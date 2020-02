Vor dem Clasico in LaLiga: Barcelona kontert Thibaut Courtois' Aussagen über Lionel Messi

Barcelona hat auf die Aussagen von Courtois, Messi sei wie jeder andere Spieler, mit einem Zusammenschnitt aus den direkten Duellen reagiert.

Der hat die Aussagen von Real Madrids Thibaut Courtois vor dem Clasico am Sonntag ( 21 Uhr, LIVE auf DAZN ) mit einem Tweet der besten Szenen von Lionel Messi gegen den Torhüter der Königlichen gekontert.

The 🐐 🆚 current goalkeeper Thibaut Courtois ... pic.twitter.com/OVNjCqblMY — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 28, 2020

Das Video, das der Verein am Samstag auf Twitter teilte, zeigt eine Handvoll Tore, die Messi gegen Courtois in dessen Zeit bei und Chelsea geschossen hat. Darüber schrieb der Verein: "Der [GOAT] gegen den aktuellen Real-Madrid-Torhüter Thibaut Courtois …"

Courtois: Messi? "Wie jeder andere Spieler"

Vor dem Aufeinandertreffen in war Courtois bemüht gewesen, die Gefahr des 32-Jährigen herunterzuspielen: "Messi? Für mich ist er wie jeder andere Spieler", sagte der 27-Jährige: "Wir studieren ihn genauso wie einen Spieler von oder Levante. Da gibt es keinen Unterschied."

Am Sonntag spielen Real Madrid und der FC Barcelona um die Tabellenführung in der Primera Division. Aktuell haben die Blaugrana zwei Punkte Vorsprung auf die Königlichen, die mit einem Sieg im direkten Duell allerdings wieder am Meisterschaftskonkurrenten vorbeiziehen könnten.