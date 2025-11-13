Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoEngland
Wembley
team-logoSerbien
Alice Kopp

England vs. Serbien heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

England trifft am Donnerstag in der WM Qualifikation auf Serbien. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der WM Qualifikation empfängt England am Donnerstag (13. November) Serbien in London. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

 England vs. Serbien (WM Qualifikation) live auf DAZN 
Das Wembley-Stadium als große Bühne: England marschiert bislang ohne Punktverlust, Serbien hält den Anschluss im Kampf um die vorderen Plätze.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr England vs. Serbien heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Die Begegnung England vs. Serbien läuft nur bei DAZN – und beim Streaming-Anbieter benötigt Ihr ein Abo. Im Super Sports Paket seid Ihr ab 9,99 Euro monatlich im Jahresabo dabei, andernfalls kostet es 24,99 Euro. Alternativ zieht Ihr das Unlimited Paket heran – 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro. Die gratis DAZN App läuft auf Smart-TV, Handy, Tablet oder Laptop – nach der Installation müsst Ihr Euch nur einloggen.

SpielEngland – Serbien
WettbewerbWM Qualifikation, Gruppe K
DatumDonnerstag, 13. November 2025
Uhrzeit20.45 Uhr
OrtWembley-Stadium (London)

Anstoßzeit England vs. Serbien

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. K
Wembley

England vs. Serbien: Aufstellungen

England vs Serbien Aufstellungen

EnglandHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSER
1
J. Pickford
2
E. Konsa
5
J. Stones
3
R. James
18
N. O'Reilly
15
M. Rogers
4
D. Rice
21
E. Anderson
11
M. Rashford
7
B. Saka
9
C
H. Kane
1
P. Rajkovic
22
A. Terzic
4
N. Milenkovic
2
O. Mimovic
3
S. Pavlovic
6
N. Gudelj
10
S. Lukic
14
A. Zivkovic
17
I. Ilic
11
C
F. Kostic
23
D. Vlahovic

4-2-3-1

SERAway team crest

ENG
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Tuchel

SER
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • V. Paunovic

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Serbien

Serbien kommt mit gemischten Ergebnissen. Anfang September ein 1:0 in Lettland, danach das 0:5 gegen England. Im Oktober folgten das 0:1 gegen Albanien und ein 3:1 in Andorra. Form: wechselhaft – mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in den letzten vier Partien.

News über England

England? Perfekte Serie. Im September ein 2:0 gegen Andorra und ein 5:0 in Serbien, im Oktober ein 3:0 gegen Lettland und zuletzt ein 5:0 in Lettland. Sechs Spiele, sechs Siege in der Gruppe – ohne Gegentor.

Form

ENG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

SER
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

ENG

Letzte 3 Spiele

SER

3

Siege

0

Unentschieden

0

Siege

8

Erzielte Tore

1
Spiele über 2,5 Tore
2/3
Beide Teams haben getroffen
1/3

England vs. Serbien: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

