England vs. Spanien im TV und LIVE-STREAM: Wer zeigt / überträgt das Finale der U21-EM heute?

Im Finale der U21-EM treffen heute England und Spanien aufeinander. Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

Das Warten hat ein Ende, das Finale der U21-EM 2023 steht an. Mit England und Spanien duellieren sich zwei der spielstärksten und überzeugendsten Mannschaften des Turniers und suchen den Nachfolger der deutschen U21-Nationalmannschaft, die vor zwei Jahren den Titel gewann.

Anpfiff des Endspiels ist am heutigen Samstag, 8. Juli 2023, um 18 Uhr in der Adjarabet Arena im georgischen Batumi.

England vs. Spanien im TV und LIVE-STREAM, Uhrzeit: Wann ist Anstoß beim Finale der U21-EM?

Wettbewerb U21-EM 2023, Finale Spiel England vs. Spanien Datum Samstag, 8. Juli 2023 (heute) Uhrzeit 18 Uhr Ort Adjarabet Arena (Batumi, Georgien)

England vs. Spanien heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Sender

England vs. Spanien heute im TV und LIVE-STREAM: Team-News und Aufstellungen

England-News

Erstmals seit 14 Jahren steht die englische U21-Auswahl wieder in einem EM-Finale und überzeugte im bisherigen Turnierverlauf über weite Strecken. In der Gruppenphase hatten die "Young Lions" keine Probleme und setzten sich in Staffel D mit neun Punkten als Tabellenerster durch.

Einzig im Viertelfinale, das glücklich mit 1:0 gegen Portugal gewonnen wurde, hatten die Engländer Probleme. Im Halbfinale wurde Israel mit einer starken Leistung abgefertigt, mit einem 3:0 zog man in das Endspiel ein.

U21-EM-Finale heute: Die Aufstellung von England

Spanien-News

Ähnlich souverän wie die englische Auswahl erreichte auch Spanien das EM-Finale. Die Gruppenphase wurde ebenfalls auf Platz eins abgeschlossen, einzig gegen die Ukraine reichte es nur zu einem Remis.

Im Viertelfinale wurde die Schweiz mit 2:1 nach Verlängerung in die Schranken gewiesen, ehe im Halbfinale ein Statement folgte. Beim 5:1 spielten sich die Iberer in einen Rausch, die ukrainische Auswahl hatte dem nicht viel entgegenzusetzen.

Die Aufstellung von Spanien

England vs. Spanien heute live im TV und STREAM: Die direkten Duelle

Spiele 5 Siege England 3 Unentschieden 2 Siege Spanien 0 Letztes Spiel Spanien vs. England 1:1 (Gruppenphase U21-EM am 12.06.2011)

