Die EM-Qualifikation im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der Spiele

Die EM-Quali wird im LIVE-STREAM übertragen. Goal liefert alle Infos dazu und verrät, wo und wann die kommenden Spiele gezeigt / übertragen werden.

Die steigt im kommenden Sommer und die Qualifikation geht bereits in ihre Endphase. 24 Mannschaften werden gesucht, die ab 12. Juni den neuen Europameister ausspielen. In diesem Artikel kommen alle Infos, wo die EM-Quali live im Stream gezeigt wird.

In den zehn Gruppen sind bereits ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielt worden. Jeweils fünf bzw. sechs Mannschaften fighten um die direkte EM-Qualifikation, die nur die ersten beiden Teams der jeweiligen Gruppe sicher erreichen.

Durch die erste Runde der EM-Qualifikation sind also bereits 20 Teams sicher beim Großereignis 2020 mit dabei, die vier weiteren Plätze werden dann in den Play-offs ausgespielt. Diese finden traditionell im März statt. Hier kommt auch die Regelung der wieder zum Tragen, denn die Sieger der vier Turnierstaffeln der Nations League rücken bei Nichterreichen der direkten EM-Quali in die Play-offs nach.

Die EM-Qualifikation im LIVE-STREAM sehen: Goal verrät, wie und wo alle Spiele der EM-Quali live im Internet angeschaut werden können.

Die EM-Qualifikation im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Der 7. Spieltag

DAZN ist der Anbieter Nummer eins, wenn es um die LIVE-Übertragung der EM-Qualifikation im Internet geht. Der Streamingdienst zeigt fast alle Begegnungen live und exklusiv im Stream. Der Streaminganbieter überträgt alle Spiele der EM-Quali, wobei es zu den Nationalmannschaften von , Österreich und der regionale Einschränkungen gibt.

Datum Uhrzeit EM-Qualispiel 10.10.2019 16.00 Uhr Kasachstan - Zypern 10.10.2019 18.00 Uhr Weißrussland - Estland 10.10.2019 20.45 Uhr - 10.10.2019 20.45 Uhr - 10.10.2019 20.45 Uhr - Nordirland 10.10.2019 20.45 Uhr Lettland - 10.10.2019 20.45 Uhr - San Marino 10.10.2019 20.45 Uhr - Ungarn 10.10.2019 20.45 Uhr Nordmazedonien - Slowenien 10.10.2019 20.45 Uhr Österreich - Israel* 11.10.2019 18.00 Uhr - 11.10.2019 20.45 Uhr - Litauen 11.10.2019 20.45 Uhr Montenegro - Bulgarien 11.10.2019 20.45 Uhr - 11.10.2019 20.45 Uhr - 11.10.2019 20.45 Uhr - 11.10.2019 20.45 Uhr Andorra - Moldawien 12.10.2019 15.00 Uhr Georgien - Irland 12.10.2019 18.00 Uhr - Schweiz** 12.10.2019 18.00 Uhr Färöer - Rumänien 12.10.2019 18.00 Uhr Bosnien - 12.10.2019 20.45 Uhr Malta - 12.10.2019 20.45 Uhr - Armenien 12.10.2019 20.45 Uhr - 12.10.2019 20.45 Uhr -

* Die Spiele der österreichischen Nationalmannschaft sind nur in Deutschland und der Schweiz verfügbar

** Die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft sind nur in Deutschland und Österreich verfügbar

Die EM-Qualifikation im LIVE-STREAM sehen: Die Spiele des DFB-Teams

Die EM-Qualifikation wird live im Stream gezeigt / übertragen. DAZN ist dafür zuständig, denn der Streamingdienst hat sich die Rechte am Qualifikationsturnier gesichert.

Türkei vs. Albanien, Niederlande vs. Nordirland und, und, und. Die EM-Qualifikation kommt exklusiv live im Stream bei DAZN - das geht mit dem Gratismonat. Einfach dem Link folgen und Fußball live sehen.

Die EM-Qualifikation live: Das DFB-Team im LIVE-STREAM sehen

Das DFB-Team in der EM-Qualifikation live im Stream sehen - geht das auch auf DAZN? Die klare Antwort auf diese Frage lautet Nein, denn der Streamingdienst darf in Deutschland keine Spiele der Nationalmannschaft ausstrahlen. Diese Rechte liegen bei RTL.

Die Rechte für die Spiele von der Mannschaft Joachim Löws liegen im deutschen Free-TV. RTL zeigt / überträgt in Deutschland die vollen 90 Minuten der deutschen Mannschaft in der EM-Quali immer live im TV. Das DFB-Team hat aber am Freitag und am Samstag spielfrei und kommt erst wieder am Sonntag zum Einsatz.

DAZN zeigt / überträgt dafür die Spiele Deutschlands in der EM-Qualifikation nur in Österreich und der Schweiz. Im Anschluss an die Partien stellt DAZN aber die Highlights und das Spiel im RE-LIVE zur Verfügung, sodass auch in Deutschland alles sichtbar ist.

Die EM-Qualifikation auf DAZN sehen: So laufen die Highlights

Ihr habt die EM-Qualifikation live im Stream auf DAZN verpasst? Kein Problem, denn die vollen 90 Minuten der jeweiligem Partie folgen die Highlights. So laufen beispielsweise die besten Szenen von Türkei vs. Albanien kurz nach Abpfiff auf der Plattform ein.

Für all diejenigen unter Euch, die die EM-Quali live verpassen, bietet die Highlightfunktion also die ideale Gelegenheit, die EM-Quali Revue passieren zu lassen.

Dies gilt auch für die Spiele der Nationalmannschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, nachdem diese in den eigenen Ländern zunächst nicht LIVE zu sehen waren.

Die EM-Qualifikation im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Alle Infos zum Streamingdienst

Die EM-Qualifikation wird im LIVE-STREAM auf DAZN gezeigt / übertragen. Alle Spiele kommen in voller Länge live auf dem Kanal des Ismaninger Senders. Doch was zeigt der Sender noch alles live, außer die EM-Quali?

DAZN ist ein Streaming-Portal, das bis pro Jahr mehrere Tausend Sportevents live streamt. Der Live-Sport kann auf mehreren Geräten gleichzeitig angeschaut werden. Zudem besteht die Möglichkeit, sich verschiedene Inhalte in der Zusammenfassung und im Re-Live anzugucken.

Die EM-Qualifikation im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Diese Geräte sind möglich

Die EM-Quali kommt live im Stream von DAZN, auf welchem Gerät das geschieht, das entscheidet jedoch Ihr alleine. Das Programm von DAZN ist nicht nur auf dem PC verfügbar, sondern kann auch auf mobilen Endgeräten genutzt werden.

Auf dem iPhone, dem iPad, Notebooks und Tablets läuft die EM-Qualifikation live im Stream. Hier gibt's die jeweilige App zum Download:

Die EM-Qualifikation im LIVE-STREAM auf DAZN sehen: Das Angebot des Streamingdienstes

DAZN zeigt / überträgt nicht nur die EM-Quali im LIVE-STREAM, sondern hat noch zahlreiche andere Wettbewerbe parat. So werden unter anderem Spiele aus der , , der Primera Division, der sowie der live gezeigt. Auch Duelle zwischen Nationalmannschaften und ausgewählte Testspiele werden im LIVE-STREAM ausgestrahlt. Weitere Sportarten sind Football, Basketball, Motorsport, Boxen, Tennis, Darts und vieles mehr. Mittlerweile zeigt der Kanal sogar die Bundesliga.

Was kostet DAZN? Ihr braucht definitiv ein Abonnement bei DAZN, um die LIVE-STREAMs zu sehen. Der erste Monat ist jedenfalls kostenlos, die Folgemonate kosten jeweils 11,99 Euro. Das Angebot ist monatlich kündbar. Bezahlt werden kann der monatliche Beitrag - neben Lastschrifteinzug, Kreditkarte oder iTunes - mittlerweile auch mit PayPal. In einem separaten Artikel auf Goal findet Ihr alle Bezahlmöglichkeiten von DAZN auf einen Blick .