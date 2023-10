England vs. Italien heute im TV und LIVE-STREAM schauen: Wer überträgt die EM-Quali?

Am 8. Spieltag der EM-Quali stehen sich England und Italien gegenüber. Wer überträgt die Partie im TV und LIVE-STREAM?

Eine der vielversprechendsten Begegnungen am 8. Spieltag der EM-Qualifikation steht an. Am Dienstag, 17. Oktober 2023, kommt es zum Traditionsduell zwischen England und Italien.

Ausgetragen wird das Kräftemessen im altehrwürdigen Wembley Stadium in der englischen Hauptstadt London, Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

England bekommt es am 8. EM-Quali-Spieltag mit Italien zu tun. So könnt Ihr das Spiel heute live im TV und STREAM schauen.

England vs. Italien heute live im TV und STREAM: Wann ist Anstoß?

Paarung England vs. Italien Wettbewerb EM-Quali, 8. Spieltag Datum Dienstag, 17. Oktober 2023 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Wembley Stadium (London)

England gegen Italien heute live im TV und STREAM: Wer zeigt / überträgt das Spiel?

England vs. Italien heute im LIVE-STREAM und TV: Team-News und Aufstellungen



England: News

Die englische Nationalmannschaft befindet sich auf dem besten Weg zur Europameisterschaft 2024 und führt die Gruppe C vor Italien, der Ukraine, Nordmazedonien und Malta an.

Nach fünf Spielen stehen 13 Punkte zu Buche, einzig gegen die Ukraine gab es ein Remis (1:1). Italien hingegen wurde in der ersten Partie dank Treffern von Declan Rice und Harry Kane mit 2:1 bezwungen.

Getty Images

Auch gegen Italien dürfte der Bayern-Star und Kapitän der "Three Lions" wieder im Fokus stehen, gemeinsam mit Real Madrids Jude Bellingham gehört er zu den Schlüsselspielern der Mannschaft von Trainer Gareth Southgate.

Die Aufstellung von England

Sobald die englische Aufstellung kommuniziert wird, findet Ihr sie hier.

Italien: News

Etwas weniger souverän als bei England läuft es für die italienische Nationalmannschaft. In den ersten fünf Spielen konnten zwar ordentliche zehn Punkte geholt werden, das EM-Ticket ist aber noch in der Schwebe.

Zudem trat Trainer Roberto Mancini Mitte August völlig überraschend von seinem Posten zurück. Als Grund gab er "persönliche Gründe" an, übernahm kurz darauf allerdings die Auswahl Saudi-Arabiens.

Getty

Trotz der bislang eher schwachen Quali haben die Südeuropäer alles in der eigenen Hand, mit einem Sieg gegen England würden Trainer Luciano Spalletti und Co. einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft machen.

Die Aufstellung von Italien heute

Sobald die italienische Startelf verkündet wird, könnt Ihr sie hier einsehen.

England gegen Italien heute live im STREAM und TV: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 30 Siege England 7 Unentschieden 11 Siege Italien 12 Letztes Duell Italien - England 1:2, EM-Quali, 23. März 2023

England vs. Italien im TV und LIVE-STREAM: Nützliche Links