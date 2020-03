Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Das Viertelfinale im DFB-Pokal

Im DFB-Pokal-Viertelfinale duellieren sich Eintracht Frankfurt und Werder Bremen ums Weiterkommen. Hier gibt's die komplette Partie im LIVE-TICKER.

Im wird es ernst, empfängt im Viertelfinale zum Duell. Die Begegnung am Main startet heute um 20.45 Uhr. Hier mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr nichts!

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | ANPFIFF: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung SGE Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N‘Dicka - Ilsanker, Sow - Chandler, Kamada, Kostic - Silva Aufstellung SVW Pavlenka - Vogt, Moisander, Toprak - Selassie, Klaassen, M. Eggestein, Augustinsson - Bittencourt - Rashica, Selke Gelbe Karten -

Vor Beginn | Im Pokal setzte sich die SGE zunächst mühelos gegen Waldhof Mannheim und den durch, bevor vor heimischer Kulisse mit 3:1 überraschend Anfang Februar geschlagen wurde. Die Frankfurter könnten mit einem Sieg heute zum dritten Mal in vier Jahren das Halbfinale erreichen, zudem wäre es die erste Teilnahme unter den letzten Vier seit dem Pokalsieg 2018.

Vor Beginn | Die Frankfurter dagegen haben in der Liga zuletzt zweimal verloren, spielen seit Start der Rückrunde unter Adi Hütter aber wieder einen erfrischenderen Fußball und haben sich nach zwei überzeugenden Auftritten in der gegen Salzburg das Achtelfinale verdient. Die Frankfurter wirken im seit Rückrundenbeginn fast konsequent genutztem 4-4-1-1 deutlich sicherer und offensiv gefährlicher, zuhause haben Sie zudem vor der Pleite gegen am 24. Februar zuletzt im Dezember eine Niederlage kassiert.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Eintracht Frankfurt

Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N‘Dicka - Ilsanker, Sow - Chandler, Kamada, Kostic - Silva

Werder Bremen setzt auf folgende Aufstellung

Pavlenka - Vogt, Moisander, Toprak - Selassie, Klaassen, M. Eggestein, Augustinsson - Bittencourt - Rashica, Selke

Vor Beginn | Die Bilanz der Mannschaft von Florian Kohfeldt seit vergangenem Herbst ist dennoch erschreckend. Werder hat seit dem 13. Spieltag nur ein Liga-Spiel gewonnen, neun Partien gingen verloren. Dafür gab es im DFB-Pokal-Achtelfinale einen überraschenden 3:2-Erfolg vor heimischer Kulisse gegen , der den Bremern das Viertelfinale beschert hat.

Vor Beginn | Eigentlich hätte es am heutigen Mittwochabend zum zweiten Mal binnen weniger Tage zum Duell beider Mannschaften kommen müssen, doch ein Orkan in der Region um Salzburg machte diesen Plan zunichte. Die Frankfurter mussten ihr für Donnerstagabend angesetztes Europa-League-Spiel gegen RB Salzburg auf Freitag verschieben, dadurch wurde auch das geplante -Spiel am Sonntag gegen die Bremer abgesagt. So hat die SGE immerhin fünf Tage Pause gehabt, die Bremer dagegen bestreiten ihr erstes Pflichtspiel seit dem 22. Februar.

Vor Beginn | Drei Tickets für das DFB-Pokal-Halbfinale sind bereits vergeben, im Frankfurter Stadtwald wird jetzt der vierte Teilnehmer gesucht. Schießen sich die in der Liga kriselnden Bremer aus der Krise oder gelingt den Frankfurtern ein Jahr nach dem überraschenden Erstrunden-Aus in Ulm die triumphale Rückkehr ins Halbfinale? Finden wir es heraus!

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Spiel des Viertelfinales im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Frankfurt und Bremen treffen zum 5. Mal im DFB-Pokal aufeinander, 3-mal setzte sich die Eintracht durch, wie auch beim letzten Mal in der 2. Runde 1997/98 (3-0 H). Bremen kam nur im Halbfinale 1990/91 im Wiederholungsspiel weiter (2-2 n.V. A, 6-3 H).

Eintracht Frankfurt gewann 9 der vergangenen 10 Spiele im DFB-Pokal (darunter das Finale 2018 gegen die Bayern mit 3-1) – einzig in der 1. Runde 2018/19 gab es eine 1-2-Pleite beim Regionalligisten Ulm.

Bremen steht zum 4. Mal in den vergangenen 5 Jahren (sowie zum 3. Mal in Folge) im Viertelfinale des DFB-Pokals (dazu das Erstrunden-Aus 2016/17) – Werder gewann 4 seiner letzten 5 Viertelfinalspiele im DFB-Pokal (dazu 2-4 n.V. in Leverkusen 2017/18).

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER - Bericht: Eintracht Frankfurt befasst sich mit fester Verpflichtung von Milans Andre Silva

Bundesligist Eintracht Frankfurt denkt offenbar darüber nach, Angreifer Andre Silva, aktuell vom auf Leihbasis bei den Hessen, frühzeitig fest zu verpflichten. Das berichtet die Bild.

Demnach soll es bereits erste Gespräche zwischen beiden Parteien gegeben haben. Silvas Leihe läuft aktuell bis 2021.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER - Bundesliga: Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen abgesagt

Da Eintracht Frankfurts Europa-League-Partie gegen Salzburg verschoben werden musste, wird nun das Bundesliga-Duell gegen Werder Bremen abgesagt.

Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt wird verlegt. Über einen neuen Termin für die Begegnung, die am Sonntag um 18.00 Uhr im Weserstadion hätte stattfinden sollen, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) noch nicht entschieden. Grund für die kurzfristige Verlegung des Duells ist die Verschiebung des Rückspiels in der Zwischenrunde der Europa League zwischen RB Salzburg und der Eintracht wegen einer Orkanwarnung von Donnerstag auf Freitag.

"Das ist die einzig richtige Entscheidung im Sinne eines fairen und sauberen Wettbewerbs. Auch der Montag wäre nicht die richtige Lösung gewesen", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic.

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER, der Vorbericht zur Partie - Absage-Zoff macht Werder heiß auf Frankfurt: "Wollen es allen zeigen"

Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen - ein Pokalduell mit Brisanz. Die Bremer sind nach der Absage des Bundesliga-Duells beider Mannschaften verstimmt und wollen ihren Ärger in Energie umsetzen.

Florian Kohfeldt macht aus seiner Extramotivation gegen die Eintracht keinen Hehl. "Wir wollen es allen zeigen, das ist ganz klar", sagte der Trainer von Werder Bremen vor dem Pokal-Viertelfinale in Frankfurt. Noch immer ist Kohfeldt, noch immer sind die Hanseaten schwer verstimmt. "Die Hauptmotivation ziehen wir daraus, dass eine schlechte Entscheidung gegen uns getroffen wurde", sagte Kohfeldt.

Die Partie am Mittwoch in Frankfurt (20.45 Uhr/ARD und Sky) hätte eigentlich das zweite Kräftemessen binnen vier Tagen mit den Hessen sein sollen. Doch die Deutsche Fußball Liga (DFL) sagte die Bundesliga-Partie am Sonntag mit Rücksicht auf die Eintracht ab, deren Europa-League-Duell mit Salzburg wegen eines Orkans verschoben worden war.

Kohfeldt und die Bremer sehen darin einen "klaren Nachteil in zwei Wettbewerben" für ihr Team, wie der 37-Jährige am Dienstag sagte. Werder hatte die Belastung der Eintracht durch die schnelle Spielfolge mit Auftritten im Europacup, in der Bundesliga und im Pokal für sich nutzen wollen. Nun fehlte Kohfeldts Team die Chance, sich durch einen möglichen Sieg vor eigener Kulisse wieder an die Nichtabstiegsplätze heranzukämpfen. Und im Pokal ist der Gegner entgegen der ursprünglichen Planungen ausgeruht.

Die Nachricht von der Spielverschiebung hatte schon am Freitag auch bei Werders Geschäftsführer Frank Baumann größeren Frust ausgelöst, die Eintracht begrüßte sie in Person von Sportvorstand Fredi Bobic dagegen als "einzig richtige Entscheidung". Bis zum Tag vor dem Pokalspiel hatten sich die Wogen noch nicht geglättet.

Frankfurts Coach Adi Hütter erlaubte sich einen Seitenhieb gegen Kohfeldt. "Ich benötige keine Motivationsschübe von außen. Es genügt die Möglichkeit, in das Halbfinale einzuziehen", sagte Hütter: "Ich habe Verständnis für die Bremer, denn jeder kämpft für seinen Verein und für seinen Vorteil. Aber ich appelliere auch an die Empathie."

Natürlich wurde auch über den Sport gesprochen. Hütter schätzt die sportliche Situation seines Klubs als positiv ein, die Chancen eine richtig starke Saison aus der guten Ausgangsposition im Pokal und im Europacup zu machen, sind vorhanden. Dass Werder aber in dem Wettbewerb ein anderes Gesicht zeigen kann als zuletzt in der Liga, ist allen bewusst.

Der Vorstoß ins Halbfinale der letzten Saison und der erneute Coup im Februar gegen Borussia Dortmund machen den Bremern Mut. Zumindest für einen Abend will Werder den Abstiegskampf bei Flutlicht aus den Köpfen verdrängen und aus Frust Freude werden lassen. Ein Sieg gegen die Eintracht würde Kohfeldt und Co. wohl besonders gut schmecken.

Quelle: SID

Eintracht Frankfurt vs. Werder Bremen im LIVE-TICKER - das Duell im Überblick