El Clasico im LIVE-TICKER: Real Madrid vs. FC Barcelona

Real Madrid und der FC Barcelona stehen sich im Duell um die Tabellenspitze von LaLiga gegenüber. Hier gibt's El Clasico kostenlos im LIVE-TICKER.

Es ist wieder Zeit für El Clasico, empfängt den . In diesem Duell wird die Entscheidung fallen, wer nach dem 26. Spieltag in an der Spitze steht.

Real Madrid - FC Barcelona | Anpfiff: 21 Uhr Tore: - Aufstellung Real - Aufstellung Barca - Gelbe Karten: -

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum zweiten Clasico in der laufenden LaLiga-Saison. Real Madrid empfängt den FC Barcelona im Estadio Bernabeu. Das erste Duell am 18. Dezember ging übrigens mit einem torlosen Remis zu Ende.

El Clasico: Real Madrid vs. FC Barcelona: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Barcelona gewann mehr LaLiga-Spiele gegen Real Madrid als jedes andere Team (72), Real wiederum feierte die meisten Siege gegen Barcelona (ebenfalls 72).

Real Madrid ist seit 7 LaLiga-Spielen gegen Barcelona sieglos (3 Remis, 4 Niederlagen) – noch nie waren es 8 sieglose LaLiga-Clasicos in Serie für die Königlichen.

Barcelona gewann die vergangenen 4 LaLiga-Spiele bei Real Madrid und konnten als erstes Team der Liga-Historie 4-mal in Folge zu Gast bei den Königlichen gewinnen.

Nach der 0-1-Niederlage bei Valencia (0-1) könnte Real Madrid erst zum 2. Mal unter Zinédine Zidane und erstmals seit dem Saisonende 2018/19 2 Liga-Spiele in Folge verlieren.

Barcelona gewann nur das jüngste der vergangenen 4 LaLiga-Auswärtsspiele mit 3-2 bei (dazu 2 Remis, 1 Niederlage) und kassierte in jeder dieser 4 Partien 2 Gegentore.

Barcelona und Real Madrid absolvierten dieselbe Anzahl an LaLiga-Spielen, allerdings hat Barcelona vor dem Duell erstmals seit Dezember 1962 (damals 1932 – 1930) mehr LaLiga-Tore auf dem Konto (6151) als die Königlichen (6150).

Lionel Messi wäre bei einem Einsatz Barcelonas alleiniger Rekordspieler im El Clásico (aktuell 42 Pflichtspiel-Einsätze, wie Xavi Hernández).

Real Madrids Karim Benzema erzielte in seinen 39 Pflichtspiel-Clasicos 9 Tore, zuletzt traf er im August 2017 im Rückspiel des Spanischen Supercups. Seither wartet der Franzose seit 7 Clasicos auf ein Tor – seine längste persönliche Durststrecke in diesem Duell.

Barcelonas Quique Setién gewann als Trainer nur 2 seiner 8 LaLiga-Spiele gegen Real Madrid (2 Remis, 4 Niederlagen) – beide Siege gelangen allerdings gegen Zinédine Zidane, womit Setién der einzige Trainer ist, der 2 LaLiga-Siege gegen den Real-Trainer feierte.

Real Madrids Trainer Zinédine Zidane verlor als Trainer nur 2 seiner 8 Pflichtspiele gegen Barcelona (3 Siege, 3 Remis), beide Niederlagen gab es im Santiago Bernabéu in der Liga (2-3 im April 2017 und 0-3 im Dezember 2017).

Wer zeigt / überträgt El Clasico (Real Madrid vs. FC Barcelona) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Real Madrid vs. FC Barcelona heute ... im TV - im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der spanischen Beletage steigt heute das Gipfeltreffen zwischen den beiden erfolgreichsten Klubs des Landes. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo El Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

El Clasico: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER - Real-Trainer Zidane spricht über Kroos' Bankplatz

Gegen ManCity fand sich Toni Kroos überraschend auf der Bank von Real Madrid wieder. Trainer Zidane wurde vor dem Clasico erneut danach gefragt. Was er geantwortet hat, erfahrt Ihr hier.

El Clasico: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER - Barcelona kontert Thibaut Courtois' Aussagen über Lionel Messi

Der FC Barcelona hat die Aussagen von Real Madrids Thibaut Courtois vor dem Clasico am Sonntag ( 21 Uhr, LIVE auf DAZN ) mit einem Tweet der besten Szenen von Lionel Messi gegen den Torhüter der Königlichen gekontert.

Das Video, das der Verein am Samstag auf Twitter teilte, zeigt eine Handvoll Tore, die Messi gegen Courtois in dessen Zeit bei und Chelsea geschossen hat. Darüber schrieb der Verein: "Der [GOAT] gegen den aktuellen Real-Madrid-Torhüter Thibaut Courtois …"

The 🐐 🆚 current Real Madrid goalkeeper Thibaut Courtois ... pic.twitter.com/OVNjCqblMY — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2020

Mehr zu den Aussagen von Thibaut Courtois gibt es hier.

El Clasico: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER - Zinedine Zidane streicht Luka Jovic aus dem Kader

Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat Stürmer Luka Jovic aus dem Kader für den mit Spannung erwarteten Clasico gegen den FC Barcelona am Sonntagabend (21 Uhr, LIVE auf DAZN) gestrichen. Die Entscheidung kommt durchaus überraschend, für den ehemaligen Frankfurter steht Mariano Diaz im Aufgebot der Blancos. Für Diaz ist es erste die zweite Nominierung in dieser Spielzeit.

Die Nichtberücksichtigung für das Duell der Erzrivalen bedeutet für Jovic einen neuerlichen Rückschlag in seiner missratenen Debütsaison bei Real. Der 60-Millionen-Einkauf des vergangenen Sommers ist in der spanischen Hauptstadt weit von einem Stammplatz entfernt und hat die hohen Erwartungen bislang enttäuscht.

Hier gehts zur kompletten News.

El Clasico: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER - Zidane vor Clasico in der Kritik: Causa Kroos treibt Real um

Der Clasico wird zum Knackpunkt: Während Trainer Zinedine Zidane für die Degradierung von Toni Kroos reichlich Kritik einstecken muss, steht Real Madrid vor dem richtungsweisenden Duell mit dem Erzrivalen FC Barcelona.

Vor dem großen Clasico war Toni Kroos überall. Auf der Webseite von Real Madrid maß sich der zuletzt degradierte Regisseur im Zweikampf mit Marcelo, auf Twitter traf er per Direktabnahme lässig ins Netz. Es war fast, als hätte Trainer Zinedine Zidane persönlich befohlen, die Zweifel an seiner Zuneigung zum Deutschen ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Denn das Letzte, was die Königlichen vor dem Showdown mit ihrem Erzrivalen FC Barcelona am Sonntag (21.00 Uhr live auf DAZN) brauchen, sind Nebenkriegsschauplätze.

Dabei sorgte Zidane selbst für genau einen solchen, als er Kroos am Mittwoch in der gegen (1:2) 90 Minuten auf der Bank schmoren ließ. Die spanischen Medien kriegten sich gar nicht mehr ein. So kritisierte die Sportzeitung Marca die mangelnde Flexibilität des Franzosen, "was ist los mit Kroos?", fragte AS. Die wenigsten kauften Zidane seine anschließende Rechtfertigung ab, wonach er nichts gegen Kroos habe und die Entscheidung rein technischer Natur gewesen sei.

Mit am deutlichsten formulierte es Ex-Real-Profi Alvaro Benito. "Ich habe Zidanes Erklärung danach gesehen, und das hat mir das Gefühl gegeben, dass irgendetwas nicht stimmt", sagte er bei Cadena Ser. Klar ist, dass Kroos nicht begeistert war und das Estadio Santiago Bernabeu wortlos verließ. Ob er am Sonntag am selben Ort wieder als Bankangestellter Schicht schieben oder auf dem Rasen die Fäden ziehen wird, ist noch nicht abschließend zu beantworten.

Im Normalfall kann Zidane gegen Barca auf die Stabilität, die Kroos dem Team gibt, nicht verzichten. Verliert der Weltmeister von 1998 nämlich gegen Madrids Nemesis, ist die Krise real. So schnell geht das dort. 2:2 gegen , 0:1 bei - das sind die jüngsten Liga-Resultate. Gespielt hat Real in beiden Duellen nicht mal schlecht. Das wäre aber egal, wenn die einst Galaktischen am Wochenende zum vierten Mal in Folge sieglos bleiben sollten. Zu Recht schrieb Mundo Deportivo: "Angst vor Barca in Madrid."

Zidane versuchte schon am Abend nach der City-Niederlage, die aufkommenden Anflüge von Panik im Keim zu ersticken. "Wir haben einen schlechten Lauf, aber wir ziehen uns selbst da raus. Sonntag haben wir die Chance dazu." Für den Real-Coach ist es mehr eine Ergebniskrise. Das mag zwar noch stimmen, aber mit der Kroos-Problematik als Zunder kann es ganz schnell gehen mit dem Flächenbrand. Gerade, weil sich der Klub vor fast genau einem Jahr in ähnlicher Lage befand.

Damals warf Barca die Madrilenen innerhalb einer Woche aus dem Pokal und zerstörte im direkten Aufeinandertreffen in der Liga alle Hoffnungen auf die Meisterschaft. Zu allem Überfluss scheiterte Real in der Champions League dann auch noch an Amsterdam. Nun hat Madrid in der Liga zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona. Fünf dürfen es nach Sonntag auf keinen Fall sein. Real-Kapitän Sergio Ramos fasste treffend zusammen: "Es ist kein normales Spiel. Für uns wäre es sehr wichtig, diesen Sieg zu Hause mit unseren Fans zu erringen."

Quelle: SID

El Clasico: Real Madrid vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER - das Duell im Überblick