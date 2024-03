England trifft am Samstag in einem Testspiel auf Brasilien. Hier erfahrt Ihr, wo das Testspiel im TV und Live Stream übertragen wird.

In diesen Tagen finden viele internationale Testspiele statt. Dabei bekommt es England am Samstag (23. März) mit Brasilien zu tun. Der Anstoß des Länderspiels erfolgt um 20 Uhr.

Zudem fungiert das Londoner Wembley Stadion als Schauplatz der Partie zwischen den Three Lions und den Canarinhos. England und Brasilien belegen im FIFA-Ranking vom 15. Februar den dritten und den fünften Platz.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr England vs. Brasilien im Live-Stream und TV schauen könnt.

England vs. Brasilien, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Brasilien – England Wettbewerb Internationales Testspiel Datum Samstag, 23. März 2024 Uhrzeit 20 Uhr Ort Wembley Stadium (London)

England vs. Brasilien im Live Stream und TV: Wird das Testspiel heute live übertragen?

England vs. Brasilien im TV, Live Stream, TICKER: News und Aufstellungen

England-News

England ist seit zehn Länderspielen ungeschlagen und gewann acht dieser Partien.

Zudem verzeichnete die Mannschaft von Gareth Southgate zwei 1:1 im September gegen die Ukraine und am 20. November in Nordmazedonien.

Dazwischen fädelte England ein 3:1 in Schottland, ein 1:0 gegen Australien, ein 3:1 gegen Italien und ein 2:0 gegen Malta ein.

Die Aufstellung von England:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Brasilien-News

Brasilien verlor vier seiner jüngsten sieben Länderspiele.

Nach einem 2:4 gegen den Senegal hatten die Canarinhos zuerst ein 5:1 gegen Bolivien und ein 1:0 in Peru erreicht.

Anschließend hatte das Team von Dorival Junior Mitte Oktober ein 1:1 gegen Venezuela und eine 0:2-Auswärtsniederlage in Uruguay erlebt.

Danach war das Länderspiel-Jahr mit einem 1:2 in Kolumbien und einem 0:1 in einem Clásico gegen Argentinien geendet. Brasilien rangiert nach sechs Auftritten in der südamerikanischen WM-Qualifikation mit sieben Punkten nur auf dem sechsten Platz.

Die Aufstellung von Brasilien:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

England gegen Brasilien live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 15 Siege England 2 Siege Brasilien 6 Unentschieden 7 Letztes Duell England vs. Brasilien 0:0 (Internationales Testspiel, 14. November 2017)

