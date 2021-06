Italien vs. Wales live: Die EM 2021 heute im LIVE-TICKER - 1:0

Italien und Wales kämpfen in der Gruppe A der EM 2021 um Platz eins. Goal begleitet die Begegnung in Rom am Sonntagabend im LIVE-TICKER.

Italien und Wales spielen am Sonntagabend im Stadio Olimpico zu Rom ab 18 Uhr um den ersten Platz in der EM-Gruppe A . Während die Squadra Azzurra in den ersten beiden Begegnungen für Aufsehen sorgte, mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 6:0 von der Tabellenspitze grüßt, wussten die Drachen von der Insel bislang ebenfalls zu überzeugen.

Vier Zähler stehen bei Gareth Bale und Co. zu Buche, mit einem Sieg über Italien würde man sich sogar den Gruppensieg sichern.

Alle Infos zur Übertragung von Italien gegen Wales im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal . In diesem Artikel bleibt Ihr derweil über das abschließende Gruppenspiel der EM im LIVE-TICKER auf dem Laufenden!

Italien - Wales Spielstand: 1:0 Tore 1:0 Pessina (39.) Aufstellung Italien Donnarumma - Toloi, Bastoni, Bonucci (46. Acerbi), Emerson - Verratti, Jorginho (75. Cristante), Pessina - Bernardeschi (75. Raspadori), Chiesa, Belotti Aufstellung Wales Ward - Roberts, Roden, Ampadu, Williams - Allen, Morrell (60. Moore) - Gunter, Ramsey, James (74. Wilson) - Bale Gelbe Karten Allen (Wales, 51.) Rote Karten Ampadu (Wales, 55.)

75. Minute | Italien vs. Wales heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Italien: Raspadori kommt für Bernardeschi

75. Minute | Italien vs. Wales heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Italien: Cristante kommt für Jorginho

74. Minute | Italien vs. Wales heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Wales: Wilson kommt für James

74. Minute | Ecke für die Azzurri von der linken Seite. Verratti serviert an den ersten Pfosten, Acerbi verlängert per Kopf, dahinter kommt aber kein Mitspieler ran.

72. Minute | Die Schlussphase ist angebrochen. Italien hat Oberwasser und die klareren Möglichkeiten, doch Wales hat noch immer die Chance auf den Lucky Punch.

70. Minute | Die Schweiz hat parallel wieder auf 3:1 gegen die Türkei erhöht.

69. Minute | Mit einem Sieg würde Italien zum vierten Mal in seiner Geschichte alle drei Spiele der Gruppenphase eines großen Turniers gewinnen. Zuletzt gelang dies bei den Weltmeiterschaften 1978 und 1990 sowie bei der EM 2000.

67. Minute | In Unterzahl muss Wales nun eine Angriffswelle nach der anderen überstehen. Jorginho dribbelt halbrechts in die Box und legt an den Elfmeterpunkt auf Emerson, der prompt den Abschluss sucht - zur Ecke abgefälscht.

65. Minute | Im Parallelspiel hat die Türkei den Anschlusstreffer erzielt - 2:1.

64. Minute | Nach einem Konter über rechts wird Chiesa in den Strafraum geschickt, der Juve-Spieler legt ans erste Fünfereck auf Belotti, dessen Schuss von einem Waliser gerade noch so zur Ecke abgefälscht wird.

64. Minute | Im Moment kontrolliert Italien das Geschehen und lässt den Ball pendeln. Wales wartet ab.

61. Minute | James bringt den Ball an den Elfmeterpunkt, findet dort aber keinen Abnehmer.

61. Minute | Gute Freistoßposition für Wales, nachdem James rechts neben dem Strafraum zu Fall gebracht wird. Der Gefoulte legt sich das Leder zurecht.

60. Minute | Page wechselt offensiv: Mittelfeldmann Morrell weicht für Stürmer Moore.

60. Minute | Italien vs. Wales heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Wales: Moore kommt für Morrell

59. Minute | Das Team von Robert Page formiert sich nun im 4-4-1 gegen den Ball.

58. Minute | Das dürfte die walisischen Comeback-Pläne nun gehörig über den Haufen werfen.

55. Minute | Die erste glatt Rote Karte dieser EM! Ampadu kommt gegen Bernardeschi zu spät und trifft den Italiener mit offener Sohle am Knöchel. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung.

55. Minute | Rote Karte für Ampadu (Wales)

55. Minute | Auf der Gegenseite hat Ramsey die Chance zum Ausgleich! Acerbi verschätzt sich bei einem hohen Zuspiel in den Strafraum, so taucht Ramsey am rechten Fünfereck auf, zögert aber zu lange und kommt so nicht zum Abschluss. Da war mehr drin.

54. Minute | Aluminium! Beim folgenden Freistoß aus zentraler Position und 25 Metern stellen sich etliche Italiener ins Sichtfeld des Keepers, so zieht Bernardeschi das Leder per Linksschlenzer auf die Torwartecke und trifft den linken Pfosten! Ward sieht die Kugel spät und hätte da wohl nichts mehr machen können.

51. Minute | Italien vs. Wales im LIVE-TICKER | Gelbe Karte für Allen

51. Minute | Nach einem walisischen Ballverlust marschiert Belotti durchs Zentrum und wird von Allen zu Fall gebracht. Für das taktische Foul sieht der Waliser die Gelbe Karte.

51. Minute | Immerhin versuchen sich die Gäste nun an eigenem Spielaufbau. Doch Italien läuft aggresiv an und macht der Page-Elf das Leben schwer.

49. Minute | Aber klar, die italienische Defensive, wenn auch neu formiert, ist mit der schweizerischen oder türkischen nicht vergleichbar.

47. Minute | Können sich die Waliser steigern? Und wo steckt eigentlich Gareth Bale? Gegen die Türken kreierte der Superstar immerhin noch fünf Großchancen, mehr gelangen seit Datenaufzeichnung 1980 keinem Spieler in einem EM-Spiel.

46. Minute | Italien vs. Wales heute im LIVE-TICKER | Wechsel bei Italien: Acerbi kommt für Bonucci

46. Minute | Weiter geht's, die zweite Halbzeit im Spiel zwischen Italien und Wales läuft.

Halbzeit | Die "zweite Garde" der Italiener war nach etwas Anlaufzeit das spielbestimmende Team, wenngleich noch nicht jedes Rädchen ins andere greift. Dennoch standen die Azzurri defensiv äußert stabil und verbuchten ein klares Chancenplus. Eine feine Freistoßflanke von Verratti verlängerte Pessina zur verdienten Pausenführung in die Maschen. Wales fand offensiv noch fast gar nicht statt, nur zwei Torschüsse stehen zu Buche.

HALBZEIT | Italien vs. Wales 1:0 | Tor: Pessina (39.)

45. Minute | Pünktlich ist Pause.

42. Minute | Gute Chance aufs 2:0! Von der linken Außenbahn bringt Verratti einen halbhohen Ball vors Tor, Pessina kommt mit der Fußspitze ran und setzt die Kugel aufs lange Eck, Ward klärt zur Ecke.

39. Minute | Die Azzurri nutzen einen Standard zur Führung! Verratti bringt eine Freistoßflanke aus dem rechten Halbraum halbhoch ans erste Fünfereck, Pessina hält den Fuß rein und verlängert das Leder unhaltbar für Ward in die lange Ecke.

39. Minute | TOOOOOOOOOOOOR für Italien | 1:0 durch Pessina

38. Minute | Vielleicht geht mal was nach einem ruhenden Ball. Freistoß für Italien, halblinke Position, 22 Meter vor dem Tor. Verratti und Bernardeschi stehen bereit.

37. Minute | Jorginho sucht Belotti mit einem Chippball hinter die Kette, die Kugel kommt am Elfmeterpunkt runter, Belotti kommt aber knapp nicht ran.

35. Minute | Sollte der italienische Keeper auch heute eine Weiße Weste behalten, wäre er der jüngste Torhüter, der bei einer EM drei Spiele in Folge ohne Gegentreffer bleibt (22 Jahre und 115 Tage).

34. Minute | Nun verbuchen die Waliser immerhin mal einen ersten Abschluss aufs Tor. Nach einem Mittelfeldfreistoß kommt Rodon aus zehn Metern zum Kopfball - leichte Beute für Donnarumma.

33. Minute | Gerade kommt Wales kaum noch zu Entlastungsmomenten.

30. Minute | Italien schnürt Wales am eigenen Sechzehner ein. Bastonis Flanke aus dem linken Halbraum landet am zweiten Fünfereck bei Chiesa, der bei seinem Rechtsschuss allerdings deutlich verzieht und den Ball ins Seitenaus befördert. Da war mehr drin.

28. Minute | Gegenseite, Italien spielt sich an den Strafraum, doch dann macht Wales dicht. So versucht es Verratti aus 16 Metern mit einem Schlenzer aufs rechte Kreuzeck - zwei Meter drüber.

27. Minute | Ecke für Wales, James bringt die Kugel ans erste Fünfereck, Gunter läuft ein und köpft knapp übers linke Kreuzeck.

26. Minute | Die Schweiz hat im Parallelspiel auf 2:0 erhöht. Werden die Eidgenossen den Walisern tatsächlich noch gefährlich?

24. Minute | Die bislang beste Szene des Spiels! Bernardeschi erobert 20 Meter vor dem Tor den Ball und schickt Belotti ans rechte Fünfereck, der Immobile-Ersatz schießt aus spitzem Winkel knapp am langen Pfosten vorbei!

22. Minute | Der erste konstruktive Vorstoß der Waliser, vorgetragen über die linke Seite. Am Ende bleibt Allen in der linken Strafraumhälfte aber an zwei Italienern hängen, mehr als eine Annäherung war das nicht.

21. Minute | Viele kleine Stockfehler und Ungenauigkeiten bei den Walisern, die noch auf ihren ersten Abschluss warten.

19. Minute | Offensiv finden die Waliser noch überhaupt nicht statt. Stattdessen landet Rodons Seitenverlagerung im Toraus. Gelegenheit für Mancini, seine technischen Künste unter Beweis zu stellen. Der italienische Coach stoppt den hohen Ball mit der Hacke. Schick.

16. Minute | Italien erhöht den Druck. Nach einem abgewehrten Angriff landet der Ball im Rückraum bei Toloi, der aus 20 Metern Volley aufs linke Eck schießt. Am Fünfer kommt Belotti mit dem Fuß ran und lenkt die Kugel auf Ward.

13. Minute | Chiesa tankt sich rechtsaußen durch und sucht mit einer Flanke an den Elfmeterpunkt Belotti. Der Immobile-Ersatz verliert aber das Luftduell gegen Rodon.

12. Minute | Guter Ball von Bastoni, der aus dem linken Halbraum eine scharfe Flanke an den zweiten Pfosten bringt. Der eingelaufene Belotti kommt mit dem hohen Bein nicht ganz ran. Abstoß.

11. Minute | Apropos neu formiert: Als Italien zuletzt vorzeitig als Gruppensieger bei einer EM feststand, 2016 war das, rotierte der damalige Trainer Antonio Conte kräftig durch - wie heute Mancini - und prompt setzte es ein 0:1 gegen Irland.

10. Minute | Noch ist das Spiel der Azzurri etwas statisch, die größtenteils neu formierte Mannschaft ist noch in der Findungsphase.

8. Minute | Im Parallelspiel ist die Schweiz 1:0 in Führung gegangen. Noch hat das keine Auswirkungen auf die Tabelle, die Schweizer bräuchten noch vier weitere Tore, um Wales vom zweiten Platz zu verdrängen.

5. Minute | Wales geht die heutige Aufgabe wie auf dem Spielberichtsbogen angekündigt in der Tat mit einer Fünferkette an. Davor versucht die Page-Elf, das Zentrum zu verdichten und den kreativen Köpfen Verratti und Jorginho keinen Raum zu lassen.

3. Minute | Jetzt melden sich auch die Waliser offensiv an. Aus dem rechten Halbfeld segelt eine Flanke an den langen Pfosten, Williams Ablage in die Mitte landet in den Armen von Donnarumma.

1. Minute | Erster Vorstoß der Italiener, Bernardeschi steht nach Bonuccis Steilpass an die rechte Strafraumkante aber klar im Abseits.

1. Minute | Der Ball rollt!

vor Beginn | Die Hymnen laufen, gleich geht es los!

vor Beginn | Geleitet wird die Partie von Ovidiu Alin Hategan aus Rumänien. Als VAR ist Pawel Gil aus Polen im Einsatz.

vor Beginn | Dennoch: Der walisische Interimstrainer sprach das Duo Ramsey-Bale vor der heutigen Partie nochmals stark: "Wenn man die Qualität der beiden hat, dann wirst du anderen Teams immer Probleme bereiten."

vor Beginn | Heute geht es aber erstmal gegen das walisische Team, das sich nach einer mauen Vorstellung im Auftaktspiel gegen die Schweiz steigerte und die Türkei verdient mit 2:0 besiegte. Dabei standen vor allem die kombinationsfreudigen Starspieler Aaron Ramsey und Gareth Bale im Fokus. Ramsey erzielte die Führung, Bale brillierte als zweifacher Vorbereiter. Allerdings: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Beim Stand von 1:0 ließ Bale die Vorentscheidung liegen und jagte einen Elfmeter kläglich in den Nachthimmel von Baku.

vor Beginn | Das spiegelt sich auch in den Zahlen wider: Die Azzurri sind seit 29 Spielen ungeschlagen, zuletzt gelangen zehn Siege in Serie mit 31:0 Toren. Kein Wunder, dass die italienische Presse da gehörig ins Schwärmen kommt. "Tuttosport" etwa schreibt, "diese Nationalelf hat das Recht, groß zu träumen", in der "Gazzetta dello Sport" ist von "magischen Nächten" die Rede. Und für "La Repubblica" ist klar: "Das Ziel ist Wembley."

vor Beginn | Eine Erkenntnis der Gruppenphase: Mit den Italienern ist im weiteren Turnierverlauf zu rechnen. Roberto Mancini hat nach der verpassten WM 2018 ein Team aus Routiniers und jungen Talenten geformt, das nicht nur die altbekannte italienische Defensivstärke wiedergefunden hat, sondern auch mit frischem Offensivspiel besticht. Kurzum: Die Balance passt.

vor Beginn | Zur Ausgangslage: Italien (sechs Punkte) ist bereits fürs Achtelfinale qualifiziert, heute soll der Gruppensieg fix gemacht werden. Auch Wales steht schon mit einem Bein in der Runde der letzten 16, ein Punkt reicht fürs Weiterkommen. Selbst bei einer Niederlage dürfte man Zweiter bleiben, es sei denn, die Schweiz (ein Punkt) holt gegen die Türkei das um fünf Treffer schlechtere Torverhältnis auf. Es wäre ein eidgenössisches Fußball-Wunder.

vor Beginn | Der walisische Interimstrainer Robert Page nimmt nach dem 2:0 gegen die Türkei drei Wechsel in der Defensive vor: Gunter, Ampadu und Williams beginnen anstelle von Mepham, Davies (beide Bank) und Rodon (nicht im Kader).

vor Beginn | So startet Wales (5-3-2): Ward - Roberts, Gunter, Rodon, Ampadu, Williams - Morrell, Allen, Ramsey - Bale, James.

vor Beginn | Mit dem Achtelfinalticket in der Tasche rotiert Roberto Mancini im Sinne der Belastungssteuerung kräftig und wechselt auf neun Positionen. Nur Donnarumma, Bonucci und Jorginho starten erneut.

vor Beginn | Zu den Aufstellungen. So beginnt Italien (4-3-3): Donnarumma - Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson - Pessina, Jorginho, Verratti - Bernardeschi, Belotti, Chiesa.

vor Beginn | Schlussakt in der Gruppe A: Italien trifft in Rom auf Wales, im Parallelspiel stehen sich die Schweiz und die Türkei in Baku gegenüber.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum 3. Spieltag der Europameisterschaft 2021 in der Gruppe A zur Partie zwischen Italien und Wales.

Italien vs. Wales heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen bei der EM 2021

Das ist die Aufstellung von Italien:

Donnarumma - Toloi, Bastoni, Bonucci, Emerson - Verratti, Jorginho, Pessina - Bernardeschi, Chiesa, Belotti

Wales setzt auf folgende Aufstellung:

Ward - Roberts, Roden, Ampadu, Williams - Allen, Morrell - Gunter, Ramsey, James - Bale

Italien vs. Wales heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten bei der EM 2021

Keines der bisherigen 9 Aufeinandertreffen zwischen Italien und Wales endete mit einem Unentschieden, wobei Italien 7-mal und Wales 2-mal siegreich war. Dies wird die erste Begegnung bei einem großen Turnier.

Italien gewann die letzten 3 Spiele gegen Wales auf italienischem Boden allesamt und kassierte dabei keinen einzigen Gegentreffer (11-0 Torbilanz).

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Italien und Wales fand vor 18 Jahren statt: Italien siegte im September 2003 in einem EM-Qualifikationsspiel mit 4-0. An diesem Tag erzielte Filippo Inzaghi seinen einzigen Hattrick für die italienische Nationalmannschaft.

Italien ist seit 29 Spielen in allen Wettbewerben ungeschlagen (24 Siege, 5 Remis), die letzte Niederlage gab es im September 2019 gegen Portugal (0-1). Italien könnte gegen Wales den italienischen Rekord von 30 ungeschlagenen Spielen zwischen November 1935 und Juli 1939 einstellen.

Wales hat bei den letzten beiden Teilnahmen an einem großen Turnier (WM 1958, EURO 2016) jeweils die Gruppenphase überstanden. Holt Wales gegen Italien zumindest einen Punkt, so ist den Walisern ein Platz in der K.o.-Phase dieses Turniers sicher.

Italien könnte zum 4. Mal bei einem großen Turnier (WM und EM) alle 3 Spiele der Gruppenphase gewinnen, zuvor gelang dies bei den Weltmeisterschaften 1978 und 1990 sowie bei der EURO 2000.

Italien gewann die letzten 10 Spiele in allen Wettbewerben und hielt dabei immer eine Weiße Weste (Torbilanz von 31-0), insgesamt sind die Italiener seit 965 Minuten ohne Gegentor.

Bleibt Gianluigi Donnarumma gegen Wales ohne Gegentreffer, so wird er zum jüngsten Torhüter, der bei einer Europameisterschaft 3 Spiele in Folge ohne Gegentor geblieben ist (22 Jahre und 115 Tage am letzten Gruppenspieltag). Außerdem wäre er nach dem deutschen Andreas Köpke erst der zweite Torhüter, der bei seinen ersten 3 Einsätzen im Turnier stets eine Weiße Weste halten konnte.

Domenico Berardi war in seinen letzten 6 Einsätzen für Italien in allen Wettbewerben an 5 Toren direkt beteiligt (4 Tore, 1 Assist).

Gareth Bale kreierte gegen die Türkei 5 Großchancen, dies gelang seit detaillierter Datenerfassung (1980) noch keinem Spieler in einem EM-Spiel.

Italien vs. Wales heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht zur EM

Die neue Nazionale: "Diese Mannschaft wächst von Spiel zu Spiel"

Keine großen Stars, aber eine echte Einheit und große Ziele: Der Gruppensieg soll für Italien nur eine erste Zwischenstation auf dem Weg nach Wembley sein.

Giorgio Chiellini hat in seiner bewegten Karriere schon viel erlebt. Aber so eine Nazionale? Die sich als verschworene Einheit präsentiert und begeisternden Offensivfußball zeigt - das ist auch für den 36 Jahre alten Kapitän der Italiener ein neues Gefühl.

"Diese Mannschaft wächst von Spiel zu Spiel. Wir haben einen Enthusiasmus, der uns die Dinge ohne Mühe meistern lässt", schwärmte der Abwehrspieler von Juventus Turin vor dem Gruppenfinale am Sonntag in Rom gegen den bislang überraschend starken Underdog Wales.

Die Azzurri streben nach den beiden überzeugenden 3:0-Siegen gegen die Türkei und die Schweiz nach dem Gruppensieg. "Es ist wichtig, zu gewinnen und ein gutes Spiel zu machen. Für uns gibt es kein anderes Ziel", betonte Trainer Roberto Mancini.

Das Achtelfinale soll aber nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum ersten EM-Titel seit 1968 sein. Längst ist dies keine Träumerei der fußballverrückten Tifosi mehr - Italien zählt drei Jahre nach der verpassten WM bei vielen Experten zum engsten Favoritenkreis.

Klangvolle Namen wie Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, Francesco Totti oder Alessandro Del Piero, die der Squadra Azzurra bei ihrem WM-Triumph 2006 goldenen Glanz verliehen, hat die aktuelle Nazionale zwar nicht zu bieten. Aber Spieler wie Manuel Locatelli, Domenico Berardi oder Nicola Barella tragen das neue Italien.

Da ist es auch beinahe egal, wenn ein Chiellini gegen Wales wegen muskulärer Probleme passen muss. Dann schließt eben Francesco Acerbi die Lücke in der Viererkette.

Mancini hat eine echte Einheit geformt, in der sich selbst gestandene Profis wie Chiellini, Leonardo Bonucci (34), Marco Verratti (28) oder Ciro Immobile (31) bedingungslos in den Dienst der Mannschaft stellen. "Keiner fühlt sich als Superstar, der besser ist als die anderen", lobte Marcello Lippi, Weltmeister-Trainer von 2006.

"Der Champion", betonte Juve-Verteidiger Bonucci "ist die Gruppe". Es sei "ein Mix aus Jungen und Alten, der gut zusammenpasst. Eine solche Freude hat man in der Mannschaft lange nicht gespürt." Und Bonucci muss es wie Chiellini nach 104 Länderspielen wissen.

Mancini habe, betonte Acerbi, "die Mentalität der Mannschaft geändert". So einfach ist das. "Er sorgt dafür", ergänzte der Lazio-Profi, "dass wir uns auf dem Platz gut fühlen, dass wir keinen Druck spüren. Er hat eine Familie aus uns gemacht." Eine Familie, in der es "keine Eifersucht und keinen Neid" gebe, unterstrich Barella.

Gegen Wales plant Mancini möglicherweise mit Veränderungen in der Offensive. So könnten Immobile und Lorenzo Insigne eine Pause erhalten. Andrea Belotti und Federico Chiesa würden ins Team rücken.

Auch Schlüsselspieler Marco Verratti steht nach seiner langen Verletzungspause vor einem Einsatz. "Er ist fit und brennt", sagte Mancini am Samstag. Mit Blick auf die K.o.-Spiele benötige der 28-Jährige nach seinem wochenlangen Ausfall wegen einer Knieverletzung Spielzeit: "Wir werden sehen, wann er zum Einsatz kommt."

Während Italien bereits die K.o.-Runde erreicht hat, muss Wales um Superstar Gareth Bale noch zittern. Doch mit vier Punkten besitzen die Dragons eine "brillante Ausgangslage", meinte Aaron Ramsey mit Blick auf die Kontrahenten Schweiz (ein Punkt) und Türkei (0). Möglicherweise reicht sogar eine Niederlage für das Achtelfinale.

