Éric Cantona kritisiert Cristiano Ronaldo wegen Wechsel zu Al-Nassr FC

Éric Cantona lässt kein gutes Haar an Cristiano Ronaldo. Dessen Wechsel nach Saudi-Arabien kann der Franzose aus mehreren Gründen nicht verstehen.

WAS IST PASSIERT? Éric Cantona hat Cristiano Ronaldo wegen dessen Wechsel von Manchester United zu Al-Nassr-FC hart kritisiert. Für den Franzosen, der von 1992 bis 1997 selbst bei den Red Devils spielte, ist Ronaldos Karriereende wegen des Transfers besiegelt. Zudem regt er sich über den eitlen CR7 auf.

WAS WURDE GESAGT? "Ich denke, es gibt zwei Arten von Spielern am Ende ihrer Karriere. Ich habe mich entschieden, jung in Rente zu gehen. Und dann gibt es diejenigen, die bis zum Alter von 40 Jahren spielen und spielen wollen", sagte Cantona den Manchester Evening News.

Dann wurde die United-Legende noch deutlicher: "Ronaldo ist so ein Fall. Aber ich glaube, Cristiano war nicht klar, und er erkennt es immer noch nicht, dass er keine 25 Jahre mehr alt ist. Er ist älter und er hätte erkennen sollen: 'Okay, ich bin nicht mehr 25 Jahre alt, ich kann nicht jedes Spiel spielen, aber ich werde den jungen Spielern helfen und diese Situation akzeptieren und fertig.'"

Cantona hält es für falsch, dass Ronaldo immer noch jedes Spiel machen wolle. Andere Altstars wie Zlatan Ibrahimović, Paolo Maldini oder Ryan Giggs hätten sich dagegen am Ende ihrer Karriere etwas zurückgenommen - zum Wohle von jüngeren Spielern. "Es ist wie überall auf der Welt, es gibt Menschen, die akzeptieren, dass sie älter werden. Du musst es akzeptieren. Bei allem, was wir tun. Nicht nur im Fußball. In allem. Das musst du akzeptieren, oder du ziehst dich zurück. Oder du sagst, ich helfe der jungen Generation", sagte Cantona.

WAS IST DER HINTERGRUND? Cristiano Ronaldo hat sich unrühmlich von seinem Ex-Klub ManUnited verabschiedet. Nach einem viel beachteten Interview mit Piers Morgan, in dem er den Klub und auch Trainer Erik ten Hag heftig attackierte, wurde Ronaldo zunächst suspendiert. Wenige Wochen später erfolgte die Vertragsauflösung.

Ende des vergangenen Jahres unterschrieb Ronaldo bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Éric Cantona wurde mit Manchester United unter anderem viermal Meister in der Premier League. In 144 Spielen für die Red Devils erzielte er 64 Tore.