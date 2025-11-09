Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Bundesliga
team-logoEintracht Frankfurt
Deutsche Bank Park
team-logoMainz 05
Hier ansehen!

Eintracht Frankfurt vs. FSV Mainz 05 heute im Live Stream und TV sehen: Sky oder DAZN?

In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der 1. FSV Mainz 05 muss am heutigen Sonntagabend, 9. November, auswärts bei der Eintracht aus Frankfurt ran. Beide Teams waren unter der Woche international gefordert, die Frankfurter aber schon am Dienstag, während Mainz noch am Donnerstag ran musste. Der Antstoß im Deutsche Bank Park in Frankfurt erfolgt um 19.30 Uhr.

Bei DAZN anmelden
Finde das beste Angebot für dich

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Eintracht Frankfurt vs. FSV Mainz 05 heute im Live Stream und TV sehen: Sky oder DAZN?

DAZNHier ansehen

Wo könnt Ihr das Bundesliga-Duell zwischen Frankfurt und Mainz verfolgen? Die Spiele am Sonntag laufen exklusiv bei DAZN. So seht Ihr auch diese Partie heute Abend ab 18.45 Uhr im Pay-TV auf DAZN 1, oder per Livestream in der App oder auf der Website. Die Moderation übernimmt Lukas Schönmüller, die Analyse kommt von Experte Sebastian Kneißl und als Kommentator ist Freddy Harder im Einsatz.

Anstoßzeit Eintracht Frankfurt gegen Mainz 05

crest
Bundesliga - Bundesliga
Deutsche Bank Park

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05: Aufstellungen

Eintracht Frankfurt vs Mainz 05 Aufstellungen

Eintracht FrankfurtHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestM05
23
M. Zetterer
4
C
R. Koch
13
Rasmus Nissen
3
A. Theate
20
R. Doan
21
N. Brown
7
A. Knauff
18
M. Dahoud
15
E. Skhiri
8
F. Chaibi
9
J. Burkardt
27
R. Zentner
21
D. da Costa
15
L. Maloney
31
D. Kohr
6
K. Sano
8
P. Nebel
30
C
S. Widmer
10
N. Amiri
2
P. Mwene
17
B. Hollerbach
7
J. Lee

3-4-2-1

M05Away team crest

SGE
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Dino Toppmöller

M05
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • B. Henriksen

Champions League
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
Conference League
Universitatea Craiova crest
Universitatea Craiova
UCR
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Eintracht Frankfurt

Die Eintracht ist in der Liga noch nicht so richtig in Schwung gekommen. Mit 14 Punkten lag man vor dem 10. Spieltag auf Platz acht in der Tabelle, der Abstand zum letzten CL-Platz beträgt aber schon vier Punkte.

Unter der Woche waren die Frankfurter in der Champions League im Einsatz und holten auswärts ohne Unterstützung der Fans einen Punkt gegen Neapel. Nach früheren Zwischenfällen zwischen beiden Fanlagern waren keine Eintracht-Fans im Stadio Diego Armando Maradona erlaubt.

In der Liga ist das Team von Dino Toppmöller seit drei Spielen ungeschlagen, jedoch gab es zuletzt nur ein 1:1 gegen Kellerkind Heidenheim. Rasmus Kristensen gelang in der 55. Spielminute der Ausgleich.

RASMUS KRISTENSEN EINTRACHT FRANKFURT Getty Images

News über Mainz 05

Für die Mainzer ist die bisherige Bundesligasaison komplett zum Vergessen. Nach neun Partien gab es erst einmal drei Punkte zu bejubeln, dafür musste der FSV aber schon sechs Niederlagen einstecken. Somit belegt man mit gerade einmal fünf Zählern den vorletzten Rang.

In der Conference League läuft es deutlich besser. Am Donnerstag gelang der Mannschaft von Bo Henriksen international der dritte Sieg aus drei Spielen, zuhause gab es einen 2:1-Erfolg über die Fiorentina.

Das letzte Bundesligaspiel hingegen endete 1:1 zuhause gegen Werder Bremen. Silvan Widmer brachte die Mainzer in Front, doch Jens Stage gelang in der 86. Minute der Ausgleich für Bremen.

Mainz FiorentinaGetty Images

Form

SGE
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/7
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

M05
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

SGE

Letzte 5 Spiele

M05

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

5

Erzielte Tore

8
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Eintracht Frankfurt vs. Mainz 05: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links

Werbung
0