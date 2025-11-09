Eintracht Frankfurt vs. FSV Mainz 05 heute im Live Stream und TV sehen: Sky oder DAZN?

Der 1. FSV Mainz 05 muss am heutigen Sonntagabend, 9. November, auswärts bei der Eintracht aus Frankfurt ran. Beide Teams waren unter der Woche international gefordert, die Frankfurter aber schon am Dienstag, während Mainz noch am Donnerstag ran musste. Der Antstoß im Deutsche Bank Park in Frankfurt erfolgt um 19.30 Uhr.

Wo könnt Ihr das Bundesliga-Duell zwischen Frankfurt und Mainz verfolgen? Die Spiele am Sonntag laufen exklusiv bei DAZN. So seht Ihr auch diese Partie heute Abend ab 18.45 Uhr im Pay-TV auf DAZN 1, oder per Livestream in der App oder auf der Website. Die Moderation übernimmt Lukas Schönmüller, die Analyse kommt von Experte Sebastian Kneißl und als Kommentator ist Freddy Harder im Einsatz.

Die Eintracht ist in der Liga noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Mit 14 Punkten lag man vor dem 10. Spieltag auf Platz acht in der Tabelle, der Abstand zum letzten CL-Platz beträgt aber schon vier Punkte.

Unter der Woche waren die Frankfurter in der Champions League im Einsatz und holten auswärts ohne Unterstützung der Fans einen Punkt gegen Neapel. Nach früheren Zwischenfällen zwischen beiden Fanlagern waren keine Eintracht-Fans im Stadio Diego Armando Maradona erlaubt.

In der Liga ist das Team von Dino Toppmöller seit drei Spielen ungeschlagen, jedoch gab es zuletzt nur ein 1:1 gegen Kellerkind Heidenheim. Rasmus Kristensen gelang in der 55. Spielminute der Ausgleich.

Für die Mainzer ist die bisherige Bundesligasaison komplett zum Vergessen. Nach neun Partien gab es erst einmal drei Punkte zu bejubeln, dafür musste der FSV aber schon sechs Niederlagen einstecken. Somit belegt man mit gerade einmal fünf Zählern den vorletzten Rang.

In der Conference League läuft es deutlich besser. Am Donnerstag gelang der Mannschaft von Bo Henriksen international der dritte Sieg aus drei Spielen, zuhause gab es einen 2:1-Erfolg über die Fiorentina.

Das letzte Bundesligaspiel hingegen endete 1:1 zuhause gegen Werder Bremen. Silvan Widmer brachte die Mainzer in Front, doch Jens Stage gelang in der 86. Minute der Ausgleich für Bremen.

