmunder während des Spiels vom Pech verfolgt: Neben der Haaland-Verletzung musste auch noch Mats Hummels verletzt ausgewechselt werden, zudem bekam der BVB einen äußerst zweifelhaften Elfmeter gegen sich gepfiffen.

Erling Haaland ist verletzt, wann kommt der BVB-Stürmer zurück? Goal erklärt in diesem Artikel, wie lange Haaland fehlen wird und klärt alle Fragen rund um die Verletzung auf.

BVB-Schock: Erling Haaland fällt verletzt länger aus

Es war die bittere Nachricht am Mittwoch für alle Fans der Borussia aus Dortmund: Erling Haaland hat sich im Training verletzt. Schon am Dienstag ist bei einer Ballannahme im Training passiert.

Obwohl seine Mitspieler und Trainer am Anfang dachten, dass es nicht allzu schlimm sei, stellte sich später heraus, dass es sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat.

Haaland + drei Verteidiger: BVB-Lazarett füllt sich

Den Willen zu spielen kann man Haaland wahrlich nicht absprechen: So wollte er trotz der Verletzung am Abschlusstraining teilnehmen - allerdings wurde schnell klar, dass das Fußballspielen für ihn erst einmal Tabu ist.

Dabei reiht sich Haaland in ein immer größeres Lazarett beim BVB ein: Neben dem Stürmer sind auch die Verteidiger Hummels, Thomas Meunier und Emre Can verletzt oder angeschlagen.

Quelle: Getty Images

Erling Haaland verletzt: Wie lange fehlt der BVB-Star?

Kommen wir nun zur wichtigsten Frage: Wie lange fehlt der Angreifer dem BVB überhaupt? Schließlich ließ der BVB besonders in der zweiten Halbzeit im Spiel gegen Lazio Torgefahr vermissen, darum wäre ein Comeback des jungen Stürmers sehr wertvoll.

Jetzt kommt allerdings die Hiobsbotschaft für alle BVB-Fans: Erling Haaland fehlt mindestens bis Anfang Januar! Lucien Favre gab in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Lazio Rom bekannt, dass Haaland im besten Fall einen Monat fehlen wird.

Bitter für den BVB: Mit 17 Toren in 14 Pflichtspielen ist Haaland klar der treffsicherste Schütze bei Borussia Dortmund. Mit zehn Toren in acht Spielen ist Haaland der zweitbeste Torjäger der , nur Bayern-Stürmer Robert Lewandowski befindet sich mit zwölf Toren vor ihm.

BVB-Stürmer Erling Haaland fehlt verletzt: Diese Spiele verpasst er

Dass Haaland so lange verletzt ist hätte kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen können, für den BVB steht in nächster Zeit eine intensive Adventszeit bevor. Sieben Spiele in 21 Tagen sind für den BVB zwischen dem 2. und dem 22 Dezember angesetzt, Borussia Dortmund spielt also ungefähr alle drei Tage ein Pflichtspiel.

Vier Begegnungen unter der Woche sind angesetzt, wobei die erste gegen Lazio bereits absolviert wurde. Insgesamt spielt der BVB diesen Monat viermal in der Bundesliga und einmal im , neben dem Lazio-Spiel erwartet Marco Reus und Co. außerdem das Königsklassen-Rückspiel gegen Zenit Sankt Petersburg.

Quelle: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund): Keine Haaland-Show mehr im Dezember - Comeback am 3. Januar?

Durch diesen engen Terminkalender fällt die Haaland-Verletzung also auf einen äußerst ungünstigen Zeitpunkt, da er jetzt viele Spiele in kurzer Zeit verpasst. Zwar ist bei den Begegnungen kein Schwergewicht wie der oder dabei, allerdings werden das auch so anstrengende Wochen für den Ballsportverein aus Dortmund.

Ob Haaland schon zum ersten Spiel im neuen Jahr auf dem Platz stehen wird steht in den Sternen. Dieses findet bereits am 3. Januar statt, also am Sonntag nach Neujahr. Gegner ist dann der , ein Comeback von Haaland in diesem Spiel würde wohl jeder BVB-Fan unterschreiben.

Der Spielplan der Borussia im Dezember 2020: Diese Spiele verpasst BVB-Star Erling Haaland

2.12.2020 Lazio Rom Champions League 5.12.2020 Bundesliga 8.12.2020 Zenit St. Petersburg Champions League 12.12.2020 Bundesliga 15.12.2020 SV Bundesliga 18.12.2020 1. FC Bundesliga 22.12.2020 Eintracht Braunschweig DFB-Pokal

BVB: Haaland verletzt, bekommt Moukoko seine Chance?

In den letzten Wochen wurde viel über ihn geredet und geschrieben, jetzt könnte seine große Chance gekommen sein: Youssoufa Moukoko wäre eine der Optionen für den Haaland-Ersatz.

Mit seinem Einsatz gegen Berlin am 21. November 2020 wurde er mit 16 Jahren und einen Tag zum jüngsten Spieler aller Zeiten in der Geschichte der Bundesliga - seitdem durfte er auch bei der Niederlage gegen den 1. FC Köln Profiluft schnuppern. Aber ist der Jugendliche schon so weit, dass er Haaland im Spiel des BVB ersetzen kann?

Quelle: Getty Images

Moukoko, Reus, Brandt, Hazard: Haaland-Ersatz beim BVB ist flexibel

Diese Frage lies Lucien Favre offen, zumindest möchte der Schweizer sich nicht auf einen Ersatz festlegen. So könne laut Favre unter anderem auch Julian Brandt als falscher Stürmer spielen, dazu kämen mit Marco Reus und Thorgan Hazard zwei weitere offensivfreudige Spieler als Ersatz in Frage. Die Pressekonferenz findet ihr auf dem YouTube-Kanal des BVB, um die Verletzten und ihren Ersatz geht es ab Minute 4:52.

Als zusätzliche Empfehlung legen wir euch den Kommentar vom Kollegen Alexander Hagl ans Herz - dieser hat sich mit der gleichen Thematik befasst. Hier entlang zu "5 Fragen zum Ausfall von Erling Haaland: Feuer frei für Youssoufa Moukoko?"