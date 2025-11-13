In der WM Qualifikation empfängt England am Donnerstag (13. November) Serbien in London. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Das Wembley-Stadium als große Bühne: England marschiert bislang ohne Punktverlust, Serbien hält den Anschluss im Kampf um die vorderen Plätze.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr England vs. Serbien heute live im TV und im Stream sehen könnt.

England vs. Serbien heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Die Begegnung England vs. Serbien läuft nur bei DAZN – und beim Streaming-Anbieter benötigt Ihr ein Abo. Im Super Sports Paket seid Ihr ab 9,99 Euro monatlich im Jahresabo dabei, andernfalls kostet es 24,99 Euro. Alternativ zieht Ihr das Unlimited Paket heran – 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro. Die gratis DAZN App läuft auf Smart-TV, Handy, Tablet oder Laptop – nach der Installation müsst Ihr Euch nur einloggen.

Spiel England – Serbien Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe K Datum Donnerstag, 13. November 2025 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Wembley-Stadium (London)

News über Serbien

Serbien kommt mit gemischten Ergebnissen. Anfang September ein 1:0 in Lettland, danach das 0:5 gegen England. Im Oktober folgten das 0:1 gegen Albanien und ein 3:1 in Andorra. Form: wechselhaft – mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in den letzten vier Partien.

News über England

England? Perfekte Serie. Im September ein 2:0 gegen Andorra und ein 5:0 in Serbien, im Oktober ein 3:0 gegen Lettland und zuletzt ein 5:0 in Lettland. Sechs Spiele, sechs Siege in der Gruppe – ohne Gegentor.

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

