In der Champions League stehen die Partien des achten und letzten Spieltags in der Ligaphase auf dem Programm. Dabei bekommt es Eintracht Frankfurt am Mittwoch (28. Januar) mit Tottenham Hotspur zu tun. Der Anpfiff in der Mainmetropole ertönt um 21.00 Uhr.

Zudem dient der Deutsche Bank Park als Schauplatz der Begegnung zwischen den Adlerträgern und den Spurs. Eintracht Frankfurt und Tottenham Hotspur stehen nach den bisherigen sieben Spieltagen bei vier und 14 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur heute im Live Stream und live im TV sehen: DAZN oder Amazon Prime?

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur läuft live bei DAZN. Ihr könnt Euch entscheiden, ob Ihr das Match als Einzelspiel schaut oder lieber die Konferenz mitnehmt. Los geht es mit der Sendung im Deutsche Bank Park bereits um 19.15 Uhr, also deutlich vor dem Anpfiff. Im Einzelspiel sind Chris Putz und Sebastian Kneißl am Kommentar, Tobi Wahnschaffe führt durch die Übertragung. Parallel startet um 19.15 Uhr auch die Konferenz: Laura Wontorra begrüßt Euch im Studio, an ihrer Seite ordnen Sami Khedira und Nils Petersen ein, während Robert Hunke die Partie in der Konferenz kommentiert.

Damit Ihr bei DAZN einschalten könnt, braucht Ihr das Unlimited-Paket. Aktuell kostet es 34,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 44,99 Euro, wenn Ihr monatlich bucht. Danach könnt Ihr entweder direkt über die kostenlose DAZN-App streamen oder den Fernseher per HDMI-Kabel mit Notebook oder PC verbinden.

Spiel Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur Wettbewerb Champions League, Ligaphase, 8. Spieltag Datum Mittwoch, 28. Januar 2026 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Eintracht Frankfurt bestreitet das Heimspiel gegen Tottenham Hotspur eine Woche nach einem 2:3 bei Qarabag Agdam. Die Adlerträger holten drei ihrer vier Punkte zum Auftakt mit einem 5:1 gegen Galatasaray. Zudem erreichten sie am 4.November eine Nullnummer in Neapel.

News über Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur gelang am Dienstag vor einer Woche mit einem 2:0 gegen Borussia Dortmund der vierte Sieg in sieben Spieltagen. Und in den letzten vier davon ließen die Spurs ausschließlich mit einem 3:5 bei Paris Saint-Germain Punkte liegen. Unmittelbar zuvor und danach gelangen ein 4:0 gegen den FC Kopenhagen sowie ein 3:0 gegen Slavia Prag.

