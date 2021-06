EM 2021 live: Schweden vs. Slowakei im LIVE-TICKER - 0:0

Am 2. Gruppenspieltag der Europameisterschaft trifft Schweden auf die Slowakei. Hier gibt's das ganze Duell aus der Gruppe E im LIVE-TICKER.

2. Spieltag bei der Europameisterschaft in der Gruppe E - Schweden trifft auf den Tabellenersten, die Slowakei. Das Duell aus dem Krestowski Stadion in Sankt Petersburg gibt es hier ab 15 Uhr im LIVE-TICKER .

Wer das Duell lieber live im TV oder per LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich tun.

Schweden - Slowakei 0:0 (0:0) Tore - Aufstellung SWE Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak Aufstellung SVK Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Koscelnik, Kucka, Hrosovsky, Mak - Hamsik - Duda Gelbe Karten Olsson (23.)

Halbzeit | Schweden war in der ersten Halbzeit die offensiv aktivere Elf, sahen sich jedoch einer defensiv gut eingestellten slowakischen Mannschaft gegenüber. Die Osteuropäer verteidigten die harmlosen Versuche der Skandinavier ohne Probleme weg und versuchten rund fünf Minuten vor der Halbzeit ihrerseits, etwas mehr für die Offensive zu tun. Eine ernsthafte Torchance gab es in der ersten Halbzeit aber auf keiner Seite zu bestaunen.

⚖️ Mållöst i paus - nu laddar vi om för andra halvlek! 🙌⚽#SWE 0–0 #SVK | #EURO2020 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 18, 2021

Schweden vs. Slowakei im LIVE-TICKER: HALBZEIT

43. | Immerhin mal ein Versuch. Duda legt für Hamsik ab, der mit der rechten Innenseite aus 19 Metern zentraler Position zum Abschluss kommt. Der ehemalige Kapitän des SSC Neapel haut den Ball aber deutlich über das Tor.

42. | Der Ball läuft ordentlich durch die Reihen der Slowaken, Schweden hat jetzt etwas das Tempo aus dem Spiel genommen. Das hohe Pressing aus der Anfangsphase können die Mannen von Trainer Andersson aktuell nicht mehr gehen.

40. | Ähnlich wie im Spiel gegen Polen, bekommt die Slowakei allmählich etwas mehr Zugriff aufs Spiel. Der Tabellenführer traut sich nun auch mal zu, als Kollektiv in die gegnerische Hälfte zu schieben.

38. | Zweite Ecke für die Slowakei. Hamsik wählt den Ball an den zweiten Pfosten, wo die Kugel nochmal in die Mitte geköpft wird. Einen Abnehmer findet der Ball aber nicht, Schweden klärt.

36. | Ein einziger Schuss aufs Tor nach knapp 35 Minuten Spielzeit. Das Publikum in St. Petersburg wird nicht gerade verwöhnt.

34. | Man hat fast den Eindruck, die Slowaken wollen gar nicht am Offensivspiel teilnehmen. Immer wieder wird das Spiel im Mittelfeld verlangsamt und statt dem Ball nach vorne, der Weg nach hinten gewählt.

32. | Die Schweden versuchen es immer wieder mit hohen Bällen in Richtung Berg und Isak. Doch auch Skriniar und Satka sind starke Kopfballspieler und verteidigen die Angriffe der Skandinavier bisher ohne Probleme weg.

30. | Zum ersten Mal tauchen die Slowaken in der Offensive auf. Drei gute Bälle nacheinander fliegen in den Strafraum, plötzlich hat Kucka sieben Meter halbrechts vor dem Tor freie Schussbahn. Der Sechser entscheidet sich jedoch für die Ablage und nicht etwa für den Schuss. Die falsche Entscheidung, denn bei Duda kommt die Kugel nicht an.

28. | Augustinsson gewinnt den Ball auf dem linken Flügel und schlägt einfach mal hoch in die Mitte. Dort ist Berg zur Stelle und schlägt eine Kerze, die für Dubravka aber zum Problem wird. Der Keeper hat den Ball im Nachfassen.

26. | Schweden ist bemüht, rennt an, kommt aber noch nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Die Slowaken warten ab, agieren aus einer kompakten Defensive heraus.

23. | Es gibt die erste Gelbe Karte der Partie. Siebert zeigt an, dass Olsson bereits zum dritten Mal regelwidrig aufgefallen war - nun steht er im Notizblock des Unparteiischen.

Schweden vs. Slowakei im LIVE-TICKER: GELBE KARTE | Olsson (23.)

22. | Wieder Eckball für die Schweden, wieder bringt Forsber den Ball in den Strafraum. Dort kommt Isak gegen Koscelnik zu spät und wird vom Ex-Dortmunder am Knöchel getroffen. Freistoß Slowakei.

20. | Die gesamte schwedische Mannschaf tsteht extrem hoch. Sogar die beiden Innenverteidiger Lindelöf und Danielsaon stehen im letzten Spieldrittel. Hohes Risiko.

18. | Zu viel Querspielerei bei den Slowaken, die kaum Raumgewinn erzielen können. Duda lässt sich aus der Spitze immer wieder tief fallen, um am Spiel teilnehmen zu können.

15. | Schweden ist die etwas aktivere Mannschaft in der Anfangsphase. Obwohl die Slowaken mit knapp 60 Prozent etwas mehr Ballbesitz haben.

13. | Freistoß vom rechten Flügel für die Schweden. Larsson bringt die Kugel hoch an den Fünfer, wo Lustig im Zweikampf mit Satka ist und unkontrolliert über den Querbalken köpft. Keine Torgefahr.

11. | In den Zweikämpfen geht es früh zur Sache. Schiedsrichter Siebert muss genau hinschauen und sowohl Lindelöf und Berg bereits mündlich ermahnen.

9. | Schweden setzt den Spielaufbau der Slowaken früh unter Druck, rückt teilweise mit fünf Männern an den gegnerischen Strafraum. Die Osteuropäer kombinieren allerdings sicher und haben noch keine Probleme mit dem hohen Anlaufen der Skandinavier.

7. | Auch die Schweden bekommen ihren ersten Eckball, nachdem Satka Isaks Flanke über die Grundlinie abfälscht. Forsberg versucht es von der linken Seite mit einer flachen Hereingabe, ist damit aber nicht erfolgreich.

5. | Guter Beginn der Slowaken, die sich den ersten Eckball erspielen. Hamsik bringt den Ball von der rechten Seite hoch an den Fünfer, wo Kucka mit dem Kopf rankommt, die Kugel aber nicht aufs Tor bringt.

3. | Erster guter Ball der Slowaken in den Strafraum. Koscelnik schlägt eine Kugel aus dem rechten Halbfeld hoch in die Box, wo Kucka allerdings klar im Abseits steht.

1. | Los gehts. Der Ball rollt.

Schweden vs. Slowakei im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Leitender Schiedsrichter der Partie ist der Berliner Daniel Siebert. Ihm assistieren seine Landsleute Rafael Foltyn und Jan Seidel. Als Vierter Offizieller ist der Bulgare Georgi Kabakov eingeteilt, Marco Fritz (Deutschland) verfolgt das Geschehen als VAR an den Monitoren.

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich beider Nationen. Insgesamt traten Schweden und die Slowakei fünf Mal gegeneinander an, einen slowakischen Sieg gab es noch nie. In der WM-Qualifikation zum Turnier 2002 in Japan und Südkorea gab es einen 2:0-Heimsieg in Schweden und ein 0:0 in der Slowakei, in drei weiteren Testspielen zwei Remis (2013/2018) und einen 6:0-Kantersieg im Januar 2017 für die Skandinavier.

vor Beginn | Wirklich überraschend waren die guten Turnierstarts beider Mannschaften nicht. Schon vor EM-Beginn waren beide Kontrahenten gut in Form, gewannen jeweils die letzten fünf Partien vor Beginn des Turniers. Allerdings kamen die Slowaken in der WM-Qualifikation gegen die Fußballzwerge Zypern und Malta nicht über Unentschieden hinaus.

vor Beginn | Sowohl die Schweden, als auch die Slowaken starteten positiv ins Turnier. Mit drei Punkten führt die Slowakei die Tabelle der Gruppe E vor Spanien und Schweden an. Ein weiterer Sieg heute würde für den Balkan-Staat bereits das Achtelfinale bedeuten. Aber auch die Schweden dürften durch das überraschende 0:0 zum Auftakt gegen Spanien Selbstbewusstsein getankt haben.

vor Beginn | Schweden-Coach Andersson schickt also exakt dieselbe Startelf auf den Rasen, die zum Auftakt ein beachtliches 0:0 gegen Spanien ablieferte. Sein Gegenüber, Stefan Tarkovic, ändert seine Anfangsformation im Vergleich zum 2:1-Sieg über Polen auf zwei Positionen: Haraslin und Hromada bleiben zunächst draußen, Koscelnik und Hrosovsky beginnen.

vor Beginn | Die Slowaken stellen dem diese Elf entgegen: Dubravka - Pekarik, Satka, Skrinar, Hubocan - Kucka, Hrosovsky - Koscelnik, Hamsik, Mak - Duda.

vor Beginn | So gehen die Schweden ins zweite Gruppenspiel gegen die Slovakei: Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum 2. Spieltag der Europameisterschaft 2020 in der Gruppe E zwischen Schweden und der Slowakei.

Schweden vs. Slowakei live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Schweden:

Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Isak

Här är kvällens startelva - nu laddar vi för matchen mot Slovakien! 👏🔥 Matchen börjar 15.00 och sänds i SVT1. #hejasverige 🇸🇪 #SWE | #EURO2020 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) June 18, 2021

Die Slowakei setzt auf folgende Aufstellung:

Dubravka - Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan - Koscelnik, Kucka, Hrosovsky, Mak - Hamsik - Duda

Schweden-Coach Andersson schickt also exakt dieselbe Startelf auf den Rasen, die zum Auftakt ein beachtliches 0:0 gegen Spanien ablieferte. Sein Gegenüber, Stefan Tarkovic, ändert seine Anfangsformation im Vergleich zum 2:1-Sieg über Polen auf zwei Positionen: Haraslin und Hromada bleiben zunächst draußen, Koscelnik und Hrosovsky beginnen.

Schweden vs. Slowakei live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist die erste Begegnung zwischen Schweden und der Slowakei bei einem großen Turnier (WM und EM).

Die Slowakei ist in den fünf bisherigen Duellen gegen Schweden noch sieglos (drei Remis, zwei Niederlagen) – in den letzten vier Begegnungen fielen nie mehr als zwei Tore.

Die Slowakei gewann bisher zwei Spiele bei Europameisterschaften: 2016 gegen Russland und am ersten Gruppenspieltag dieser EM gegen Polen in Russland – auch die Partie gegen Schweden findet in Russland statt.

Mit einem Sieg gegen Schweden könnte die Slowakei erstmals die ersten beiden Spiele bei einem großen Turnier (WM und EM) gewinnen.

Schweden blieb in jedem der letzten drei EM-Spiele torlos (gegen Italien und Belgien an den letzten beiden Gruppenspieltagen der EURO 2016 und gegen Spanien zum Auftakt), genauso oft wie in den 18 EM-Spielen zuvor.

Die Slowakei ist in allen Wettbewerben seit sechs Spielen ungeschlagen (zwei Siege, vier Remis), zuletzt blieben die Slowaken zwischen Oktober 2015 und Juni 2016 länger ungeschlagen (acht Spiele).

Schweden verlor das zweite Gruppenspiel bei jedem der letzten vier großen Turniere (WM und EM): Gegen Spanien bei der EURO 2008, gegen England bei der EURO 2012, gegen Italien bei der EURO 2016 und gegen Deutschland bei der WM 2018.

Milan Skriniar erzielte in seinen letzten vier Nationalteam-Einsätzen drei Tore, in seinen ersten 37 Spielen für die Slowakei traf er kein einziges Mal.

Schwedens Sebastian Larsson fing gegen Spanien sechs Bälle ab, nur Roland Nilsson gelang dies 1992 gegen Deutschland in einem EM-Spiel der Schweden öfter (sieben). Mit 36 Jahren ist Larsson der älteste Spieler seit Lothar Matthäus 2000 gegen Portugal (sechs mit 39 Jahren), der sechs Bälle in einem Europameisterschaftsspiel abfing.

Milan Skriniar erzielte gegen Polen nicht nur den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg, zusätzlich führte er sein Team sowohl bei Ballaktionen (69) als auch bei klärenden Aktionen (zehn) und Blocks (zwei) an.

Schweden vs. Slowakei live: Die EM 2021 (Europameisterschaft) im LIVE-TICKER - der Vorbericht zur Partie - Schweden-Stürmer Berg: "Liebeschat" gegen den Hass

Von seiner Zeit beim Hamburger SV ist Marcus Berg viel Kritik gewohnt, aber die Anfeindungen nach dem Spanien-Spiel waren eine andere Hausnummer. Vor dem zweiten Gruppenspiel erhält Schwedens Stürmer Zuspruch.

Diesen "Liebeschat" sollte sich Marcus Berg unbedingt durchlesen. Nein, die EM hat nicht ihren ersten Sex-Skandal. Bei dem von der schwedischen Zeitung Aftonbladet so getauften Chat können Fans den zuletzt angefeindeten Nationalstürmer Berg unterstützen, ihm Mut zusprechen oder auch einfach nur rote Herzchen schicken.

"Wir stehen als ganzes Land hinter Dir, lass die Mobber nicht gewinnen", schrieb zum Beispiel User "jempa" in dem "Liebeschat". Ganz andere Sätze hatte Berg nach seiner vergebenen Riesenchance zum EM-Start gegen Spanien (0:0) lesen müssen. Der Angreifer steht vor dem zweiten Gruppenspiel am Freitag (15.00 Uhr MESZ/MagentaTV) gegen die Slowakei unter zusätzlichem Druck, keine Frage.

Er habe zwar "mit ein wenig Scheiße" gerechnet, sagte der 34-Jährige. Aber viele Kommentare waren derart unter der Gürtellinie, dass der schwedische Verband bei der Polizei Strafanzeige stellte. Was in sozialen Medien passiere sei "verdammt traurig", meinte Berg.

Schon zu seiner wenig erfolgreichen Zeit beim Hamburger SV war Berg für viele Fans der willkommene Sündenbock, wenn es mal nicht lief. "Flop", "Fehleinkauf", "Missverständnis" - diese Schlagwörter las und hörte man fast immer in seinem Zusammenhang.

Der Grund dafür waren die hohen Erwartungen, die an seine Verpflichtung im Jahr 2009 geknüpft wurden. Schließlich hatte der HSV die damalige Rekordsumme von zehn Millionen Euro bezahlt, und Berg galt als Torschützenkönig und bester Spieler der U21-EM (vor Mesut Özil, Mats Hummels oder Sami Khedira) für viele als kommender Weltstar.

Diese Prophezeiung konnte Berg nie erfüllen, weil seine sportlichen Qualitäten eben nicht an die eines Zlatan Ibrahimovic heranreichen. Auffällig ist, das Berg in kleineren Ligen wie in Schweden, Griechenland oder jetzt für den FK Krasnodar in Russland viele Tore schießt. Für die große Bühne scheint er nicht gemacht.

Trotzdem hofft das schwedische Team, dass bei Berg im Spiel gegen die Slowakei, die am Donnerstag zwei positive Coronatests (darunter Spieler Denis Vavro) bekanntgaben, der Knoten platzt. Und dass er seine Hater im Netz zum Schweigen bringt. Als "lächerlich" hatte Torhüter Robin Olsen die Beschimpfungen bezeichnet und das Team aufgefordert, "keine Energie mit dieser Sache zu verschwenden". Berg aber sollte zumindest mal einen Blick in den "Liebeschat" werfen.

Quelle: SID

