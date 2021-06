EM 2021 heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele am Freitag übertragen

Heute stehen bei der Europameisterschaft wieder drei Spiele auf dem Programm. Wir zeigen, wo sie live im TV und im LIVE-STREAM übertragen werden.

Bei der Europameisterschaft finden am heutigen Freitag, 18. Juni, drei Spiele statt. In der Gruppe E spielen Schweden und die Slowakei gegeneinander, zudem kommt es in der Gruppe D zu den Duellen Kroatien gegen Tschechien und England gegen Schottland.

Los geht der lange EM-Freitag um 15 Uhr mit der Partie Schweden gegen die Slowakei. Beide sorgten in ihrem ersten Gruppenspiel für Überraschungen. Schweden trotzte EM-Mitfavorit Spanien in Sevilla ein torloses Remis ab, die Slowakei gewann gegen Polen.

Weiter geht's ab 18 Uhr mit Kroatien gegen Tschechien. Die Kroaten stehen nach der Auftakt-Niederlage gegen England schon unter Druck. Tschechien kann mit seinem zweiten Sieg bereits für das Achtelfinale planen.

Abgeschlossen wird der EM-Tag mit einem Kracher . England trifft im Wembley Stadium auf Schottland. Dieses Spiel wird vor allem die Fans auf der Insel begeistern. Kann Schottland nach der Auftakt-Pleite gegen Tschechien den großen Nachbarn ärgern?

Bei der EM gibt es am heutigen Freitag drei Spiele live im TV und LIVE-STREAM zu sehen. Goal verrät Euch, wo die Partien jeweils übertragen werden.

EM 2021 heute: Die Spiele am Freitag im Überblick

Schweden vs. Slowakei Anstoß: 15 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe E | 2. Spieltag

St.-Petersburg-Stadion | St. Petersburg Kroatien vs. Tschechien Anstoß: 18 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe D | 2. Spieltag

Hampden Park | Glasgow England vs. Schottland Anstoß: 21 Uhr (im LIVE-TICKER)

Gruppe D | 2. Spieltag

Wembley Stadium | London

EM 2021 heute: Wo laufen die Spiele am Freitag im TV und LIVE-STREAM?

41 der 51 EM-Spiele laufen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die ARD übertragt 21 Spiele, das ZDF 20. Als einziger Anbieter zeigt die Telekom über das Angebot MagentaTV alle 51 EM-Spiele live.

Am heutigen Freitag sind zwei Anbieter für die Übertragung der Spiele verantwortlich: MagentaTV und das ZDF. In den folgenden Abschnitten gehen wir detailliert darauf ein, wo die drei Freitagsspiele live im TV und im LIVE-STREAM zu sehen sind.

EM 2021 heute - Schweden vs. Slowakei live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung bei MagentaTV

Schweden gegen die Slowakei ist eines von zehn EM-Spielen, die exklusiv bei MagentaTV live zu sehen sind. Eine Live-Übertragung im Free-TV wird es deshalb nicht geben.

Um MagentaTV empfangen zu können, müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Kunden der Telekom machen dies, indem sie über ihren Handy-, Festnetz- oder Internetvertrag das TV-Angebot dazubuchen. Wenn Ihr nicht Kunde der Telekom seid, habt Ihr die Wahl zwischen mehreren Paketen.

"MagentaTV Smart" kostet bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten ab dem vierten Monat zehn Euro monatlich, die ersten drei Monate sind kostenlos. "MagentaTV Flex" kostet zehn Euro pro Monat und ist zudem monatlich kündbar.

Empfangen könnt Ihr MagentaTV am heimischen TV-Gerät und im LIVE-STREAM auf dem Endgerät Eurer Wahl. Dies ist nach dem Download der MagentaTV App im Play Store oder im App Store möglich.

Schweden vs. Slowakei

EM | Gruppe E | 2. Spieltag

Anstoß: Freitag | 18. Juni 2021 | 15 Uhr

Ort: St.-Petersburg-Stadion | St. Petersburg

TV/STREAM: MagentaTV

EM 2021 heute - Kroatien vs. Tschechien live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im ZDF und bei MagentaTV

Mit Kroatien gegen Tschechien steigt das ZDF in seine heutige Live-Berichterstattung im Free-TV ein. Die Vorberichterstattung mit Moderator Jochen Breyer und Experte Christoph Kramer beginnt um 17.05 Uhr. Gast im ZDF-Studio in Mainz ist anlässlich dieses Spiels der ehemalige Nationalspieler Mladen Petric. Das Spiel kommentieren dann ab kurz vor 18 Uhr Martin Schneider und Hanno Balitsch (Co-Kommentator).

Parallel zur Übertragung im TV bietet das ZDF auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Über die kostenlose App "ZDFmediathek" könnt Ihr die Partie auch auf Eurem Handy, Tablet oder Smart-TV verfolgen.

Selbstverständlich zeigt auch MagentaTV die Partie live - aber nur, wie bereits beschrieben, kostenpflichtig nach Abschluss eines Abos.

Kroatien vs. Tschechien

EM | Gruppe D | 2. Spieltag

Anstoß: Freitag | 18. Juni | 18 Uhr

Ort: Hampden Park | Glasgow (Schottland)

TV/STREAM: ZDF | ZDF Mediathek / MagentaTV

EM 2021 heute - England vs. Schottland live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im ZDF und bei MagentaTV

Das ZDF zeigt auch das letzte Spiel des Tages, England gegen Schottland, live im Free-TV. Unmittelbar nach Beendigung der Partie Kroatien gegen Tschechien beginnt die Vorberichterstattung. Zu dieser gesellt sich neben Breyer und Kramer noch Experte Per Mertesacker. Gast im Studio ist dann Danny Mills, der zwischen 2001 und 2004 14 Länderspiele für England machte. Kommentieren wird das Spiel Oliver Schmidt.

Weitere Optionen sind der ZDF-Livestream und MagentaTV. Was dabei jeweils zu beachten ist, findet Ihr in den vorangegangenen Abschnitten.

England vs. Schottland

EM | Gruppe D | 2. Spieltag

Anstoß: Freitag | 18. Juni | 21 Uhr

Ort: Wembley Stadium | London (England)

TV/STREAM: ZDF / ZDF Mediathek / MagentaTV

Our final session before Scotland! 💪 pic.twitter.com/mJiypD61M8 — England (@England) June 17, 2021

EM 2021 heute: Die Übertragung der Spiele im TV und LIVE-STREAM in der Übersicht

TV LIVE-STREAM Schweden vs. Slowakei MagentaTV MagentaTV Kroatien vs. Tchechien ZDF, MagentaTV ZDF Mediathek, MagentaTV England vs. Schottland ZDF, MagentaTV ZDF Mediathek, MagentaTV

EM 2021 heute: Die Highlights der Spiele bei DAZN sehen

Bei den Live-Übertragungsrechten der Europameisterschaft ist DAZN leer ausgegangen, dafür hat sich der Streamingdienst die Highlightrechte gesichert.

Das heißt konkret, dass Ihr 60 Minuten nach Abpfiff einer Partie die Höhepunkte auf der Plattform in Form eines Videos findet.

DAZN ist wie MagentaTV auch nur mit einem Abo zu empfangen. Momentan kostet ein Monatsabo 11,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo 119,99 Euro. Neukunden schenkt DAZN die ersten 30 Tage .

Ab 6. Juli werden die Preise für Neukunden , ab 6. August für Bestandskunden angehoben . Hier gibt es alle Informationen dazu .