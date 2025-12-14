Energie Cottbus bei SV Wehen Wiesbaden live im Free TV? Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute im Live Stream und TV?

Am heutigen Sonntag, 14. Dezember, kommt es im Rahmen des 18. Spieltages zum Duell zwischen Tabellenführer Energie Cottbus und dem SV Wehen Wiesbaden. Anstoß in der Brita-Arena in Wiesbaden ist um 13.30 Uhr.

Das Spiel Wiesbaden gegen Cottbus wird live bei MagentaSport ausgestrahlt. Der Sender der Telekom zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga in Deutschland sowohl im linearen TV als auch im Livestream. Die Übertragung startet heute um 13.15 Uhr mit den Vorberichten, moderiert von Thomas Wagner. Das Spiel wird anschließend von Philip Konrad kommentiert.

Ihr könnt das Spiel jedoch auch über OneFootballTV im Livestream verfolgen. Dort müsst Ihr 4,99 Euro für den Zugriff auf die Übertragung von MagentaSport zahlen.

Mit 25 Zählern aus 17 Partien bewegt sich der SV Wehen Wiesbaden im gesicherten Mittelfeld der 3. Liga und rangiert aktuell auf Platz elf. Auf den 3:1-Erfolg Ende November gegen Erzgebirge Aue ließ Wehen am vergangenen Wochenende einen 1:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück folgen.

Dem stehen bei Energie Cottbus drei Siege und zwei Niederlagen aus den jüngsten Partien gegenüber. Dank des 3:2-Erfolgs in der vergangenen Woche gegen den MSV Duisburg übernahm das Team zuletzt die Tabellenführung.

