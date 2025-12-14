Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 3 Liga
team-logoWehen Wiesbaden
team-logoEnergie Cottbus
Hier live sehen
Lena Krey

Energie Cottbus bei SV Wehen Wiesbaden live im Free TV? Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute im Live Stream und TV?

In der 3. Liga hat Wehen Wiesbaden heute Energie Cottbus zu Gast. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, 14. Dezember, kommt es im Rahmen des 18. Spieltages zum Duell zwischen Tabellenführer Energie Cottbus und dem SV Wehen Wiesbaden. Anstoß in der Brita-Arena in Wiesbaden ist um 13.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Wehen Wiesbaden vs Energie Cottbus heute live im Free-TV und Livestream?

MagentaSportHier ansehen

Das Spiel Wiesbaden gegen Cottbus wird live bei MagentaSport ausgestrahlt. Der Sender der Telekom zeigt sämtliche Spiele der 3. Liga in Deutschland sowohl im linearen TV als auch im Livestream. Die Übertragung startet heute um 13.15 Uhr mit den Vorberichten, moderiert von Thomas Wagner. Das Spiel wird anschließend von Philip Konrad kommentiert.

Ihr das Spiel jedoch auch über OneFootballTV im Livestream verfolgen. Dort müsst Ihr 4,99 Euro für den Zugriff auf die Übertragung von MagentaSport zahlen.

Anstoßzeit Wehen Wiesbaden gegen Energie Cottbus

crest
Deutschland 3 Liga - 3. Liga
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden crest
Wehen Wiesbaden
SVW
Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT

Wehen Wiesbaden vs Energie Cottbus: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs Energie Cottbus Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • D. Scherning

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • C. Wollitz

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Wehen Wiesbaden

Mit 25 Zählern aus 17 Partien bewegt sich der SV Wehen Wiesbaden im gesicherten Mittelfeld der 3. Liga und rangiert aktuell auf Platz elf. Auf den 3:1-Erfolg Ende November gegen Erzgebirge Aue ließ Wehen am vergangenen Wochenende einen 1:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück folgen. 

News über Energie Cottbus

Dem stehen bei Energie Cottbus drei Siege und zwei Niederlagen aus den jüngsten Partien gegenüber. Dank des 3:2-Erfolgs in der vergangenen Woche gegen den MSV Duisburg übernahm das Team zuletzt die Tabellenführung. 

Form

SVW
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/3
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

COT
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

SVW

Letzte 5 Spiele

COT

2

Siege

1

Unentschieden

2

Siege

6

Erzielte Tore

7
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Wehen Wiesbaden vs Energie Cottbus: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0